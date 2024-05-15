大小餘震讓人心慌慌！4成民眾有幻震感覺一直在搖 身心科醫師盤點緩解不適症狀5方法

文 李政純

今年的地震很多，大小餘震不斷發生，讓人心慌慌的，有些人甚至產生幻覺，明明沒有發生地震，卻一直感覺在搖，有人以為自己頭暈了，這些現象都讓人感覺相當不安、很焦慮，更擔心未來還會有餘震發生。

每次地震後過，不免讓平靜安全的生活，泛起了不安的感受，有些人會覺得心情緊繃、緊張，擔心又會再次地震；也可能變得對環境較為敏感，比較嚴重的人，甚至還會有失眠的情況發生，這些都是地震後可能的反應。

2到4成民眾出現幻震

台安醫院心身科主治醫師陳長聖指出，地震後會出現很多身心不適狀況，比較嚴重的就是創傷後壓力症候群，是需要被治療的；輕微的話，包括像是焦慮、失眠．．．．．．等可以自我控制的情趣，且這些不適時間會慢慢縮短，情緒會逐漸好轉起來；但其中有一種稱為「幻震」（phantom earthquake）的疾病，也有人稱之為「地震後頭暈症候群」。

在日本的熊本大地震之後以及巴爾幹半島地震後，開始有人研究幻震現象，研究發現大地震後，約有20～40％的人在一個月內會感覺一直在地震，可能是前庭平衡系統失衡，也可能是緊繃情緒加上身體的自律神經失調、造成大腦錯覺（misperception）。

陳長聖說明，若耳鼻喉科檢查沒有生理上的問題之後，身心科醫師就會認為是因為，地震後的擔心、焦慮或害怕，所導致身心一系列的反應；這表示本體感覺因為焦慮情緒錯亂了，所以出現明明沒有發生地震，卻一直感覺在晃動、搖動，尤其是原本就有憂鬱、焦慮傾向的人，以及20歲以上的族群，比較會出現幻震的狀況。

5字訣緩解幻震帶來的不適

陳長聖表示，如果感受到幻震帶來的不舒服，可以遵照精神醫學專家推薦的5個步驟來緩解不安情緒，包括安、靜、能、繫、望。

安（safety）

安是指安全，如果開始擔心、害怕，感覺地震時，先核對一下所處環境是否安全，例如觀察桌上玻璃杯的水是靜止不動還是搖晃，或是看看天花板上的風鈴、吊燈有無動靜。透過視覺來確認沒有發生地震，眼見為憑，確認不是外面在動、而是自己的心在動，並提醒自己：「我現在是安全的！」。

另外，也不要一直去看災難新聞或畫面，因為觸景傷情，會越看越恐怖、讓自己更加不安。因此，陳長聖建議，放下手機、平板和關掉電視，創造一個安全的環境。

靜（calming）

靜就是冷靜，每個人的方法都不一樣，陳長聖自己習慣用深呼吸讓自己冷靜下來，有些人則是透過冥想，有人則有宗教信仰，就可以禱告、念佛號來讓自己平靜，還有人是透過喝茶水、吃零食，讓心情平靜，找到適合自己的方式都可以。

能（efficacy）

能則是自我有能感，就是我可以做到，原來我能夠。尤其是在心理創傷之後，很多人會陷入我不夠好的心力狀態，也就是說，不管做什麼都是錯的，或不管做什麼都沒有用，比如說，看到因地震倒塌的大樓中有寵物，但我卻救不了、使不上力，陷入自我否定的狀態。

此時可以做些自己能力所及的事情，例如打掃居家環境、煮碗泡麵、給自己倒一杯水等等，讓自己感覺還能夠照顧自己。

繫（connectedness）

繫是聯繫。因為人類是社交的動物，當我們和他人有聯繫、有溝通時，安全感也跟著提升，所以，如果是自己獨居或是感覺孤單時，要趕緊去尋找資源，像是打電話找朋友聊聊天，關心一下彼此，或是用文字訊息去求證親友的安全，甚至只是跟大家打聲招呼，維持與外界的溝通。會覺得自己並不孤單、並不是被放棄，也得到紓解與支持。

望（instilling hope）

望是希望感，例如很多人在地震之後會有「活著真好」、「我人沒事真好」等的感覺，時時刻刻都要提醒自己「活著真好」，只要一息尚存，就有希望，財物的損失都是身外之物，只要活著，就還能工作、賺錢，就有希望。簡單來說，就是跳脫負面思考，保持正向希望，自我勉勵打氣，不要放棄希望。。

出現警訊，盡快求助專業

最後，陳長聖提醒，在面對壓力或心理創傷時，一定去求助身心專業醫師或人員，他們會透過專業來了解患者的難過、悲傷和自殺想法，尤其是已經出現自殺念頭，覺得自己不夠好、不值得活在世界上的想法時，一定要趕緊求救，不管是找精神科醫師，或是打電話給生命線、安心專線或是張老師，都是很好的求救管道。

另外，失眠超過一個月，或是憂鬱、焦躁情緒或容易生氣等狀況維持很久、與原本的自己不太一樣，超過半個月，都是警訊，千萬別疏忽，要趕緊求助專業，才不會造成遺憾。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）