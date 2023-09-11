馬偕紀念醫院總院長張文瀚 打造幸福醫院、擦亮馬偕招牌

文:鍾碧芳 攝影:許宏偉

張文瀚十分推崇台北市所推行的到院前緊急救護制，他進一步說明，雙軌制到院前緊急救護的重點在於，當有求救電話經由119救災救護指揮中心的派遣員電話詢問檢傷後，只要經過評估符合到院前救護出勤標準，就能同時派遣具有基本救護術的救護隊，以及有醫院高級救命術的醫護人員前往現場進行救護。

在急診醫療第一線衝鋒超過30年，馬偕紀念醫院總院長張文瀚回憶當初從醫之路，是看到醫療本身能幫助別人立即解決問題，這與他習慣明確做決斷的個性有關，「家族中很多人都從事醫療，而我也認為投入醫療是件快樂的事。」而急診的快節奏，以及能把病人從鬼門關救回來的那種成就感，更能符合對醫療專業的期待。

早年，國內並沒有急診醫學專科，在1998年，由行政院衛生署（現行的衛生福利部）將原本的急救加護分出來設立為獨立的專科；近30年的深耕，張文瀚一路看著急診醫學的變遷，「這幾年，急診醫學的發展相當快速，更累積了許多知識與經驗，在提供急重症病人及時照護上，有不可抹滅的貢獻。」

急診救護系統，挽救超過百個家庭

台北市的緊急醫療救護體系，從1998年開始有許多重要的里程碑，包括救護技術員訓練的推廣與改變、醫院雙軌救護的推動，甚至是早期電擊系統的全面施行、創傷救護體系的建立，以及消防雙軌救護的推動，直到到院前的緊急救護等等，都是一連串的挑戰，「從系統建立初期我都一直參與，這幾年已經發展得非常快速；直到現在，台北市的緊急醫療救護已經相當成熟，也因此救了許多真正有需求的病人。」

張文瀚十分推崇台北市所推行的到院前緊急救護制，他進一步說明，雙軌制到院前緊急救護的重點在於，當有求救電話經由119救災救護指揮中心的派遣員電話詢問檢傷後，只要經過評估符合到院前救護出勤標準，就能同時派遣具有基本救護術的救護隊，以及有醫院高級救命術的醫護人員前往現場進行救護。同時，也可請醫院急診醫師立即準備緊急醫療措施，等待病人，讓整個救治的速度提升。「現在更已經智慧化，直接在救護車上就能傳輸電腦斷層，通報醫院。」

「急救的時間掌握相當重要，基本上台北的救治速度及品質、成效，都已經是世界上數一數二的了。」張文瀚說，緊急救護的主要任務，是把握治療的黃金時間，降低傷病人的死亡率。從心跳恢復率（ROSC）來看，過去到院前心跳停止（OHCA）的存活率普遍偏低，現在已經能達到40%，「這幾年一步一腳印，在大家的努力下，即使是台北市，ROSC也已提升到30%以上，是很重要的歷程，也是很大的進步。」值得欣慰的是，根據醫院內的統計，其中甚至有4%至6%的病人，最終是能夠走出醫院。

「我們要的不是單純把病人救活，而是要救起來後病人也不會失能。」他指出，這是在緊急醫學中很重要的一環。

深耕老人急重症，為長照打底鋪路

在建置急救加護系統過程中，張文瀚極力呼籲要加強老年人急重症的研究，「當時，老人急重症醫學會是一個創新的醫學會，不僅建立老人急重症專科醫師制度，也同時創立老人急重症專業刊物雜誌《International Journal of Gerontology》（IJGE）。」該雜誌有來自全球約42個國家投稿，於國際學術領域上具相當成就，也對於老人急重症醫學與長期照護專業有很深的影響力。

張文瀚不僅長期在急診醫學領域耕耘，推動重症醫學聯甄制度，並成立老人急重症醫學會與國際期刊，更推動國內大型活動緊急醫療照護模式的建立，在多個重症、外傷、緊急救護、智能醫療等相關醫學會，也擔任要職。

提及長期照護領域，他認為要救活患有急重症的老年人，有兩大要素：一是早期介入、另一為持續性的監測，必須運用產官學研醫的跨領域研究，才能做到最即時的監控。而其中最關鍵的：「所有與醫療相關的智能研究，都必須從醫療端的需求開始，才能真正應用在病人身上。」

智能醫療計畫，則是張文瀚自2015年上任副院長以來，便積極進行的任務，他從醫療端出發，在院內找各單位提出需求，並開始推動一系列的智能醫療計畫。

建置急診室智能監控，讓病人得到更全面的照護

急診室的智能監控，就是馬偕醫院智能醫療計畫中的一環，包括開發急診智能APP，來揭露急診候診狀況，讓病人能掌握等候時間，有助於改善醫病關係。

從健保署的統計資料來看，馬偕醫院急診室107年的就醫總人次高達17餘萬，是全國第三，等於平均每天要處置超過450位病人，而急診檢傷分類以3至5級的輕中度病人為多數，「來急診求助的病人，多半會自認自己的狀況最緊急，而醫護端則認為，應該要從檢傷結果最為緊急者先救治。」這也是造成醫病間衝突的主因。而由急診醫學部自行開發的APP，便是以智能化系統輔助醫療，來改善急診混亂吵雜的印象，像是以「紅黃綠燈」的概念來提供急診即時人數，當紅燈時，代表候診人數達99人以上，必須等很久，綠燈則是小於70人。

又或者是提供預約急診掛號功能，讓病人先自行主訴病史、過敏史，等到病人看診時，就能節省時間，醫護團隊也會清楚告知病人檢傷分類及各級代表的意義，讓病人理解等候的原因。

另一項疾病動態看板，則能幫助將病人心律、血壓等留觀病人的生理數據，透過24小時動態監測在「管理大看板」中顯示，一旦超過設定的危急值，圖示就會從綠色轉變成黃色或紅色，並發出警示聲。

張文瀚指出，AI智能是醫院未來很重要的發展計劃，未來會從急診推動到各病房，再漸次推廣到全醫院。他強調，「醫療的需求是沒有限制的，也只有醫療端開出需求，才知道什麼是對病人最好的應用。」

為了讓智能醫療能更快速應用在醫療場域，達到AI醫療效益的最大化，張文瀚於2019年再成立台灣健康智能醫療科技發展學會，並擔任首屆理事長，以促進國內健康智能相關科技及醫療應用的整合，並培育專才，相互交流來提升醫療與科技間的互通與對話。「這是現在很熱門的醫師科學家養成計畫，4年多前我們就已經著手進行了。」

打造幸福醫院，散播幸福到世界各角落

張文瀚曾於院長就職演說中強調，要以僕人精神「打造優質團隊、實踐醫療傳道、關懷弱勢族群」，也強調醫院的幸福公式，是必須先讓員工把醫院視為幸福的大家族，才能彼此愛護、相互包容、相互成就，「這樣才能真心關懷病人，散播愛與祝福。」他形容，人生最重要的事情不是你所得到的，而是你所給予的。

「唯有讓員工感受好的職場，才能傳遞幸福服務模式，進一步讓病人也能感受到溫暖。」他表示，要把員工變得更幸福，必須要往三方面努力，首先要有幸福素養，要讓員工自覺幸福，「在徵才時，會特別著重選擇有愛的人，這也是教會醫院很重要的訴求。」

張文瀚說：「肯定自我就是愛，自愛才能愛人如己。願意自愛與愛人是馬偕的DNA，就像當年馬偕博士創立醫院時所堅持的「感恩」、「專注」、「熱誠」、「謙卑」、「信心」、「真愛」、「喜樂」、「真誠」、「創新」、「堅毅」、「寬容」及「分享」等12項馬偕美德。

「這也是馬偕很重要的資產。」其次，要製造幸福的環境，他舉例，現在馬偕院內的員工與護理人員，正在進行「友善家庭」制度，「人員若在職場上遇到困難時，院方會提出相對應的解決方案，不讓員工受到排擠。」

再者，他對於領導者的素養也相當重視。張文瀚認為，醫院的總幸福指數是在先天優良遺傳本質、加上後天環境特質，以及心理素質等三項加總而來的整體表現，相信在馬偕人的齊心努力下，必能建構出能展現醫院文化、安全環境與領導者素養合一的優質特色，發揮醫療專長，並獲得各界肯定。

著重睡眠品質，控制熱量才能健康養生

提及養生之道，張文瀚說的含蓄，他表示因為工作忙碌，雖然注重健康，但總偶有難以兼顧的時候，但只要掌握三個重點，基本上仍能維持應有的體態。好比說要重視睡眠品質，「睡得好，情緒自然會好。」其次是維持規律的運動，像是快走、健身操等，都會在閒暇之餘進行；此外，飲食上特別善用「盤子理論」來維持每天的熱量平衡，讓體重能夠保持理想目標等等。

一旦需要大費腦力時，就會適時額外補充維他命，「我好像很少有壓力，因為信仰上帝凡事禱告，所以壓力不在我身上，而是在上帝。」張文瀚詼諧地說，凡事盡心盡力，遇到一時無法解決的事時，把一切交給神，就會發現神的安排就是最好的安排。

本文摘自＜常春月刊＞486期