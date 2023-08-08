當心夏季傳染病！尤其是這2種 大人、小孩都不能輕忽

本文摘自<常春月刊>485期

【文／張玉櫻】

濕熱的夏天蚊蟲多，炎熱的氣候也使食物保存不易，因此夏季是容易發生傳染病的流行季節，像是登革熱、腸病毒，新聞也不時爆發出相關事件，聽得人心惶惶，究竟該如何應對與防範呢？

登革熱分為4型

登革病毒依照血清抗原可分為四型： 登革熱一型、登革熱二型、登革熱三型、登革熱四型，每一型都有可能傳染給人類。

小兒科醫師曾俊睿指出，如果病人感染過其中一型，就會對該型病毒終生免疫，雖然會對其他型有短暫免疫力，但仍可能再感染其他型病毒；再次感染不同型別（特別是第二型），有較高風險發生登革熱重症（又稱為「登革出血熱」）。

曾俊睿提醒，除了懷孕的媽媽會有 垂直感染給胎兒的風險，屬於人傳染人的方式，否則基本上登革熱不會經由人與人之間傳播，而是以埃及斑紋、白線斑蚊為傳播媒介，當登革熱病人被病媒蚊叮咬後，病媒蚊就帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播出去，潛伏期 約3到8天。

典型的登革熱症狀包括突發性高燒（38℃以上）、全身長紅疹，有時候是在發燒過了2～3天之後才出現紅疹， 並不會在第一天就出現，還有後眼窩痛、頭痛、劇烈的肌肉關節痛（因此俗稱「斷骨熱」）等症狀。

不過每個人的體質不一樣，感染登革熱時，可能有不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹子的典型症狀。如果出現嗜睡、躁動不安、持續噁心嘔吐、呼吸困難、黏膜出血（例如流鼻血、牙齦流血）、肝臟腫大等現象，很 可能往重症發展，務必趕緊就醫、密切 監控！

治療登革熱沒有特效藥

曾俊睿表示，登革熱目前沒有特效藥，也沒有疫苗可預防，只能採用支持性療法（也就是針對症狀來治療）， 治療的主要目的是保持血液循環系統的運作。

大部分感染登革熱的病人以輕微症狀居多，只要及早就診、遵照醫囑規律用藥，短時間內就可獲得改善。居家休養的照護原則是：補充含電解質的水分、充分休息。

只要有適當和及時的診治，重症登革熱的死亡率不到1%；但如果沒有及時就醫治療，死亡率可能高達20%以上！

登革熱的預防之道 避免蚊蟲叮咬是預防登革熱最重要的方法，因此要做好防蚊措施：

❶安裝紗門、紗窗、蚊帳。

❷點捕蚊燈、電蚊香。

❸外出應穿淺色長袖衣褲（因為深色比淺色更容易惹蚊子）、避免使用有香味的護膚品∕防曬品或化妝品。

❹外出時，在身體裸露處使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的蚊蟲驅避劑，以避免被叮咬。6個月以下的嬰兒不適用含有DEET成份的防蚊液，建議用遮蔽的方式（例如淺色長袖衣褲和蚊帳）來防止蚊蟲叮咬。

還要保持居家環境衛生，掌握「巡、 倒、清、刷」四大要訣：

◎巡：仔細定期「巡」視居家內外可能積水的容器（這是斑蚊的孳生源）。

◎倒：須將積水「倒」掉，不要的容器要丟掉，如果有大型廢棄容器如廢棄浴缸、水族箱等，可連絡清潔隊協助清運。

◎清：留下的容器也應徹底「清」潔。

◎刷：還要將容器「刷」洗乾淨，以去除斑蚊蟲卵，並且倒放，避免積水孳生蚊蟲；使用中的儲水容器必須每週檢查、刷洗，並加蓋或加掛細網。

出現這些狀況，必須趕緊就醫

如果出現持續嘔吐、嚴重腹痛、 呼吸困難、出血、四肢冰冷濕黏、意識狀態改變等徵象，要立即就醫及嚴密監控。登革熱屬於第二類法定傳染病，發現後應於24小時內通報，才能儘早防治，避免病毒 迅速擴散。

腸病毒不是小孩專屬

腸病毒指的是一群病毒，包含腸病毒、克沙奇病毒、伊科病毒、小兒麻痺病毒等等，每一個種類還可分為多種 型別，總共多達數十種。

「腸病毒感染雖然大多發生在嬰幼兒和孩童身上，但並不是小朋友的專利，也會出現在成人身上。」曾俊睿說，只是成人可能沒有症狀，或是以發燒跟喉嚨破的疼痛為主，並不會有明顯的呼吸道症狀，很容易輕忽而傳染給家中的小朋友。

感染腸病毒痊癒之後，只會對這次感染的型別產生免疫，所以一生當中可能會得到好幾次腸病毒。

曾俊睿指出，腸病毒最主要的傳染途徑是腸胃道傳染（糞口和口口傳染：也就是吃到帶有腸病毒的東西而感染、水或食物污染），其次是呼吸道傳染（像是飛沫、咳嗽或打噴嚏），也可能經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。

腸病毒71型最易有嚴重併發症

腸病毒的典型症狀包括發高燒（大約燒到39～40℃）、口腔及手掌腳掌起水泡或潰瘍（稱為疱疹性咽峽炎、手足口病）、喉嚨痛、腹痛、吞嚥困難、倦怠、全身不適。

透過症狀治療的方式，可以減少不舒服的感覺，大多數病人會在病發後7到10天自行痊癒，少數則會出現嚴重的併發症。

腸病毒當中以感染腸病毒71型最容易導致嚴重的併發症，5歲以下的幼兒是 重症的高危險群，近年來國際間陸續發生腸病毒D68型的疫情，幼兒感染後可能引發嚴重的呼吸道或神經系統症狀。

腸病毒居家照顧小秘訣

腸病毒症狀（尤其是口腔潰瘍及吞嚥困難）可能讓病人吃東西或喝水時疼痛， 進而造成食慾不佳，甚至脫水的情況。

為了減緩進食中可能發生的疼痛，有一些小秘訣可以嘗試：

◎口含小冰塊或是喝冰牛奶來緩解口腔疼痛。以醫師的立場來講，雖然不鼓勵孩子吃冰淇淋或布丁這些冰涼的甜食，但如果因為喉嚨痛，連水和飯都難以吞嚥，那就會出問題喔！在這種特殊的狀況下，吃些冰淇淋或布丁，有吃總比沒有吃來得好，只是注意不要吃太多，還要注意口腔清潔衛生。 ◎喝冷水來補充水分，以避免發生脫水。

◎避免辛辣、油膩、油炸這類刺激性的 食物。

◎吃容易咀嚼的軟食，例如鹹粥、魚肉、蒸蛋等。

出現這些狀況，必須趕緊就醫

出現以下腸病毒重症的前兆，應立即就醫，以避免延誤治療時機：

◎持續或反覆高燒

◎持續性的嘔吐

◎脫水的症狀（如口乾舌燥、小便量變少）

◎頭痛、頸部僵硬、意識不清

◎胸痛、呼吸急促或心跳加速

◎肌躍型抽搐（孩童平躺時，反覆 出現突發性的全身肌肉收縮動作）

◎嗜睡、手腳無力、持續活動力不佳 ◎肢體麻痺（發生在腸病毒D68型）

如何預防腸病毒？

腸病毒目前沒有特效藥，預防的方法包括：

◎大人小孩都要勤洗手：尤其大人或學童從外面回來抱嬰幼兒前，一定要先洗手、 換衣服。

◎做好環境消毒：一般清潔劑和酒精無法有效殺死腸病毒，可用1:100的漂白水加清水稀釋來清潔消毒小朋友的玩具和書本、常接觸的家具（例如桌椅、門把、 寢具）與物品。

◎高溫消毒：食物要徹底加熱（除了冰涼食品）、內衣褲可先以浸泡熱水再清洗。

◎保持居家通風和清潔。

◎避免出入擁擠、空氣流通不良的公共 場所。

施打疫苗預防腸病毒

曾俊睿表示，有鑑於腸病毒71型容易引發重症，本土腸病毒疫苗經過十多年的 研發，已經有2款腸病毒71型疫苗取得食藥署藥證，今（2023）年 7月上市！滿 2個月至未滿6歲的幼兒可自費接種，並 可與其他疫苗同時施打。雖然現階段採取自費接種方式，但疾管署會逐年檢視納入公費疫苗的必要性。

至於6歲以上兒童，因為不屬於仿單內接種對象，若家長考慮讓孩子自費施 打腸病毒71型疫苗，建議與醫師討論。

要注意的是，即使接種腸病毒71型疫苗，也無法確保不受其他型別的感染，還是必須加強前述的預防之道、避免接觸感染者。