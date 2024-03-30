陳銘仁馬偕兒童醫院院長 尊重、誠信、溝通 帶領團隊走得遠

本文摘自<常春月刊>493期

文／畢翠絲 攝影／許宏偉

擁有兒童心臟科醫師40年資歷，甫於今年3月上任的馬偕兒童醫院院長陳銘仁提及從醫初衷深受父親的影響。他是家中最會念書的孩子，也較受到父母的關注，基層公務員的父親希望他將來能懂得給予並受人尊重，行醫這條路走得艱辛，但經驗相當豐富，體會出醫療不是一個人往前衝，而是團隊一起向前進；在接下院長重擔後，更是著重協調溝通，成為跨團隊合作的加速器。

「一位醫師成功的背後，都靠一群強大的力量在支撐！」陳銘仁常將這句話分享給夥伴及年輕醫師。病人從住院到出院，檢驗抽血、資料判讀、病房護理等，是由整個團隊共同照顧；因此，當遇到病人私下拜託他多幫忙或格外感謝他時，他也一定會跟患者或家屬說明，這不僅是他一個人在努力，而是仰賴整個團隊共同協助的成果。

身為全國兒科重鎮的馬偕紀念醫院，原始規劃為一棟獨立的醫療大樓，但在寸土寸金的臺北市中心何其困難，雖暫無法建立獨棟兒童醫院，但藉由整修福音樓，整合醫療資源，將福音樓前棟1樓設為兒童醫院的入口大廳、2樓設為門診批價處、8樓為生理檢查室，兒童病房則集中在10～13樓，藉由各科醫師共同照護，讓病童得到全方位且專責的治療。

進入小兒科是深受黃富源老師啟發

當年「實習醫師」制（intern），須接受內科、外科、婦產科、兒科完整訓練，畢業時，陳銘仁榮獲當屆最佳實習醫師獎，受到各科老師的賞識及招攬，但他深知自己身材的劣勢，考量過骨科、婦產科後，覺得都不是非常適合。

陳銘仁直言，踏進小兒科這個領域，黃富源教授是影響他最深的老師，從帶領學生查房時，不厭其煩地傳道、授業和解惑，處處站在病人的立場設想，對小朋友的愛心和耐性，讓人深受感動。加上自覺個性有親和力且喜歡小孩，又能在孩童身上看到希望，能夠把孩童的病治好，就是最大的回饋。陳銘仁笑著說：「我在門診常會逗小朋友玩，連護理師也常笑我」。

醫療生態改變劇烈，兒科過去是醫療四大熱門科之一，但近年來卻因新生兒逐年遞減，兒科不受年輕一輩青睞，他擔任醫師第一年，兒科醫師只招6個名額，卻有132人來報考，這種景象早已不復見。

陳銘仁呼籲，少子化是全球趨勢，除了長照醫療之外，希望政府也能多關注孩童，增加對兒童醫療的預算。

醫師價值六字箴言：尊重、誠信、溝通

陳銘仁分享行醫的核心價值，他說：「尊重很重要！尊重老師、同事及病人。」

尊師重道是千古名訓，他舉例，兒童醫療大老黃富源教授、兒童心臟學巨擘呂鴻基教授，兩位老師桃李滿天下，許多學生後輩如今已是一方之霸，但在老師面前依然畢恭畢敬，感謝他們的啟蒙之恩，這種打從心裡的「尊重」，是很珍貴的傳承。

此外，對同事或下屬也同樣要尊重，他從不以權威自居，讓同仁相處少了距離感，也常覺得自己不夠聰明、能力不是最強，需要旁人來指點和幫忙；同時也尊重病人的抱怨，找到背後所隱藏的問題。陳銘仁曾收治過一位孩童，從頭到腳仔細檢查沒有任何病徵，但阿嬤卻表示孩子好幾天沒吃東西了，收住院觀察後，因為打點滴時，孩子大哭、掙扎，咳出一張小叮噹的貼紙，這才發現他不吃不喝的原因，原來是吞下貼紙卡在食道了。

也常有病人在診間不肯離去，連跟診的研習醫師都受不了，陳銘仁即便再疲憊仍會以理解、傾聽的態度對待病人，也藉此機會告訴學生：「當病人滿意你的回覆，自然會高興地走出診間，雖然你不見得有給他藥物或處置，但光是傾聽就足夠了。這是心醫之道，在醫療專業之外，更重要的還是回歸醫病關係。」

再者，誠信很重要。基督徒的陳銘仁，行事堅持俯仰無愧，做每件事都要對得起上帝、病人。每晚睡前的禱告，一定都會感謝上帝保守今天的順利，也會為次日的事工，如心導管的病人，祈求祂保守，住院的病人，禱告祈求他們都能平安順利。當非預期的情況發生的時候，他會坦白向病人細說原由，充分誠懇並坦白地告知，而不是掩蓋事實或迴避。

最後，溝通也是醫療工作中不可忽視的一環。接任兒醫院長後，業務範圍增加，過去有些部門很少接觸，心裡難免惶恐，藉由與各部門的溝通，了解同仁負責的業務，以及院方交辦的計畫，尊重團隊夥伴的長才與意見，團隊自然緊密結合、合作無間。

做好經驗的傳承，培育小兒心臟科人才

陳銘仁提到，因為科別屬性的不同，兒童心臟科醫師需要「操作」的機會很多，例如超音波、心導管，因此在豐富的學理知識外，熟稔的技能更讓「功力」立即可判。

為了養成與培育更多專業的兒童心臟科醫師，除了臨場經驗與操作技巧的傳承外，陳銘仁也不忘提醒學生待人處事之道。兒科醫師不只治療病童，還要兼顧到家屬，不會表達的孩子，許多病痛都由父母代言，父母親的焦慮會帶給醫師很大的壓力，有時甚至會左右診斷影響治療，所以，與病人關係一定要建立好，安撫好父母才能減少未來的糾紛。從醫40年，即使凡事盡心盡力，也碰過許多危急的狀況，或病人不幸過世，基於與病人及家屬間的互信基礎，甚至在自己難過的時候，還會收到來自病家的安慰，甚至不乏在1、2年後仍寫卡片或年節祝福，讓他備受感動，醫病之間，如此足矣。

查房對陳銘仁來說是生活的一部分，多年來他堅持除非不在台北，不然假日一定要看一下小病人才安心，也讓病人感受到真心關懷，有些家屬看到主治醫師假日親臨探視病情，都覺得相當意外；為了就近關懷病人，他還特地住在醫院附近，因為僅僅只是探望，都能為病人與家屬帶來安慰和溫暖。

結合大、小聯盟，為兒童爭取福利

陳銘仁提及，全台僅有台大、馬偕、彰基和中國醫藥大學4家兒童醫院。馬偕兒醫沒有公部門的預算，財務由母院支持。面對現在兒童醫療的窘境，未來盼籌措財源，方能爭取優秀兒童醫療人才以及不斷提升醫療技術。他有2個想法，一是目前已在進行的兒童醫院聯盟，定期聚會討論關於兒童醫院的事務，也感謝瑞信兒童基金會吳春福董事長傾全力協助，延續當年李宏昌前院長所倡議的「大聯盟」。當有機會與公部門開會時，一定提案為兒童爭取福利。

另外，基層的力量也很重要，馬偕兒童醫院訓練的醫師到基層服務都有口皆碑，且遍布全台，此為「小聯盟」。期許可以加強與基層診所連結，例如兒童心臟科、心臟血管外科，與專長胎兒醫學的婦產科等共同合作，提供給病人順暢的轉診網絡，健全更完善的母嬰照護模式，對病人的照顧或兒童醫院的財務都是雙贏。

陳銘仁建議政府適度開放自費醫療，健保已經無法像過去一樣包山包海給付，有些醫材能使病人快速復原，讓患者儘快出院，可以提供給經濟許可又願意付費者有更多元的選擇，才是民眾之福。

晨泳習慣維持20多年，挑戰泳渡日月潭

平時注重運動的陳銘仁，是個游泳健將，曾經挑戰泳渡日月潭，也攀爬玉山東峰北壁。三十幾歲左右開始晨泳的習慣已經維持20多年，直到游池受疫情影響不開放才暫停，現在改為走跑步機、騎飛輪，即使接任院長後工作更加繁忙，未來還打算在辦公室做時下流行的「超慢跑」，估計一天下來也能累積半小時的運動量。

家族有輕度高膽固醇遺傳的陳銘仁，特別注重飲食和規律運動，至今指數都維持正常。吃的方面採取地中海飲食，改變過去早餐吃醫院提供的稀飯，現在則改為自製優格，奇異果、百香果、藍莓和香蕉等水果，灑上幾顆堅果，搭配自己研磨的黑咖啡；午餐多買醫院營養課調配的便當，熱量及營養成份都經過計算；注重飲食的順序，先吃青菜，接著吃肉、魚、蛋、豆等蛋白質，這樣的順序吃下來，差不多7分飽；另外，減少精製澱粉及精緻米飯也是健康關鍵。

當工作跟生活遇到壓力與挫折時，他拿北宋文學家范仲淹的名言「不以物喜，不以己悲」當成他的座右銘。「人生最難的境界是平靜，每晚睡前禱告時，首先祈求天父上帝，保持心情平靜；第二健康的身體；第三賜下病人、親朋平安喜樂。」陳銘仁說。

喜歡自助旅行，1989年時去過英國，婚後就和太太兩人用火車周遊券和大眾運輸工具旅行，從英國一路走遍歐洲，整整一個月，每天寫日記，拍下珍貴記憶。也曾赴希臘、埃及、北歐等國自助旅行，陳銘仁打趣道：「那時還不流行YouTuber，旅拍這些事我幾十年前就做過了。」

前進偏鄉，盡醫療工作者責任

台灣一直存在著醫療分布不均的問題，陳銘仁從年輕時起，就想為偏鄉盡醫療工作者的責任，主動請纓前往蘭嶼駐地一個月，一個人完全負責當地的醫療，從跌倒擦傷，到縫合、骨折等都要一手包辦，訓練臨危不亂的膽識。當時蘭嶼還沒有電力設備，晚上要點蠟燭才能做事，是一輩子難忘的經驗；陳銘仁說，趁年輕多出去歷練，他鼓勵學生去台東支援，透過學習累積經驗，並獲得一生難忘的回憶。

行醫的價值在於拯救生命，為兒童醫療開創嶄新的明天，是他每天工作的動力。