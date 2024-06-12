擺脫洗腎王國名號！腎臟名醫教你全方位逆轉腎功能 其中1件事是關鍵

本文摘自＜常春月刊＞495期

文∕郭岳潭

若不想讓腎臟早早衰退、失去功能，甚至導致終身洗腎，日常生活中可以做哪些事情來幫助養腎、固腎。本篇由腎臟專科醫師提供包括飲食、飲水、生活、運動等各方面的實用建議。

嘉義大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師黃柏諭指出，慢性腎臟病雖然無法逆轉，但積極配合醫師醫囑，可以有效延緩腎臟功能惡化，避免提早進入洗腎階段，除了用藥控制、定期回診追蹤外，日常生活型態也需要特別注意。

➊控制三高慢性病

三高慢性病就是指高血壓、高血糖、高血脂。根據健保署統計，台灣洗腎人口高達9萬人之多，其中洗腎的原因，近8成患有高血壓，4成患有糖尿病，3成的人則患有高血脂。

黃柏諭表示，高血壓是造成慢性腎臟病的第一大危險因子，平常如果血壓控制不好，容易造成腎臟功能惡化；相對來說，腎臟功能不好，也會引發高血壓，腎臟病和高血壓互為因果關係。而控制高血壓除了可以控制腎臟病進展，延緩腎臟功能惡化速度變慢之外，還可以減少心血管疾病的發生。

洗腎的原因中，糖尿病患者占了4成，因為糖尿病控制不佳的腎臟病患者，腎臟功能會惡化的非常快速，糖尿病引起的腎病變機率是一般人的20倍，洗腎的時間也會提早報到。

另外，腎臟是血管密布的器官，高血脂也會引起血管狹窄、阻塞和硬化，造成腎臟功能惡化。研究指出，內臟脂肪指數越高的人，血壓、血脂、空腹血糖越高，腎功能也越差，罹患慢性腎臟病的風險高出1.5倍，因此腎臟病患常需搭配使用降血脂藥物，來控制血脂和避免心血管疾病。

➋控制心血管疾病

研究已經證實，慢性腎臟病患者發生心血管疾病的風險，比一般人高出2倍以上，洗腎病患因心血管疾病死亡的風險，更會增加20到30倍。

黃柏諭強調，腎臟病患要及早發現、並且積極處理心血管疾病，因為心血管疾病患者罹患腎臟病的風險較高，而腎臟病患者併發心血管疾病的機率也會升高，特別是腎臟病越嚴重，心血管疾病的發生率就會越高，兩者是互為因果關係。

腎臟病患罹患心血管疾病的原因，包括：持續的蛋白尿或腎絲球過濾率下降，以及慢性發炎、營養不良、貧血、鈣磷不平衡等。隨著腎臟功能降低，心血管疾病的發生率及嚴重度增加，腎臟病患常見的心血管疾病，如心肌梗塞、心衰竭和腦中風；一旦發生，都會造成生活品質大幅下降，甚至會減少存活率。

➌定期回診追蹤

慢性腎臟病患一定要定期回診，讓腎臟科醫師追蹤腎臟功能，根據病患的疾病嚴重度，回診的頻率也不同，一般來說，第1、2期腎臟病患每6個月回診，第3、4、5期則是每3個月回診。

根據台灣研究發現，每年約有5000名慢性腎臟病患者，最終進入洗腎階段，其中約有60％不曾回到腎臟科門診追蹤；也有研究發現，腎臟病患定期回診及回診頻率，對腎絲球過濾率和肌酸酐變化速率有顯著的影響，可以降低未來發生腎衰竭的風險。

黃柏諭說明，腎臟科醫師的角色共有4大功能如下：

➊可以開立保護腎臟和降低蛋白尿的藥物，以及降血壓和降血糖藥物，幫助改善腎臟病嚴重程度，有效減緩腎臟病的惡化速度。

➋可以檢視病患的慢性病用藥或其他非醫事處方用藥，透過調整藥物，避免病患的腎臟功能持續惡化。

➌定期追蹤了解病患腎臟功能惡化的速度，如果超出預期或是不明原因惡化，可以及早檢查辨認病因，避免腎衰竭及提早進入洗腎的階段。

➍腎臟科具有跨團隊醫療人員，包括：腎臟科醫師、營養師、衛教師及藥師，除了開立藥物治療外，也可針對病患的健康狀態，提供個別的飲食、飲水、運動等生活型態的建議，都能幫助提升腎臟功能。

➍飲用充足的水分

黃柏諭指出，研究發現，長期水分攝取不足或是身體常常處在脫水的情況之下，可能會增加未來慢性腎臟病的發生風險，因為全身血液循環中，有20至25％的血液流至腎臟，足夠的水分可維持血液循環的正常，也能保護腎臟功能。

腎臟負責過濾身體的液體，最後形成尿液排出體內，若是身體經常缺水，腎臟則會盡可能儲存水分，讓身體不要脫水，此時腎臟會濃縮尿液；但對於早期腎臟病患來說，腎臟濃縮尿液的功能較差，仍可能會排出過多的水分，造成身體脫水，容易增加急性或慢性腎臟病的發生風險。

不過，並不是所有腎臟病患都建議無限制的多喝水。黃柏諭舉例，如果是老年腎臟病患，又採取低鹽飲食，如果多喝水又鈉攝取不足，就很容易產生低血鈉的問題，血中鈉含量過低，可能影響腎臟功能，容易增加跌倒和骨折的發生。

另外，如果腎臟病患合併心血管疾病，特別是心衰竭，其實不太適合喝太多的水分，過度飲水或鹽分的攝取，反而有害腎臟功能，恐引起水腫和心衰竭的症狀，建議限制水分的攝取，腎臟病患應諮詢專業腎臟科醫師，透過評估體重和飲食狀況，來決定日常的飲水量。

➎採用低鹽飲食

腎臟病患應限制日常的鹽分攝取，採取所謂的低鹽飲食。黃柏諭指出，根據慢性腎臟病治療準則，每日鈉攝取建議量應小於2000毫克，也就是鹽的總攝取量要小於5公克，而一般人的鹽攝取量不宜超過6公克；但根據國健署調查發現，成年人每日鹽攝取量超過建議量的將近2倍之多，主因是外食、速食造成。

慢性腎臟病患因腎臟功能異常，受損的腎臟無法像正常的腎臟一樣進行過濾及代謝，導致血鈉上升而引起水分聚積，就容易發生水腫、呼吸急促、高血壓、心衰竭等併發症，而低鹽飲食能夠降低血壓，並緩和腎臟功能衰竭，也能降低心血管疾病的發生。

不過，老年腎臟病患因腎臟的保水和濃縮尿液功能較差，如果又過度限制鹽分攝取，隨著尿液排出，可能造成鹽分跟著流失，又會增加跌倒跟骨折的風險。因此，黃柏諭建議，腎臟病患的鹽分攝取，也需要經由專業腎臟科醫師的評估。

➏一定要戒菸

研究發現，吸菸者罹患腎臟病的機率，大約是非吸菸者的2至3倍；也有研究發現，有吸菸習慣或處於二手菸環境的慢性腎臟病患，未來洗腎風險會增加1.6到1.9倍。

黃柏諭指出，來到診間的腎臟病患都會詢問是否有吸菸，也會要求戒菸、遠離二手菸和三手菸，因為身體具有記憶能力，當菸害接觸越多、對腎臟功能有越多的負面影響，會加速腎臟病的病情進展。

Box為什麼吸菸對腎臟不好？

黃柏諭說明，香菸裡面含有7000種以上的化學物質，幾乎都是有毒和致癌物質，而造成身體的氧化壓力提高，長期下來更可能會導致慢性發炎，慢性發炎對腎臟會產生不良影響。

香菸中的有害物質會刺激交感神經，使血壓上升、高血壓惡化，長期高血壓會影響腎臟的血液循環、損害腎小管和增加蛋白尿量，增加慢性腎臟病的發生；吸菸也會增加胰島素阻抗，導致血糖難以控制，增加糖尿病腎病變的發生風險。

➐養成規律運動習慣

研究發現，沒有運動習慣與有運動習慣的人相比，罹患慢性腎臟病的風險高2.2倍；也有研究發現，腎臟病患每週運動一次、每次30分鐘，洗腎和換腎的機會降低19％、死亡機率也減少17％，如果每天運動，洗腎和換腎機會更大幅降低44％、死亡風險降至59％。

黃柏諭指出，研究發現，運動對腎臟有保護作用，主因就是透過調控慢性發炎和改善代謝能力，進而改善腎臟功能，運動也能維持血壓和血糖的穩定，強化心血管健康，運動可以控制體重，運動透過流汗還會加速毒素的排除，都能幫助減少慢性腎臟病的發生機會。

對於腎臟病患來說，身體氧化壓力和慢性發炎，以及長時間尿毒素的累積，再加上腎臟功能變差，腎臟移除掉酸性代謝廢物的能力也變差，容易出現代謝性酸中毒，進一步加速身體結構蛋白的破壞與分解，特別容易造成肌少症；惡性循環之下，腎臟功能會再更惡化，病患的長期存活率會下降，因此建議規律運動，盡量避免靜止的生活型態。

Box遵從533運動標準

黃柏諭說明，目前國健署建議的運動標準為「533」，頻率為一星期運動150分鐘，每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下的運動量，大約是中等強度以上的運動程度，運動期間會有一點吃力、有一點喘不過氣的感覺，像是快走、慢跑，或是肌耐力、肌力訓練，都是很好的運動。

➑進行體重控制

研究發現，體重過重會增加慢性腎臟病風險1.4倍，肥胖更會增加腎臟病風險1.83倍；國健署調查也發現，半數慢性腎臟病患有BMI超標及肥胖的情況。

黃柏諭表示，肥胖與慢性腎臟病直接相關，肥胖更會導致身體處於高度發炎狀態，對慢性腎臟病患來說，是非常不良的負面影響。舉例來說，50公斤的成年人與100公斤的成年人，腎臟都是同樣的大小，但100公斤成年人的腎臟，需要處理更多的水分、代謝廢物，腎臟負擔一定會比較大，長期下來就容易造成慢性腎絲球腎炎、蛋白尿，甚至加速腎臟功能惡化。

黃柏諭強調，最新慢性腎臟病的治療準則建議，腎臟病患要進行體重控制，將BMI值和體重維持在理想範圍，透過減重就可以幫助改善身體慢性發炎、代謝症候群和胰島素阻抗，以及預防高血壓、高血脂、糖尿病等，罹患腎臟病的危險因子。

➒多吃天然食物

黃柏諭表示，慢性腎臟病患的日常飲食，應以天然食物為主，避免吃加工食品，主要原因是加工食品含有許多食物添加劑，通常磷含量也偏高，容易導致磷攝取量過高；然而，身體每天所攝取的磷，有90％需要靠腎臟排除，但腎臟病患的排磷能力較差。

攝取過多的磷又排不出去，磷就會沉積在血管，導致血管硬化、血管鈣化，長期下來，容易增加心血管疾病的發生，其實高磷食物也會影響腎臟功能。另一方面，加工食品通常也是高鹽、高糖、高油食物，容易導致三高，三高難以控制就會造成腎臟病的惡化。

黃柏諭建議，慢性腎臟病患可以多攝取植物性蛋白質的食物，研究發現，吃素能有效降低31％的腎臟病併發風險，原因是素食者體內的尿毒素濃度和累積程度，相較於葷食者較低，對於腎臟有保護作用，除了可以有效延緩腎臟病惡化，也能改善病患噁心、食慾不振、體重減輕和失眠的問題。

但過往研究顯示，慢性腎臟病患大量攝取蛋白質，會增加腎臟負擔，也會造成腎臟功能減退和惡化，因此，晚期慢性腎臟病患必須限制蛋白質攝取。

Box限制蛋白質攝取有前提

黃柏諭提醒，要注意的是，限制蛋白質攝取的前提是熱量攝取足夠，如果病患吃得飽，限制蛋白質是沒有問題的；但若是慢性腎臟病患長期身體慢性發炎，或是因為生病、住院而胃口不好、營養不良，則會加速消耗體內原有的蛋白質，造成肌肉流失，反而不應該限制蛋白質攝取，建議補充優質的植物性蛋白質，才會對腎臟病有好處。

➓避免使用來路不明的藥物

根據醫師臨床觀察發現，不少慢性腎臟病患常會服用保健食品、中草藥，甚至地下電台藥物。

黃柏諭強調，坊間的藥物、保健食品與醫師處方藥品，最大的區別在於是否經過臨床試驗證實有療效，或是藥物毒性副作用是否在可以容忍的範圍內，藥品才可以上市、取得使用的適應症；但保健食品、中草藥，甚至地下電台藥物，卻沒有經過嚴謹的臨床試驗，慢性腎臟病患的腎臟功能不好，如果服用到不適合的成分，非常容易造成腎臟功能惡化。

另外，慢性腎臟病患因腎臟功能不好，有些藥物可能含有肌肉鬆弛劑、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）等成分，可能會累積在病患體內產生毒性，造成昏迷、意識不清等嚴重副作用，建議平常盡可能避免使用來路不明的藥物，服用任何藥物前，都應先諮詢醫師，經過仔細評估再使用，才不會影響腎臟功能。