臺北市立聯合醫院總院長蕭勝煌 神經外科的減壓人生觀

本文摘自<常春月刊>488期

文／鍾碧芳

攝影／許宏偉

今年七月甫上任的臺北市立聯合醫院總院長蕭勝煌，在聯醫服務超過35年，見證了聯醫的過去與現在，他自勉將依循傳統堅守照顧市民的職責，帶領聯醫大軍，將過去奠定的基礎發揚光大，守護251萬名市民的健康。

從前總院長黃勝堅、璩大成到今年七月甫上任的蕭勝煌，臺北市立聯合醫院（簡稱聯醫）一連三位總院長都是神經外科醫師，風格雖然不同，但對聯醫的未來方向願景卻一致，希望打造有溫度的社區型醫院。「出院準備、居家醫療、長期照顧、安寧善終，都是聯醫的核心價值，會一直傳承下去。」

蕭勝煌接下聯醫總院長職務時說：「一年可以成就很多事情。」不管任期多久，希望自己能再強化聯醫諸多制度，並達成堅守照顧市民的責任。

蕭勝煌曾在臺北榮總及市立仁愛醫院接受外科訓練，是前國健局局長吳浚明的得意門生，在擔任神經外科主任期間，儘管臨床門診相當繁忙，仍在陽明大學生理所進修取得博士學位。不僅曾擔任聯醫仁愛院區的醫務長，也曾擔任台灣外科醫學會健保主任委員長達15年；而且也做過忠孝院區院長，雖然時間不長，但督導忠孝院區院內整修工程及購置醫療儀器等，讓忠孝院區得以奠定社區醫院的基礎。

在接任聯醫總院長一職前，是擔任仁愛院區院長，期間致力提升醫療品質、強化醫病溝通、推廣安寧與改善就醫環境等不遺餘力，並致力發展急重症醫療，讓仁愛醫院順利通過醫院緊急醫療能力分級評比「重度級急救責任醫院」，行政、臨床經驗豐富的他，行醫的核心價值是什麼？

挑戰高難度神經外科領域，專研顱底手術

為什麼會成為醫師？蕭勝煌憶及當年學科考試，成績雖然很好，卻因緣際會選擇進入高雄醫學大學就讀，他猶記得：「那年代，高雄還很封閉，多數同學選擇醫科，是為了日後開業做打算，但我原本最想當的是老師。」他打趣的說，自己年少時並不知道想做什麼，是用排除法進入醫學院就讀，也因為年輕，所以選擇難度高、嚴重度及挑戰度都最高的神經外科領域，一待就是30多年。不過，雖然沒能當成老師，但卻在做了醫師之後才發現，選讀醫學系似乎也沒有違背當初想要教書的理想。

畢業後在臺北榮總擔任住院醫師時，原本想選擇骨科，是直到出國進修後，看到國外醫療的進步，想法也跟著改變。蕭勝煌說，自美返國後，受到仁愛醫院前院長曾聰明的邀請而進入聯醫體系，當時仁愛醫院在吳浚明的篳路藍縷下創建了神經外科，訓練出許多優秀的神經外科醫師，蕭勝煌就是其中一位，「恩師指派我到美國受訓，那時專研的領域是顱底手術。」

在當時，顱底手術是屬於未臻成熟的醫療領域，「顱底手術的難度在於，頭蓋骨包覆著腦部，才能保護神經系統，所以每次鑽頭骨開大刀時，都得小心翼翼、避免傷到腦神經。」他形容，顱底手術就像違反上帝之意，必須要與造物主相抗衡。

而今，隨著醫療技術與器材的進步，已經大幅提升手術的精緻度，從醫30年來，蕭勝煌見證了台灣腦部醫學的發展，早年國內並未要求騎乘機車要戴安全帽、也沒有酒測規定，「那時一到周末假日，急診室就擠滿酒駕頭傷患者，所以幾乎天天都在開刀，一天最多開6顆腦。」不過，相較於過去需用手搖鑽花上2小時，如今技術日益精密，僅需10分鐘就能打開頭蓋骨，手術時間更從超過20小時，大幅縮短為5小時。

神經外科就是一門減壓課題

蕭勝煌赴美學習時，相當佩服世界著名的神經外科專家Donald Becker，經常研習其著作，「但開腦手術相當困難，不只要把人救回來，也不能讓他們成為植物人。」他道出早期開腦手術的困境，而今在技術日漸精進下，可以使用如X光刀、加馬刀、電腦刀（CyberKnife）、諾力刀（Novalis）、質子刀（Proton Knife）、重粒子刀等放射方式來輔助，且技術相當純熟，可以在不破壞組織的情況下，達到治療的目的。

「神經外科就是一門減壓課題。」蕭勝煌形容，當初會選擇「開腦」這門相當複雜的「神經外科」，是因為看到成就感。他指出，開腦之所以困難，是因為屬於大手術，必須要與生命搏鬥，相當危險，「我們的頭顱就像是便當盒裡裝著豆腐，開腦最重要的工作就是減壓，主要是把便當蓋子打開，讓豆腐有空間，腦壓就能解除。」這是以前降腦壓的觀念，所幸如今已能用更簡單的鎮靜、引流方式來降低腦壓的危害。

他認為，開腦手術不應該著眼在把便當蓋子打開來減壓，「畢竟掀開頭蓋骨的風險太大，積極進行手術掀頭骨，反而可能會失血過多，甚至會出現延遲性出血的問題。」所以自美國返台後，蕭勝煌積極主張手術完成後更要設法保護腦神經系統，「病患開完刀後，一定會不舒服，血壓會上升，生理上也會想要拔管，這對復原會有影響。」於是主張在病患還在重症病房時，就應該要做到鎮靜與減壓。

深造低溫治療研究，保護更多急重症病患

以腦中風來看，大多數腦中風患者是因為大腦血管阻塞所引起，這阻塞會阻礙血液將氧氣供給到大腦，導致腦區出現腫脹，將令顱內壓升高。「當使用減壓或鎮靜方式時，腦部受到保護、消腫較快、恢復也會更好。」蕭勝煌提及當初在推廣減壓觀念時所發生的首例個案，至今仍覺得有驚無險。

1980年代，神經外科病患都必須受制於五花大綁的物理性約束，防止病患動手拔除管路。他認為應該突破這觀念，於是引進化學性約束的方式讓病患鎮靜，「但那時代，只有麻醉藥物可以使用。」他記得那時第一個病例就是在使用麻醉藥物後，昏迷了2周還未醒，家屬及主管都以手術失敗對他產生質疑，「那時我幾乎天天巡房，擔心到睡不著覺，天天都在等待藥物代謝。」直到第四周的某個凌晨，終於接到病房護理師來電通知病患醒了，這才鬆了一口氣。

「雖然那時並非一下就洗刷罪名，但之後藥物進步，已經有很多好用的藥物可用。直到現在，減壓鎮靜觀念已經是許多疾病的主流技術了。」蕭勝煌感性地說，自己行醫的核心價值是希望能挽救病人性命，但直到40歲之後，才知道很多事情是無法掌握的，因此決定繼續深造，進行低溫治療研究，誓言保護更多病患的腦神經。

建置智慧醫療，積極打造有溫度的醫院

於今年7月甫上任的蕭勝煌，8月底隨臺北市市長蔣萬安前往上海參加「雙城論壇」，看到當地智慧醫療的進步，他期待自己擔任總院長期間，首要任務要放在建置聯醫的大數據中心，以及決策輔助系統，並希望能成立運營中心，以科技方式統籌監測各院區的狀況。

此外，他也認為聯醫必須做到社區醫院的軸心，因此需發展出院準備、居家醫療、社區長照與安寧善終等醫療服務，更要陪伴病人走完人生最終一哩路。

蕭勝煌特別強調有溫度的醫療文化重要性。「不但要強化醫療服務品質，引進軟硬體人才，也要調整醫療人員的薪資結構，營造幸福職場，並要在以人本文化的架構下，讓市民感受有溫度的醫療文化。」

而對於教學的熱忱，他也始終沒有放棄。還在仁愛醫院擔任教學研究副院長任期內，就是為期最長的PGY計畫主持人，也曾當選學生票選年度最佳優良教師。對於醫學教育默默付出的他，無私勸勉新科醫學生，選擇科系時，要先確認自己的性向及興趣，再做出最好的選擇。

熱愛運動，迷上辦公室內超慢跑

熱愛運動的蕭勝煌，學生時代就擅長網球、桌球、羽球、游泳等運動。擔任行政職後，繁忙之餘，仍會抓時間動一動，像是出差在外，就會到飯店的健身房、游泳池活動筋骨；或者利用瑣碎時間，四處散步健走；抑或是在辦公室內換鞋，做時下流行的「超慢跑」，每次5至10分鐘，一天下來也能運動到半小時至1小時。

周間晚上則選擇游泳，假日經常與多年球友、台大醫院外科部主任陳晉興相約打網球，或到健身房跑步機跑跑步，完全不放過任何可以「活動」的機會。他笑說，家族有三高，但自己至今指數都正常，或許就是因為是熱愛運動的緣故；也藉此呼籲高齡長輩，除了飲食控制外，適度運動確實能有效降低三高的風險，並提高身體的代謝率與心肺功能，讓身體維持健康狀態。