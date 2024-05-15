沒地震卻感覺一直搖？內心不安、焦慮甚至睡不好 若影響到1功能趕緊去看身心科

文:李政純

從4月3日規模7.2的花蓮強震以及4月27日凌晨發生規模6.1的有感地震以來，大大小小的餘震不斷。據統計，這些餘震大約有1000多次，從全球地震3D即時直播圖「Earthquake 3D Live」可以看出，台灣地震頻率遠遠超過地球上的其他地區，就像是一座摩天大樓般的矗立著，這個現象也引起不少網友討論，直說這真的是讓世界看見台灣。

大小餘震不斷發生，讓人感覺心慌慌，有些人甚至產生幻覺，明明沒有地震，卻一直感覺在搖，有人則是以為自己頭暈，這些現象都讓人感覺相當不安、很焦慮，更擔心未來還會有餘震發生。

每次地震後過，不免讓平靜安全的生活，泛起了不安的感受，有些人會覺得心情緊繃、緊張，擔心又會再次地震；也可能變得對環境較為敏感，比較嚴重的人，甚至還會有失眠的情況發生，這些都是地震後可能的反應。

什麼是地震後遺症？

台安醫院心身科主治醫師陳長聖表示，當人們在面對天災時，真的是有很大的壓力，而人體在壓力下本來就會有很多身心反應，包括焦慮、緊張、身體不舒服、腸胃道不適，甚至感覺胸口悶悶等反應，也有可能晚上睡不著失眠，所以在地震過後一個月之內，都有可能產生這些急性壓力的症狀。

如果這些不適症狀、擔心、害怕沒有特別影響到工作、生活，而且可以告訴自己，因為地震的關係，讓自己受到衝擊，所以會出現這些正常的壓力反應，那就沒有問題。但是，如果這些症狀持續時間超過一個月，而且影響到工作的表現、生活常規，甚至有些人過去的創傷經驗被喚起來，不管是失眠、焦慮，或是容易生氣，不但影響自己的生活，甚至影響到家庭，就要趕緊來找身心科醫師，尋求專業的意見和幫助。

心理影響生理，尋求專業協助

陳長聖指出，人類的生理和心理是會互相影響的，心身科也就是專門研究這一門學問的科別。人類在壓力下，腦袋的邊緣系統，也就是情感的中樞，包括恐懼、害怕、緊張和焦慮等情緒會被活躍起來，當邊緣系統活躍之後，腦袋的杏仁核會啟動一系列的反應，包含交感神經與副交感神經，這是人體很重要的能量平衡的神經來源。由於腸胃道、胸腔中的呼吸系統以及心臟周邊，皆有許多交感神經與副交感神經，因此，當我們緊張的時候，心跳會加快、呼吸也會變得急促，害怕的時候，腸胃便會快速蠕動，甚至會有想吐的感覺。舉例來說，有很多面臨大考的學生們，在考前會有呼吸不順、拉肚子的狀況，所以，像腸躁症狀在壓力下是很常見；而當身體這些不適狀況去看內科檢查沒問題但症狀卻持續時，就可能是因為心理影響生理，而要到身心科去尋求幫助和治療。

重現反應是PTSD經典表現

陳長聖進一步說明，創傷後壓力症候群PTSD在醫學上的定義比較嚴謹，這類創傷通常是親身經歷生離死別，或親眼目睹生離死別的畫面或事件，或自己有生命被威脅的感覺等狀況，例如在地震當中，人們可能經歷失去家園、家人或朋友、生活環境的破壞等，都可能導致嚴重的心理創傷。。

發生這類心理創傷之後，人體有幾種不同的反應，首先可能會有焦慮、心情不好，甚至變得憂鬱等狀況發生。還有夜晚會經常做惡夢，而且夢境會連結到當時的創傷經驗。再者，可能會出現回憶重現反應（flashback），也就是腦袋明明沒有特別去回想或回憶，但當時的創傷景，例如看到山崩地裂、房子倒塌，甚至是聞到屍臭等感官經驗，沒有刻意去回想，卻像是投影片一直在腦中播放，這種重現反應是創傷後壓力症候群非常經典的一種表現。

另外，也可能會有迴避或逃避行為，例如原本每天外出購物的主婦、得去工作的上班族，路上因為「觸景傷情」，刻意避開某個場景，避免勾起創傷回憶。

若上述這樣的狀況長達超過一個月，嚴重影響到日常生活功能，就有可能被診斷為創傷後壓力症候群。

創傷後壓力症候群跟憂鬱症有關嗎？

創傷後壓力症候群可以包含憂鬱情緒，但創傷後壓力症候群的經典特徵，例如夜晚作惡夢、白天一直回想的回憶重現反應（flashback）、身體出現許多警醒相關的壓力反應等，特別是這些反應會連結至特定的心理創傷事件，這也是創傷後壓力症候群和憂鬱症最大的不同之處。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）