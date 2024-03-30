營養師盤點5招 加速蘇丹紅排出體外

本文摘自<常春月刊>493期

文 李政純

今年初，由雲林縣衛生局抽驗濟生股份有限公司斗六廠製售之家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒產品，於113年1月30日檢出含有不得驗出的蘇丹色素3號18 ppb；接著蘇丹紅事件逐漸擴大，各縣市衛生局積極查緝，除了辣椒粉之外，多樣食品接連爆出含有蘇丹紅，包括許多知名的商家，例如國民零食蝦味先、賣鍋貼的八方雲集、麻辣鍋餐廳海底撈……等，都成為受害的產品或店家。

食藥署指出，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，且為環境部化學物質管理署公告之「毒性化學物質」；若是添加於食品當中，則違反了食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法49條可處7年以下的有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣8000萬元以下罰金。

康寧醫院營養師陳詩婷在其Podcast《健康紅蘿播播播》節目表示，蘇丹紅毒辣椒粉食安事件越演越烈，包括大家常吃的韓式泡菜鍋、咖哩粉、綜合香草粉、辣味餅乾等，幾乎全都中標了，大多數民眾幾乎都吃過這些食物，就連她自己也無法倖免。

什麼是蘇丹紅？

隨著蘇丹紅事件逐漸擴大，儼然掀起一股食安風暴，但什麼是蘇丹紅？陳詩婷表示，蘇丹紅是一種有機化合物，屬於工業染料的一種，呈現出紅色或橙紅色，通常使用在塑膠、蠟、鞋子等產品上的染料，常見的有蘇丹紅1號、2號、3號……等，由於蘇丹紅的價格低廉、穩定性又高，於是不肖業者就把蘇丹紅添加在食品中，被用作顏色添加劑，用以增添食品的色澤，就可以讓辣椒粉的顏色更加鮮豔，品質也更穩定，其他還會加入某些肉製品、魚類製品、調味料、醬料、甜點等食品中。

但多年前世界衛生組織已經將蘇丹紅列為第三級致癌物，也就是經由動物實驗之後，發現對動物有致癌的風險，雖然人體沒有做過實驗，但許多醫學專家指出，如果大量或長時間暴露於蘇丹紅，可能會導致一系列健康問題，包括對身體器官造成損傷，也會影響神經系統、過敏反應、皮膚刺激等，因此，許多國家，包括台灣，都已禁止蘇丹紅在食品中的使用。

不小心吃到，先做這些事

陳詩婷表示，如果你意識到所吃的食品中含有蘇丹紅，請立即停止進食；接著可以喝水沖洗口腔，喝一些清水或用水漱口，幫助清除食物殘留和有害物質。之後觀察身體是否出現任何異常或不適反應，包括過敏反應、呼吸困難、皮膚發紅等，如果出現嚴重不適，應盡快就醫。

適度尋求醫療幫助是必要的，如果對食品中的蘇丹紅過敏或出現其他不良反應，應該尋求醫療幫助；另外，記錄下食用的食品名稱、食用量以及出現的任何身體反應現象，這對於日後的醫療處理是有幫助的。

5個訣竅，趕緊學起來！

陳詩婷進一步說明，由於蘇丹紅是一種脂溶性的毒素，也就是說它溶於脂肪，與水是否不相溶的，所以，當我們吃下肚，就必須透過肝臟分泌的細胞色素P450s酵素系統來解毒，將之轉化成水溶性毒素，進而代謝到腸道中。另外，還需要補充大量的抗氧化劑，來加速腸道蠕動，才能減少蘇丹紅在體內造成毒性危害。相反的，如果是水溶性毒素，只需要多喝水，就可以透過腎臟、尿液中排出。

多吃十字多科蔬菜，尤其是綠花椰菜、白花椰菜和高麗菜，以及各種辛香料、蔬菜、水果和益生菌，還有冷壓初榨的各種好油，更重要的是多喝水，就能幫助身體代謝蘇丹紅的排出。

1.攝取足夠天然好油

足夠的天然油脂，可以促進腸胃道蠕動，有助加速肝臟及膽囊釋放膽汁，因為蘇丹紅進到體內很容易隨著膽汁進入膽道，堆積在肝臟裡，所以，透過足夠的天然油脂補充，例如堅果、冷壓初榨橄欖油、椰子油、苦茶油等，不限於飽和脂肪或不飽合脂肪，都可以輪著用，皆有助膽汁的釋放，同時代謝出卡在肝臟的脂溶性毒素。

2.多吃十字花科蔬菜

研究發現，十字花科蔬菜非常好，可以提高肝臟解毒酵素的活性，有助於肝臟解毒，特別是解脂溶性毒素，因為十字花科蔬菜含有硫代葡萄糖苷，進到體內後轉化為蘿蔔硫素或吲哚等植化素，能幫助脂溶性毒素轉化成水溶性毒素，進而幫助肝臟代謝毒素。

十字花科蔬菜包括花椰菜、芥蘭菜、高麗菜、大白菜等，尤其是綠花椰菜、白花椰菜與高麗菜、羽衣甘藍等4種蔬菜，因為這4種蔬菜中的硫代葡萄糖苷含量豐富，能促進肝臟產生解毒酵素，並提高酵素的活性，幫助排除體內的毒素。

陳詩婷建議，一天至少吃一碗熟的十字花科蔬菜，以綠花椰菜、白花椰菜、高麗菜和羽衣甘藍為首選。

3.補充大量抗氧化劑

肝臟在解毒過程中，會產生對肝臟細胞有害的自由基，所以，就必須透過大量的抗氧化劑，來幫助身體降低傷害。最容易取得的抗氧化劑包括維生素C及維生素E，除了可以幫助體內降低自由基之外，還可以保護肝臟解毒酵素，免於受到氧化損傷，甚至能在肝臟去除毒素時，達到加成的作用，才能減少蘇丹紅在體內造成的傷害。

健康的人一天至少吃兩份以上的水果，一份為一個拳頭大小的份量，才能補充足夠的維生素C。但已經吃進吃進蘇丹紅的人，這樣的份量是不夠的，建議一天要補充500～1000毫克的維生素C，特別提醒的是維生素C在體內會代謝成草酸，透過尿液排出體外，所以在補充維生素C水時，要多喝水，否則當代謝的草酸太多時，恐怕會提高結石風險。

維生素E則可以輔助維生素A來保護肝臟細胞，還可保護肝臟細胞在解毒過程中不會受到損傷；從天然食物中來補充就可以，例如一天1把堅果，或是每餐1湯匙的好油，像是冷壓初榨椰子油、苦茶油、初榨橄欖油、酪梨油或亞麻仁油等都可以。

4.攝取各類辛香料

辛香料也是很棒的抗氧化劑，像是老薑、薑黃、大蒜、蔥花、洋蔥、九層塔、香菜、胡椒、洋蔥等都有很強大的抗氧化功能，一方面可以幫助身體抗氧化，還能幫助體內有毒物質的螯合，加速脂溶性或水溶性毒素的代謝，甚至對塑化劑的排除也有幫助。

陳詩婷建議，將辛香料分散在三餐的菜餚中，例如吃水餃，可沾蒜頭、蔥花；吃炒蛋可以跟九層塔一起煮；火鍋沾醬用香菜、洋蔥調和成醬料等吃法，而且吃越多越好，千萬不要因為怕口中有異味而不吃。若擔心口中異味，可以吃蘋果、檸檬水或茶葉水，都可以幫助中和臭味。

5.補充各種益生菌

研究發現，腸道內的益生菌有助於分解蘇丹紅，並不用侷限於哪種益生菌，因為腸道內的好菌會互相合作，所以益生菌數量要夠之外，種類也要豐富，才能幫助分解蘇丹紅。

透過補充益生菌或是平常可以吃優格、優酪乳等，培養腸道好菌，同時喝足夠水，以體重乘以30為一天的水量，例如50公斤的人，一天要喝至少1500c.c.的水，才可加速腸道蠕動，幫助代謝蘇丹紅。