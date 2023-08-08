你爸爸有這些症狀嗎？體力變差、愛生氣、健檢都紅字 可能是進入這個階段了

本文摘自<常春月刊>485期

【文∕郭岳潭】

40歲過後，你是否力不從心、體力大不如前、動不動就生氣？身材日漸發福，性慾也缺缺？甚至健康檢查一堆紅字，血壓、血糖、膽固醇都超標，積極節食、運動卻又久久不見成效，小心可能已經進入了「男性更年期」。

中醫看男性更年期，年過40腎氣衰

中醫師吳宛容指出，以中醫觀點來說，男性更年期可歸屬到「腎虛」範疇，對於人體生理變化，中醫有許多論述，女子每7歲為一周期，男子每8歲為一周期。

《黃帝內經》提到，「丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更；二八腎氣盛，即進入青春期，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子；三八，腎氣平均，筋骨隆盛，肌肉滿壯；五八，腎氣衰，髮墮齒槁；六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白；七八，肝氣衰，筋不能動，開始進入更年期，精少；八八，則齒髮去」。

吳宛容表示，現存最早的傳統醫學典籍，明確提出「腎氣」的盛衰，對年齡過了40歲之後，陽氣衰、肝氣衰、腎氣逐漸衰退，精血日趨不足而出現肝陰血虧，腎之陰陽失調，形成男子更年期的生理基礎；多數男性通過臟腑之間的調節，能夠順利度過這階段而進入老年期。而部分男性由於體質、疾病、生活、社會環境、精神等因素的影響，不能自身調節，而出現一系列功能紊亂徵候，即是「男性更年期症候群」。

男性更年期6大症狀

根據台灣男性醫學會統計，40～80歲的男性中，有1／3都有男性荷爾蒙低下的症狀。吳宛容指出，男性荷爾蒙「睪固酮」主要由男性睪丸及腎上腺製造，分泌的高峰期為15～35歲，過了40歲濃度逐漸下降，當男性體內的睪固酮過低，容易引發許多身心障礙，影響層面從皮膚、骨骼、肌肉、血管、肝臟、腎臟、心臟、性器官，到脂質及碳水化合物的代謝及性功能等，即是所謂的「男性更年期」，主要引起的不適症狀如下所述：

❶心理方面 焦慮、煩躁、失眠、恐慌、暴躁、心情低落、情緒起伏大、缺乏自信及注意力不集中、記憶力衰退等現象。

❷神經血管方面 最明顯的症狀是熱潮紅，身體突然感覺一股燥熱往臉部、頸部、胸部直衝上來，幾秒鐘就消退，且伴隨有心悸、盜汗等症狀。

❸皮膚方面 皮下組織及水分減少，皮膚容易乾燥、搔癢、失去光澤及皺紋增加。

❹性功能方面 睪丸變小、性慾減退、晨間勃起次數減少、勃起功能障礙、硬度不足、持久度不夠，或是早洩、射精障礙等問題。

❺心血管疾病方面 男性進入更年期後，血中膽固醇開始緩慢增加，使血管彈性變差，開始浮現代謝症候群，以及高血糖、高血壓、高血脂等慢性疾病問題，導致動脈發生硬化，提高心血管疾病的發生率。

❻其他症狀 體重增加、肥胖、肌肉骨骼酸痛、骨質流失、全身疲倦、體力衰退、夜間失眠等。

中醫辨證論治，改善男性更年期

一般來說，男性更年期症狀大多持續3～5年內會消失，但有些患者的症狀可能長達10年以上。吳宛容表示，西醫治療以補充男性荷爾蒙藥物為主，中醫治療會針對個人的體質及症狀給予適合的藥方，再另外搭配針灸、食療、穴位按摩等方法，全方位改善更年期的生活品質。

吳宛容說明，中醫認為「補腎」，是抗衰老及減緩更年期症狀的根本方法。男性更年期主要原因為「腎精虧虛」，影響身體陰陽氣血平衡而有許多對應症狀，從而影響「肝、心、脾、胃」等臟腑功能失調。

中醫有「肝腎同源」的理論，是指肝血之旺賴腎精以化；中醫的「肝」包含氣血的疏泄功能、精神情志的活動，「調肝」的重點就是調氣血的疏泄，可以穩定現代人生活中的緊張壓力。

吳宛容進一步說明，對於調理中醫的「脾胃」，金元著名醫家李東垣所著的《脾胃論》提到，「脾胃之氣既傷，而元氣亦不能充，而諸病之所由生也」，是指調理好脾胃之氣後，就可以透過飲食「後天之氣」來補養「先天元氣」，使人體能恢復正常運作。

另外，中醫也透過通調氣血、運動強身、食餌補益、修身養性及固養精氣，各方面配合來有效養生、延年益壽；治療上，以「滋腎填精」為本，再依個人狀況不同給予，以「清心瀉火」、「疏肝解鬱」、「健脾益氣」等藥方，大多能緩解男性更年期等諸多不適。

男性更年期4證型

中醫依男性更年期症狀，大致分成以下4種證型，大多證型會合併出現：

1.肝腎陰虛：性功能變差，潮熱、盜汗、咽乾口躁、失眠。

2.肝火旺：失眠出汗多、煩躁焦慮，伴隨口苦、心悸、血壓高。

3.氣血不足： 性功能變差，兼面色萎黃、疲倦健忘、吹風受寒則畏寒及筋骨不利。

4.脾腎陽虛：性功能變差，倦怠無力、食慾差、腹瀉、水腫及怕冷。

按摩5養腎穴位，調理更年期不適

吳宛容表示，透過按摩養腎穴位，可以緩解更年期煩躁、焦慮、失眠、潮熱等不適症狀，建議每天按摩各穴位2～3回合，每回合30下，並於每日睡前溫水泡腳10～15分鐘，可以更好入睡。

太溪穴 位置：足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間的凹陷處。

三陰交穴 位置：小腿內側，足內踝尖上四根手指寬，脛骨內側緣後方的凹陷處。

太衝穴 位置：足背第1～2趾骨間隙的後方凹陷處。

神門穴 位置：腕部腕掌橫紋上，與無名指及小指縫連線的交會點。

足三里穴 位置：小腿前外側，外膝眼下四根手指寬，脛骨前緣外一橫指（中指）處。

生活5建議，安然度過更年期

吳宛容指出，男性荷爾蒙低下引起的身心不適程度因人而異，中醫主張「陰陽平衡」，使用中藥或針灸可縮短適應期，可以讓身體盡快達到新的平衡；再者，透過日常生活及飲食調理，也可舒服自在度過更年期不適。

❶適當紓壓 壓力是造成更年期不舒服的主因，建議找到合適的紓壓方式，轉移注意力，比較不會胡思亂想，像是聽音樂、看書等。

❷養成運動習慣 適度的戶外運動與日曬，可以保持適當體重，能延緩男性荷爾蒙減少，並能鍛練肌力，預防骨質流失。建議補充富含鈣質食物，以防骨質疏鬆，例如：牛奶、起司、優格、黑芝麻、小魚乾、深色蔬菜等。

❸規律作息 避免熬夜及過度勞累，讓五臟六腑正常運作，幫助恢復身體原有的平衡。

❹均衡清淡飲食 日常飲食以「均衡、清淡飲食」最佳，避免燒烤、油炸的烹調料理，以及蔥、薑、蒜、辣椒等辛香料，以及花生、榴槤、桂圓、荔枝等熱性食物，盡量避免咖啡、濃茶等刺激性飲料，以免加重潮熱、盜汗、失眠等症狀。建議多吃些含膠質或黏液的山藥、黑白木耳，以及黃豆、黑豆、魚類等，可以調節體內的荷爾蒙，幫助改善更年期不適。

❺提升性功能 適度性行為能促進男性荷爾蒙分泌，同時能促進氣血周流，防止早衰、有助於延年益壽，多吃蝦蟹、蚌殼類等海鮮，以及羊肉、牛肉、韭菜、核桃等食物，具有加強性功能、強筋骨、益精血的作用。

3道滋補肝腎飲品，改善男性更年期

◎百合銀耳蓮子湯 材料：百合10克、白木耳20克、蓮子30克、枸杞10克、紅棗8～10顆，冰糖少許、水1000c.c.。 作法：百合、木耳、蓮子、紅棗、枸杞洗淨後，加水泡發，將木耳、蓮子放入鍋中煮20分鐘後，加入百合、紅棗、枸杞，再以小火煮約20分鐘至濃稠即可。 功效：清心安神、明目健脾。百合、白木耳養陰潤肺、清心安神；蓮子益腎固精、養心補脾；紅棗健脾補氣，枸杞補肝腎、明目。適用於男性更年期眼睛、皮膚乾澀，有失眠、口乾舌燥症狀者。

◎黑豆山藥排骨湯 材料：排骨300克、黑豆30克、山藥30克、鹽少許、水2500c.c.。 作法：黑豆洗淨後浸泡一小時；將排骨、山藥、黑豆放入鍋中以大火煮沸後，小火繼續燉煮一小時，加少許鹽調味即可。 功效：健脾養腎、益氣補血，可壯陽補虛、益氣強志，適用於男性更年期脾腎陽虛氣弱而致氣短乏力、精神萎靡等。

◎仙靈脾茶 材料：仙靈脾3克、紅棗5克、枸杞5克。 作法：將上述藥材以熱水500c.c.沖泡，當作茶飲，一日一次。 功效：仙靈脾為滋補腎陽用藥，性味平和不溫不燥，可補養肝腎、明目補氣；紅棗健脾補氣；枸杞補養肝腎、明目，適合男性更年期精神不振、腰膝酸軟無力、性機能減退者食用。 禁忌：有外感及體質屬陰虛火旺者忌服。

男性更年期自我評估

最近一個月內，在下述問題中，如果第1或7題回答「是」，或是其他8題有任3題回答「是」者，建議進一步就醫檢查，確認是否為男性荷爾蒙低下。

①是否有性慾降低的現象？

②是否覺得比較沒有活力？

③是否有體力變差或耐受力下降的現象？

④身高是否有變矮？

⑤是否覺得生活變得比較沒樂趣？

⑥是否覺得悲傷或沮喪？

⑦勃起功能是否較不堅挺？

⑧是否覺得運動能力變差？

⑨是否在晚餐後會打瞌睡？

⑩是否有工作表現不佳的現象？