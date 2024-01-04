餐後心悸、冒冷汗 功能性低血糖惹禍 醫師盤點改善低6要素

本文摘自<常春月刊>490期

文／畢翠絲

40歲的李先生午餐後常出現手抖、心悸、肚子餓、冒冷汗、虛弱感等症狀，有時騎車出門辦事，甚至需要緊急暫停趕緊吃東西，症狀才會改善。原來李先生是所謂的「功能性低血糖症」患者，又稱「餐後低血糖患者」，因胰島素對血糖急速竄升較不敏感，以致餐後分泌過多，造成低血糖，做糖尿病篩檢後，確診為早期糖尿病的患者，所幸經過飲食及藥物調整，後續門診規律控制中。

嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主治醫師黃欣寧表示，當糖尿病患者血糖濃度小於70mg／dl，就稱作「低血糖」，血液中的葡萄糖補充速度比流失速度慢時，就會引起血糖過低。餐後低血糖與第2型糖尿病一樣，好發在中年以後，受生活型態及西式飲食習慣的影響，病例有越來越年輕化的趨勢，亞洲地區的發生率更高於歐美。若有第2型糖尿病家族病史或過去曾有血糖偏高等現象，可能是糖尿病前期的危險因子，需特別注意。

低血糖症狀多

輕度低血糖症狀以交感神經症狀為主，此時意識清楚，但可能出現心悸、手抖、冒汗、飢餓、煩躁、心跳加快、焦慮、 頭暈等情形；中度低血糖則開始出現中樞神經葡萄糖減少症狀，此時注意力無法集中，出現嗜睡、視力模糊、噁心等情形；重度低血糖則可能影響到腦神經功能， 出現失去反應能力、抽搐，甚至昏迷等 情形。

前日本女子排球隊選手杉山明美曾因易倦、焦躁、精神難集中、突然襲來的飢餓感所苦，初次病發是返家途中感到異常疲勞與飢餓，她大啖麵包後疲倦感立刻消除，以為是肚子餓而虛脫；杉山明美原以為自己壓力大或體力不足，後來因為頻繁的暈眩、手抖等症狀而就醫，才知道原來罹患「功能性低血糖症」。

造成低血糖4原因

黃欣寧進一步指出，除了糖尿病前期會有可能出現功能性低血糖的症狀，其他造成餐後低血糖的原因，包含縮胃或胃繞道手術、胰島素自體免疫症候群、胰島素瘤…等。

❶糖尿病前期

糖尿病前期或早期糖尿病人在用餐後，尤其是高澱粉含量的米飯或麵食，經胃、小腸消化分解為葡萄糖，吸收後血糖就會快速上升，由於初期胰島素分泌對於血糖快速上升較為不敏感，在血糖持續上升後，使得後來胰島素才分泌過高，讓血糖降得太快，反而餐後3～5小時可能會發生低血糖。

❷縮小胃或繞道手術

曾接受縮胃或胃繞道手術的病人比較容易得到，因食物很快進到腸胃道，胃排空的速度跟以往不同，胰島素分泌的功能受影響，除了食物中高澱粉較易引起血糖上升因而刺激胰島素分泌外，腸泌素尤其是GLP-1的分泌，除加強胰島素分泌幅度外，也抑制升糖素的分泌，導致血糖下降。

❸藥物性低血糖症

糖尿病患者注射了過量的胰島素之後或者口服降血糖藥劑之後，亦有可能出現狀況。媒體曾報導一名65歲的糖尿病患者，使用預混型胰島素控制血糖後，在家意識不清，送至急診，發現是低血糖造成；在急診經給予葡萄糖水後，意識清醒過來，醫師問診後發現，婦人沒有量測血糖習慣，即使食慾不振，依舊施打同樣劑量的胰島素，致使出現低血糖症狀。

容易導致低血糖的原因和一些糖尿病藥物相關，例如施打胰島素或服用降血糖藥後，但沒有攝取食物，有些是藥物劑量過重或是運動過度，可能會導致身體消耗過多的糖分，進而導致低血糖。

肝腎功能不佳的病人，空腹喝酒也可能會造成低血糖，因為肝臟可以幫助製造和儲存糖分，當肝臟功能不良時，就會影響糖分的儲存和釋放，經過藥物以及生活習慣調整，即可改善。

❹胰島素瘤

胰島素瘤是種罕見且生長緩慢的腫瘤，主要以空腹低血糖表現；胰島素瘤並不常見，發生率每百萬人每年1～3 例，任何年紀均有可能發生，以40～50歲為高峰期。黃欣寧曾遇過一位60歲張小姐，常常覺得有飢餓感而不停進食，造成體重逐漸上升，在一次頭暈不適送急診，才發現為低血糖，後來發現是罹患胰島素瘤。

胰島素瘤的患者，因胰島素瘤會分泌過量的胰島素，引起低血糖，導致低血糖昏迷，損害腦組織，由於胰島素瘤病例不多，很容易被誤診。治療以手術為主，需盡早治療。由於胰島素分泌多，造成血糖降低，患者常覺得飢餓，要一直吃東西才能緩解症狀，因此有30～50%的病人會體重增加，也容易因反覆發生低血糖昏迷，腦細胞缺乏葡萄糖使得功能受損，記憶力下降、動作遲緩，影響生活和工作。

改善低血糖6要素

無論是打了太多胰島素，沒有定時進餐、過度運動或飲酒過度，都可能讓腦部血糖過低而無法正常作用，患者因而昏倒。如果身體出現低血糖的狀況，先確認造成低血糖的原因。

釐清是功能性低血糖或其他原因引起，回到源頭才能對症下藥。若是功能性低血糖，飲食建議增加纖維質的攝取，當血糖上升的比較慢，胰島素就不會被刺激分泌那麼快，若飲食的部分沒有辦法改善，可以搭配藥物治療。

❶控制飲食：目標以減少血糖值的波動，減少每餐澱份的攝取。飲食方面，少量多餐，然後盡量吃低GI的食物，避免過度食用高GI值的食物，如蛋糕、甜點、含糖飲料等加工過的精緻食物等。

❷定時進餐：採少量多餐方式用餐，避免兩餐間隔時間過長，也避免長時間斷食或過度節食。主食以低GI指數的糙米、蕎麥麵、全麥製品、脫脂牛奶為主，注意飲食均衡與多樣性。

❸適量運動：避免運動太激烈或突然增加運動強度，運動過度可能會導致身體消耗過多的糖分，進而導致低血糖。

❹適當休息：不宜過度操勞，但也不要熬夜，會導致身體血壓調節差，從生活方式調整，預防低血糖症的發生。

❺密切關注醫囑：避免自行更改口服降血糖藥物或胰島素劑量。

❻規律監測血糖值：定時檢測血糖值並記錄血糖值，及時調整口服降血糖藥物或胰島素劑量。

進食順序會影響血糖波動

進食順序也可能影響血糖的控制，先吃菜可增加蔬菜量，如葉菜類、豆莢類、菇菌類，不含根莖類。接著是蛋白質食物，如：肉、魚、蛋類，可減緩胃排空及減少血糖波動。碳水化合物放在最後，米飯或混有根莖類或核果的米飯，以減少攝取量及熱量，更有利於穩定血糖。