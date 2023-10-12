結合中西醫優勢 提供全人照顧治療

本文摘自<常春月刊>487期

文/李政純

從清冠一號在疫情期間治療新冠肺炎的角色，就可以得知在某些疾病，中西醫合力治療是未來的趨勢。從對中西醫結合的近代研究專家中研院院士林昭庚致力於針灸研究，且成果受到國際肯定，屢次獲世界衛生組織及聯合國教科文組織邀請演講，共發表270篇SCI論文及59本專書，就能得知其重要性。

林昭庚於1982年首先透過屍體解剖，探測針灸背部經穴安全深度，並於1989年率先以電腦斷層掃瞄照相術，去探討活人胸背部各穴位之安全深度，為醫學史上首位以屍體解剖及電腦斷層掃描，來研究穴位安全深度並供臨床應用的學者。這項結合中西醫優勢的研究極具臨床實用價值，可以提供醫師參考應用。

全台北中南東，都有中西醫整合醫療

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆表示，目前台灣從北部的馬偕醫院、長庚醫院、台北慈濟醫院以及台北市立聯合院，到中部的中國醫大附設醫院、台中慈濟醫院，南部高雄、嘉義的長庚醫院，以及東部的花蓮慈濟醫院等，都有中西醫整合醫療項目在執行。

以腦血管疾病、顱腦損傷、脊髓損傷、呼吸困難及術後疼痛等病症來說，針對住院病人，藉由具文獻依據之中醫輔助醫療介入措施，使其達到病人神經學功能進步、呼吸功能恢復、日常生活能力改善、生活品質提升、縮短住院天數以及降低醫療費用支出等為目的。另外，對於乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺和口腔癌等癌症，亦有加強照護的整合方案，尤其對於癌症治療後的不適副作用或後遺症，中醫提供的治療能減緩患者的不舒服。

中醫也可看急症，暈眩占多數

詹永兆指出，大部分的民眾都不知道中醫也有急診，能幫助民眾緊急處置不適症狀，其中暈眩占最大宗，透過針灸治療，能迅速緩解暈眩帶來的不適感，另外，像是常見的肌肉痛、下背痛，甚至是嚴重的腦梗塞，也能運用中醫療解除病痛。

針對急診常見的病症，藉由中醫介入緊急處置，不但能減輕急診壅塞，還能減少病人反覆進出急診或滯留於急診觀察區。台灣向來有洗腎王國的稱號，洗腎人口相當多，早期中醫介入腎病病人，能夠減緩腎病惡化，延緩進入洗腎的時程，並提升病人生活品質，也是一種中西醫結合治療之醫療的照護模式。

中醫在輔助癌症治療成效佳

中國醫藥大學附設醫院中醫部部主任黃升騰表示，中醫在輔助癌症治療上的效果相當顯著，以國人常罹患的肺癌來說，與沒有使用中藥的患者比起來，當使用中藥作為輔助治療時，可以顯著提高使用EGFR-TKI標靶藥物治療的非小細胞肺癌患者的存活率，也明顯地減少其毒性的副作用；在存活率方面，使用中藥的患者的5年存活率高出了4.9%，其中最顯著的差異是2年存活率提高了12.75%。

針對也是國人10大死因的糖尿病，黃升騰透過使用中藥材來降低肝癌的發生率。與沒有使用中藥的患者相比，當使用中藥作為輔助治療，可以有效降低糖尿病患者的肝癌發生率；在10種最常用於治療糖尿病的中藥，最常見的分別是丹參和六味地黃丸。

以陰陽平衡，袪邪扶正為目標

神經外科醫師、花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮針對神經疾病為例指出，中藥主要是作用在樞紐基因（Hub基因），是一種多重標靶治療，是在追求身體體內「陰陽平衡，袪邪扶正」為目標。以大家最害怕的失智症阿茲海默症來說，目前常用的藥物都是以延緩記憶退化為主，例如增加神經傳遞物質或是透過抑制麩胺酸來減少神經毒性，但目前仍有許多限制及不足，需更多藥物投入幫助治療阿茲海默症。

由於類澱粉蛋白在腦部的過度堆積，以至於產生細胞毒性、電訊號及營養通路受阻；林欣榮團隊發現從當歸萃取的小分子活性藥物成分正丁烯基苯酞（z-Butylidenephthalide, z-BP，簡稱BP）透過細胞實驗、小鼠實驗，證明了小分子藥物BP具有減少類澱粉蛋白（Aβ）的堆積，降低濤蛋白過度磷酸化等阿茲海默症病徵的功能，同時還能治療惡性腦膠質瘤。

林欣榮進一步說明，當歸小分子藥物（BP）兼具抗癌和治療阿茲海默症的多重標靶特性，藉由樞紐基因AMPK的調控，維持身體的平衡，正是符合中藥多重標靶治療，追求身體內部陰陽平衡、祛邪扶正的特點，此項研究發表在國際《Nature》期刊上。

中西醫合療最佳典範

花蓮慈濟醫院副院長何宗融表示，以花蓮慈濟醫院來說，中西醫合療提供全人照顧的治療服務為使命，將西醫與中醫的專業知識與技術相融合，致力於拯救生命和促進康復。他舉一位不間斷流鼻水一個月的女患病為例，患者只要低下頭鼻水就一直流，嚴重影響生活品質，經過詳細檢查發現鼻咽及蝶竇間有約0.4公分的缺損，而他流的不是鼻水，是腦脊髓液。

何宗融透過針灸治療，先以通任脈為主，讓氣通了之後，把廢物清除，之後採針灸的補瀉以及利水手法來處理腦漏的問題，很快地改善鼻水流不停的困擾。