9個傷肝NG壞習慣 愛生氣、發怒或心情不好

文∕陳大樂

有句話說：「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的！」可見肝臟之於人體的重要性。肝臟是人體最大的臟器，有「體內化工廠」之稱，擁有人體生命活動不可或缺的3大功能：代謝、解毒、形成膽汁。

根據衛福部統計，每年約1萬3千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。肝臟是人體重要的器官，擔負著非常重要的作用，舉凡排毒、製造消化酵素、幫助膽固醇的製造與排出、製造荷爾蒙等，都需要肝臟的幫忙；不過，肝臟卻是人體最沉默的器官，只有病到無法再負荷，才可能出現症狀，也因此，許多人發現肝臟疾病時，都已經為時已晚了。

哪些習慣容易傷肝？常聽到長輩告誡，經常熬夜很傷肝，的確，熬夜的話，肝臟無法在需要修復的時間點，得到完整的修復；康寧醫院營養師陳詩婷表示，其實除了睡眠不足之外，喝酒、吃太多藥、飲食不拘、暴飲暴食、吸到二手菸、吃不新鮮的食物等，都是常見的傷肝行為。

❶飲酒過量

過去經常聽到小酌有益健康一說，不過，陳詩婷說明，2023年刊登在《美國醫學會網路開放期刊》（JAMA Network Open）的研究指出，少量飲酒並不能防止各種原因的死亡，只有將飲酒量降到零，才能避免酒精對身體的危害。

陳詩婷更說，過量飲酒會導致肝細胞損傷，長期喝酒，輕者會引發脂肪肝，重者則演變成酒精性肝硬化，最終發展成肝癌。尤其是缺乏乙醛去氫酶（ALDH2）的民眾，無法將有毒的乙醛代謝成乙酸，導致臉紅、心跳加速、頭痛、宿醉等狀況，造成的傷害還是全身性的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

❷有抽菸習慣或常接觸二手菸

香菸含尼古丁、焦油等致癌物，會影響紅血球的帶氧能力，導致人體的新陳代謝受到很大的干擾，進而影響肝臟的健康；陳詩婷說，菸還含有N-亞硝基降菸鹼、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，會對身體的免疫反應產生改變。國內外許多流行病學研究資料顯示，若有抽菸習慣，未來變化成肝癌的機會，比不抽菸的人高出1.2至2倍之間。

值得注意的是，經常接觸到二手菸、三手菸的人，同樣也可能會造成肝細胞的癌化；也會對B型肝炎、C型肝炎的治療有很大的影響，原因就是香菸減緩體內鐵離子的運輸，以及紅血球的帶氧能力，進而影響肝炎的治療成效。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

❸常吃加工食品

加工品通常添加許多防腐劑、人工色素、人工甜味劑等食品添加物，這些物質通通都需要肝臟代謝，譬如一種名為蔗糖素的人工甜味劑，就被證實會傷肝；常見的防腐劑如苯甲酸和己二烯酸，也被證實，會導致肝臟和腎臟損傷；而去水醋酸則可能增加致癌風險。

❹常吃油炸物

愛吃油炸物也是非常傷肝的行為。陳詩婷解釋，油炸物一來油脂含量高，很容易讓身體吃進過多熱量，導致脂肪肝；二來，因為食物與高溫油炸的交互作用，很容易產生致癌物質，肝臟就得花好一番功夫來解毒；假使一周內有吃到四到五次的油炸物，通常肝臟就已經開始無法負擔，長期下來，則會進展成脂肪肝、肝炎、肝硬化等疾病。

❺營養過剩

現代人飲食太過豐富，三餐經常大魚大肉，經常會在不知不覺間，吃進很多高熱量、高糖的食物，反而缺乏膳食纖維及微量元素的補充，而這些過剩且精緻化的熱量，經常會在肝臟堆積成脂肪肝，嚴重的脂肪肝，更會損害到肝臟的功能。

❻藥物吃太多

尤其是脂溶性的藥物，譬如人工荷爾蒙、類固醇、止痛藥、避孕藥、雌激素、抗生素、降血壓藥、降尿酸藥、安眠藥等藥物，通常都會存在一定程度的肝毒性；長期吃西藥的民眾，最好每隔3個月做一次肝功能檢查，尤其本身有B型或C型肝炎帶原、長期飲酒等族群，更建議每個月做一次檢查。

❼長期睡眠不足

中醫認為，肝系統有兩個作用，一是收藏血液，二是幫助調暢全身氣血運行；《黃帝內經》記載：「人臥則血歸於肝」，晚上的11點到3點間，正是肝膽兩臟腑氣血最旺盛的時間。

換言之，人在睡眠時，人體有較多的血液回流肝臟，促進肝臟的新陳代謝與排毒；熬夜時，肝臟的血液滋養相對不足，長時間下來，就有可能造成肝過勞，引起虛火上炎症狀，例如牙齦腫痛、易生口瘡、心慌、口苦、眼睛乾澀、眼白發黃、失眠等狀況。所以，建議晚睡族應盡量調整作息時間，最好每晚11點前入睡，以便讓肝臟有效排毒。

❽常吃不新鮮或發霉食物

台灣氣候比較潮濕，如果乾料沒有保存好，很容易造成黴菌感染，尤其黃麴毒素的孳生，是目前所知最強的生物致癌劑，僅僅只需1毫克的黃麴黴素就具致癌效果，特別是肝癌的發生。

陳詩婷說，黃麴毒素最容易來自變質的穀類、玉米、豆類、堅果類、咖啡豆等食物，甚至是竹筷沒有清洗乾淨，都被發現有黃麴毒素的感染；所以，如果發現豆穀類、堅果類味道聞起來不太對或是味道發苦，也最好別碰，因為這個苦味的來源，就是來自發霉的黃麴毒素。

很多人以為煮熟，黃麴毒素就會被消滅，其實這是錯誤的認知。因為黃麴毒素有極高的熱安定性，儘管高溫200℃，還是無法被消滅；所以，選購食品時，特別是穀類、堅果類，務必確認味道新鮮，包裝完整，一旦發現味道不太對勁，甚至有肉眼可見的發霉，為了安全起見，最好整包丟掉，因為黃麴菌的黴菌孢子可能早已汙染整包食物了。

❾愛生氣、發怒或心情不好

情緒的穩定和身體的狀態息息相關。中醫認為，人體每個臟器都有自己的特色，透過升降來維持身體的平衡，而生氣、發怒等壞情緒，會讓身體運行的氣往上衝，導致腦部血管壓力增加、刺激交感神經，並使腸胃的血流量減少，而影響全身的健康。

正所謂「怒傷肝」，經常發怒、愛生氣對肝臟的傷害最大。因為肝臟的血除了幫忙調和血液外，也會幫助各臟腑的氣疏通，要是經常生氣，肝氣長期積壓阻滯的狀態下，除了傷肝，更會造成內分泌紊亂、免疫系統下降，以及罹患各種腸胃疾病。