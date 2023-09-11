農曆7月鬼門開 勿開刀、不能看病？

文:李政純

捐血是一種善行，對於有需要的人來說意義重大。所以，如果你想要捐血，應該尋求捐血中心的意見，根據專業建議決定是否適合捐血。

台灣農曆七月是「鬼門開」的月份，根據民間信仰和傳統習俗，這個月份有一些醫療禁忌，以下是一些在台灣農曆七月應避免的醫療禁忌：

1.避免手術和重大手術

傳統上認為農曆七月是鬼門開，這個月份會有不吉利的氣氛，因此最好避免在這個時候進行手術或其他重大手術。

醫師怎麼說: 嘉義大林慈濟醫院副院長、家庭醫學科主治醫師林名男表示，在現代醫學的觀點下，開刀並不會受到農曆七月的影響。醫院和手術室在整年中都持續運作，當然也包括農曆七月期間。醫療專業人員會根據病人的狀況和需求，在任何時間進行必要的手術，尤其是有些手術可能會因為時間的拖延而導致病情惡化，反而會影響到健康。

然而，儘管這些迷信觀念早已被科學澄清，但有些人可能仍然堅持遵守傳統的禁忌，可能是出自於個人或文化信仰的原因。在面對這種情況時，醫療專業人員可能會考慮進行溝通，解釋手術的必要性和安全性，以幫助病人和家屬理解和接受現代醫學的觀點。

2.避免捐血

在農曆七月，民間一般不鼓勵捐血，因為這被認為會影響自身的健康運勢。

醫師怎麼說: 林名男指出，捐血是一個安全的行為，可以挽救生命，幫助有需要的人。捐血是根據捐血者的健康狀況和捐血中心的安排來進行的。捐血中心會對捐血者進行嚴格的評估，以確保健康狀態符合捐血的要求，並確保捐血過程的安全。

總之，捐血是一種善行，對於有需要的人來說意義重大。所以，如果你想要捐血，應該尋求捐血中心的意見，根據專業建議決定是否適合捐血。

3.避免求醫問診

農曆七月被視為陰氣重的月份，傳統上人們會避免在這個時候求醫問診，以免招來病痛。

醫師怎麼說: 林名男進一步說明，這種迷信觀念缺乏科學根據，因此如果有健康問題需要就醫，應該根據病情的嚴重程度及時尋求醫療專業人員的幫助，延誤就醫可能會導致病情加重，反而會影響健康。

就醫是維護健康的重要方式，不應該受到迷信觀念的影響。所以，如果你有健康問題，應該尋求醫師的意見，並根據專業建議決定是否需要進一步診斷治療，才能確保及時得到即時的治療。

4.避免住院

如果可能的話，盡量避免在農曆七月入院，以免影響治療效果。

醫師怎麼說: 林名男表示，住院是醫治疾病的重要部分，也是常見的醫療措施，病人在任何時間都應該在需要時，遵從醫囑及時住院院接受治療。住院是為了病人的健康和治療，因此不應該受到迷信觀念的影響。如果有需要，病人應該根據醫師的意見進行住院，以確保得到適切的治療。

儘管這些習俗在現代社會中可能不再被廣泛遵循，但在某些地區和族群中仍然存在一定程度的影響。在面對任何健康問題時，還是應該以專業醫療意見為主，並儘量遵循科學醫學的建議和治療方法。

本文摘自<常春月刊>486期