臺北榮民總醫院眼科部視網膜科主任林伯剛 打開視界、開啟創新設計的斜槓人生

本文摘自<常春月刊>485期

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

人人常說：「眼睛是靈魂之窗」，眼睛是我們看世界的窗口，環境中的所有資訊，絕大部分都需要靠眼睛蒐集資料傳給大腦來做判斷，可以說相當重要。也因為眼球的構造精密，只要任何部位出問題，都會影響判斷，而其中最重要的部位，非視網膜莫屬了。

為什麼視網膜這麼重要？

臺北榮總眼科部視網膜科主任林伯剛說，許多疾病如高血壓、糖尿病等，都能在第一時間從視網膜發現，而視網膜病變也能反映疾病的嚴重性；再加上3C產品的充斥下，黃斑部病變日漸增多，且國內高度近視族群也不少，重要性自然不在話下。

更重要的是，以目前的醫療科技水準來說，角膜壞了可以移植、水晶體壞了也可以用手術更換人工水晶體、玻璃體混濁也能開刀把玻璃體切除，只要視網膜沒出問題，視力大致上不會有太大的問題。「視網膜就不行了，一旦壞了，既無法移植，也不能修補，更沒有再生能力。」因此，視網膜一旦受到傷害，就會造成永久的視力問題。

原以為眼科單純，沒料到竟是內外科的綜合 林伯剛來自醫師世家，不僅外祖父是醫師，父親也是婦產科醫師，他打趣地說：「感覺自己不走醫師這條路都不行。」但其實，他最想做的工作令人挺意外的，「我最想當服裝設計師。」

從學生時代開始就喜歡攝影，他平日的休閒興趣，也是拿著相機四處拍照，「好在眼睛跟照相機的原理一樣。」他笑說，自己誤打誤撞選了眼科，也算是與興趣做結合了。

不過，林伯剛一開始會選擇眼科，單純只是認為「眼科應該不會像婦產科那樣累，」怎知道，原來眼科的急症也不少，而且手術時間通常漫長，正因為當時眼科仍是新興科別，又與全身有關，既能做研究、又可進行手術。「怎麼看，都發現眼科的看診不輸內科、開刀技術也不亞於外科，幾乎是內外科的綜合版，感覺挺有挑戰性的。」

況且，「視網膜有趣的地方是因為它很精密，又特別重要，既能幫助人，做久了，也不會覺得膩與累。」這讓喜歡研究複雜事務的林伯剛，專研視網膜領域近30年。

跨界研究人工視網膜，為盲人開啟一扇窗

林伯剛不只擅長視網膜手術，在生醫電子與資訊學的研究上，也有不少創新研究，包括電子視網膜、視網膜基礎生物研究、與聚焦離子束（FIB）生物探索，以及視網膜退化疾病的研究，與眼科手術及相關醫材開發等都有涉獵。其中，與視網膜相關的研究：電子視網膜是最被看好的創新設計。

電子視網膜主要是要治療先天性視網膜退化的病人，這類病患會隨著年齡漸長視力慢慢退化，通常到了40、50歲左右就會失明，在台灣的盛行率約四千分之一，甚至更多，而目前還沒有很好的治療策略。

「過去想治療這類病患，只能做視網膜移植，但手術相對困難，成功率不高；雖然近幾年有幹細胞研究，但也還未成熟。」林伯剛說，電子視網膜聽起來簡單，其實研究過程相當不容易，光是這項研究，就花了他將近20多年的時間深入鑽研。

他解釋，電子視網膜的原理是以直接放電的方式刺激視神經細胞，「但要把電子裝備放入眼睛裡，非常挑戰。」而他與陽明交大合作研究的電子視網膜，則是採取無線的方式，利用紅外線當作能源，將雙光源放置在視網膜下方，用分區供電的方式來產生效力。

這樣的設計在全球製作電子視網膜團隊中是相當特殊且成功的，「最早是以光能發電，但擔心光能供電效能不足，無法產生有效的電力，於是進階發展出採取分區供電方式，把所有能量刺激集中在同一區，讓能量輪流跑。」由於視覺會有暫存現象，所以，雖然看到的是一區一區的，但在大腦辨識上卻能有完整的影像。

林伯剛說，這種設計的好處是手術簡單，只要在視網膜上開個小洞，把只有約3.3釐米大小的電子視網膜晶片放置在視網膜的下方就完成了。

目前電子視網膜的雛型已經完成，正在進行國家標準的規範檢驗，無論是電性輸出、穩定性都符合需求，也已在動物實驗中獲得驗證，「從迷你豬試驗中看見，電子視網膜放置2年後仍能測到電信號，也能偵測到大腦中的訊號。」目前由陽明交大與榮總的研發團隊所設計的電子視網膜，正處於人體臨床試驗階段，若成功，就能讓盲人重見光明。

需要是發明之母，申請超過百項專利

同時身兼TWEMBA社團法人台灣生醫電子工程協會理事長、台灣發光科學學會理事長，林伯剛於門診、教學之外，也很積極進行發明設計，「這是興趣之一，」由他申請核可的專利就超過百餘項，許多發明設計也都與生醫、物理、化學相關，其中「可消毒鼻口區域冠狀病毒之穿戴式UV-C防護眼鏡」，更榮獲2021年的國家新創獎。

他笑稱「需要是發明之母」，很多發明都是因為自己遇到，想找解決方法而生出的創意。像是曾經走路不慎讓腳拐傷，在等不到電梯下，決定自己發明「變形輪胎」，讓像變形金剛的輪胎能上下樓梯；或者是研究並簡化眼睛術式，嘉惠病患。

舉例像是糖尿病患常見的玻璃體出血手術，以及好發於老年人及高度近視的黃斑下出血，若不及時清除血塊，會容易結疤纖維化，便會出現無可彌補的傷害。過去對於這類疾病沒有很有效安全的治療方式，他則首創免開刀療法，將過去使用在腦血管阻塞、冠狀動脈栓塞的血栓溶解藥物TPA注射到黃斑部上方，手術時患者只需保持平躺數小時，再將膨脹氣體注入眼睛內，就能讓血液分散溶解，因此成功救了不少人，而這樣的術式，至今仍然適用。

另外還有「液態鏡片」。過去執行水晶體手術時，通常需要用到4至5個不同角度的鏡片、過程中要不停更換角度，增加手術的複雜度。「我採用液態鏡片，一個就能搞定。」他指出，液態鏡片是利用液態原理，當液體傾斜時會產生稜鏡效果，就等於是在眼球凹鏡中放入重水，讓其在傾側時，自動形成有稜鏡的折射，形成的角度就能取代4、5個鏡片的功用。「雖然現在已經有超廣角鏡片，但液態鏡片仍然相當好用。」

視網膜疾病多嚴重，護眼千萬不能馬虎

隨著高齡化社會、3C產品的熱銷，視網膜疾病也愈來愈常見且年輕化，「這幾年疫情，也讓門診的眼睛疾病愈來愈常見。」林伯剛指出，自己遇到最年輕的黃斑部新生血管病變是12歲，這個小病患一天連續使用7小時的手機，「手機是很嚴重的問題。」他從臨床來看，黃斑皺褶、黃斑裂孔、視網膜破洞等的病患，確實有越來越多的趨勢，因此建議務必要改變用眼習慣。

林伯剛自己並沒有近視，對於視力保養很有一套，他提倡容易記憶又好執行的「33」制，好比每使用30分鐘3C產品就要休息3分鐘、使用3小時要休息30分鐘，以此類推，「若能堅持做到，大致上就不會有太大的眼疾問題。」

另外，他推薦的護眼秘方，則是練氣功打坐，「當眼睛不舒服時，我會練氣功把元氣聚集在眼睛周圍，會感覺十分舒暢。」

無論如何，在3C充斥的年代，現代人早已離不開使用3C裝置，但務必堅持「不要持續使用、適度休息，或可選擇抗藍光的鏡片，做好基本防護，對眼睛才是最好的保護。」