9月是失智月！動動腦對抗健忘15招 不讓失智來找碴

文∕郭岳潭

健忘已不是老年人的專利，年輕人也常常變得容易忘東忘西。俗話說「用進廢退」，經常使用就能變得進步，但不使用就會逐漸退化，像是大腦越用能夠越靈活；而腦不動，慢慢會變得健忘，難以正常運轉，甚至失智。

生活中有很多活腦的方式，經常練習可以讓記憶力變好，才不會忘東忘西，也能避免走向失智症。由中醫師提供15招健腦的方式，包括中藥、穴位、茶飲、運動及其他生活建議。

健忘已不是老年人的專利，年輕人也常常變得容易忘東忘西。俗話說「用進廢退」，經常使用就能變得進步，但不使用就會逐漸退化，像是大腦越用能夠越靈活；而腦不動，慢慢會變得健忘，難以正常運轉，甚至失智。

中醫：腎的好壞，影響記憶力

中醫師莊可鈞指出，中醫認為，人體以臟腑為中心，通過經絡系統的調節來維持生命活動，隨著年齡增長，臟腑功能衰弱，表現在各個器官的活動能力及功能減退；當中又以「腎臟虛衰」最為關鍵，中醫尤其認為「腎主骨、腎藏精，精生髓」，當腦髓不夠，大腦得不到足夠的滋養，就會出現記憶力減退，甚至智力活動下降的現象。

《靈樞˙經脈》也指出，「人始生，先成精，精成而腦髓生，髓聚於腦」，可知腦髓為腎精所化，腎精是人賴以存在的物質基礎。在《素問˙宣明五氣》中同樣提到，「五臟中腎藏志」，志包含了識記的意思，說明腎精虧虛為健忘的根本，在治療上主要會以補腎填精來增強記憶力；腎精充足則腦袋思維便會敏捷，記憶力也得以增強。

6大中藥增強記憶力

莊可鈞認為，中醫對抗健忘有很多有效的方法，像是許多中藥具有通竅健腦、幫助強化記憶的功效。不過，中藥雖然有通竅健腦的作用，但由於每個人的體質不同；若是想要使用中藥，建議尋求專業中醫師，根據每個人的體質，從中醫辨證論治上去治療。

❶肉蓯蓉 性味甘、溫，具有補腎陽、益精血、潤腸通便的作用。研究證實，管花肉蓯蓉能夠延緩衰老、增加腦部循環及增強記憶力，透過抗氧化力清除自由基作用、促進代謝，進一步幫助腦部抗衰老。

❷淫羊藿 性味甘、溫，具有溫腎壯陽、強筋骨及祛風濕的作用，淫羊藿具有擴張血管的作用，可改善微循環、增加血流量、促進腦部循環，進而增強記憶力。

❸枸杞子 性味甘、平，具有補肝腎及明目的作用。根據《神農本草經》記載，「久服堅筋骨，輕身不老」，說明枸杞子具有強筋骨抗衰老的作用；研究也證實，枸杞子的萃取物，能阻止腦內與阿茲海默症有關的化合物形成，保護腦細胞不受有害物質影響，預防阿茲海默症的發生。

❹遠志 性味苦、溫，具有寧心安神、祛痰開竅的作用。《神農本草經》指出，「遠志，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強志」，意思是長期服用遠志，可以增強記憶力，開智慧、治療健忘。

❺藏紅花 性味甘、苦，具有活血通經、逐瘀止痛、涼血解毒及解鬱安神的功效，藏紅花通過活血化瘀的作用，改善腦部微循環、幫助改善記憶力，並且具有安神的效果。

❻銀杏 葉性味甘、苦，具有斂肺，平喘，活血化瘀，止痛的作用。銀杏葉能促進血液循環，預防心血管疾病；但不能同時服用含有抗凝血作用的藥物。研究證實，銀杏葉可治療高血脂、高血壓、冠心病、心絞痛、腦血管痙攣等病症，同時有助於提升記憶力。

自製2款茶飲健腦安神

❶枸杞桂圓菊花茶 材料：枸杞子20公克、遠志5公克、菊花5公克。 作法：上述藥材洗淨加入500c.c.開水煮沸後，放涼即可飲用。 功效：枸杞子補肝腎，且有明目的功效；遠志通竅健腦且安神；菊花疏散風熱，平肝明目，三者合用既可補肝腎明目，也可治療頭暈、眼睛乾的症狀。

❷肉蓯蓉紅棗茶 材料：肉蓯蓉5公克、紅棗2公克、枸杞2公克、西洋參2片。 作法：上述藥材洗淨加入1000c.c.開水煮沸後，放涼即可飲用。 功效：肉蓯蓉補腎、益精血、增強記憶力，且有幫助排便的作用；紅棗補中調脾胃；枸杞子滋腎明目；西洋參補氣養陰，清火生津，避免化燥且可補氣健脾，合用可補腎強精增強腦循環，且可補益脾胃。

6穴位按摩改善記憶力

莊可鈞表示，透過穴位按摩也能提神醒腦、安神健腦，幫助改善腦部血液循環，提高記憶力、避免腦退化。

❶百會穴 位置：兩耳尖直上頭頂中央的交會處，用雙手掌按壓，每次約5分鐘。 功效：《針灸大成》提到，「心煩悶，驚悸，健忘，忘前失後，心神恍惚」，百會穴具有醒神開竅、安神健腦的作用，按壓百會穴可提高記憶力，幫助改善腦循環、提神醒腦。

❷四神聰穴 位置：位於頭頂正中，百會穴前後左右各距離一寸處，總共4穴，按壓時先從左右兩穴按壓10秒，再換上下兩穴按壓10秒，再交錯按壓共10分鐘。 功效：四神聰穴可改善失眠、健忘、頭暈等症狀，對於長時間需要坐辦公室打電腦的上班族而言，適時按壓四神聰穴，可以幫助緩解情緒緊繃、提神醒腦。

❸風池穴 位置：風池穴位於頸後部，枕骨之下，胸鎖乳突肌與斜方肌上端的凹陷處，按壓時可用雙手食指、中指、無名指分別按住風池穴，按壓100次左右，直到有發熱感。 功效：風池穴具有開竅醒腦的作用，頭腦昏沈時，按壓風池穴可幫助醒腦提神。另外，風池穴也有緩解輕微感冒的作用，若是稍微覺得有點鼻塞、怕冷，也可以按壓風池穴來緩解不適的症狀，但情況嚴重還是建議要看醫師。

運動幫助強化記憶力

研究證實，久坐不動可能與年齡及認知障礙發展有關，一項有關阿茲海默症風險的研究認為，全球12％的阿茲海默症發病，可能起因於久坐不動；如果能夠減少久坐行為，在全球範圍內可以減少100萬例以上的阿茲海默症發病。 西方醫學認為，運動能夠讓大腦的海馬迴細胞生長，降低失智的機率。雖然一般腦細胞一旦損傷就無法再生；但研究顯示，只要透過反覆訓練，海馬迴細胞也會慢慢生長。

莊可鈞指出，運動在中醫養生的概念稱為「導引」，著重呼吸吐納配合肢體活動，使五臟六腑至全身各處經絡通暢，直接提升心、肝、腎、脾等的功能，間接達到提升大腦記憶的作用，像是氣功、大極拳、八段錦等運動，都是中醫流傳已久的經典養生運動。

跳舞能增強大腦記憶，預防失智

莊可鈞建議，一般人可以先從選擇低強度的運動種類做起，例如先從快走、慢跑的有氧運動開始，剛開始每次跑走20分鐘，再往上慢慢遞增到30分鐘、40分鐘，以身體可以接受的最大限度為主，運動不僅可以增強心肺功能，也能幫助增強海馬迴的細胞生長。

另外，跳舞也是不錯的運動項目，也能夠達到增強大腦記憶的效果，進一步預防健忘、失智症上身。莊可鈞說明，跳舞會運用到空間認知能力、建構能力等，並且要求腦細胞進行規劃動作的進行，而規劃會運用到額葉細胞，對於失智患者的認知能力，有很重要的影響；研究發現，每星期規律跳舞30～40分鐘、連續5星期，可以有效降低失智症的發生。

若是覺得慢跑及跳舞都太過激烈，莊可鈞建議，可以選擇做放鬆情緒及減輕壓力的瑜伽，瑜伽動作看似柔和，其實不只可以鍛練身體，還可以強化記憶力、增進專注力，是一項身心都兼顧的運動。研究也證實，瑜伽有助於改善注意力不集中、情緒不穩定及增強記憶力，藉由身體能量中心循環到其他的部位，讓內心感到平靜，正確的瑜伽動作能將身體的能量由心臟送往大腦，刺激腦部運作、強化記憶力。

本文摘自＜常春月刊＞486期