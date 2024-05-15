全球極光大爆發！美歐日中民眾紛紛曬極光美照 看極光會傷眼嗎？眼科醫師給答案

聯合新聞網／ 常春月刊

文 李政純

最近全球極光大爆發，包括北美的加拿大、美國，還有英國、德國等許多歐洲國家的民眾，亞洲的中國、日本北海道等居民，紛紛表示看到代表幸運的極光了，美麗的顏色在社群媒體上串聯成一幅幅繽紛的畫作。

根據報天文 - 中央氣象署臉書表示，劇烈磁暴正在發生。依據觀測資料顯示，地磁擾動在臺灣時間5月11日05時至08時達到劇烈等級磁暴(KP=9,G5)，回顧上次發生劇烈等級磁暴是在2003年萬聖節的磁暴事件。

劇烈磁暴對生活影響度低

氣象署特別強調，強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽週期(約11年)約發生100次，預估影響如下：

1.太空飛行器操作系統：可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。

2.其他系統：管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

全球極光大爆發

不過由於強烈磁暴的發生，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，因此，全球極光大爆發。過去要看極光，得到極高緯度的極地才能看見，但這次因為強烈磁暴事件，歐、美等不少低緯度地區都能看到極光，不少這些地區的民眾，興奮的在社群媒體曬出極光美照。

極光是一種壯觀的自然現象，通常在極地地區出現，它們是由地球與太陽之間的帶電粒子交互作用而產生，產生出繽紛的色彩和光芒。

欣賞極光不會傷眼

中華民國眼科醫學會前理事長、眼科醫師潘志勤表示，極光並不是太陽光，而是磁層和太陽風的帶電高能粒子，被地磁場導引帶進地球大氣層，並與高層大氣（熱層）中的原子碰撞造成的發光現象，因此，觀賞極光通常不會對眼睛造成傷害。

要注意的反而是，即使是在安全範圍內觀賞極光，由於許多緯度相對較高的地區，溫度仍然是比較低的，當長時間暴露在寒冷氣候中，更要做好保暖工作。

在臺灣多數民眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍芽等頻段為主，這些訊號所用的頻率，並不會受到太空天氣的影響。

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