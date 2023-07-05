揪出傷害腸胃壞習慣 跟拉肚子、便秘、胃肚肚說再見 趁熱吃、愛吃酸辣、常吃隔夜都要改掉

本文摘自<常春月刊>484期

【文．郭岳潭】

生活中有哪些壞習慣，若長時間不改變，容易造成腸胃的負擔，進而引發食慾不振、胃脹痛、脹氣，又或者是長期便祕、慢性腹瀉等，更嚴重還可能導致癌細胞入侵腸胃，引爆大腸癌或胃癌等嚴重疾病。

俗話說：「腸胃好，人不老」、「腸胃比大腦重要」，從古至今都相當重視腸胃這個器官。根據健保署最新統計資料顯示，2021年國人門診就醫人數中，食道、胃及十二指腸疾病名列前三大原因，可見腸胃問題普遍困擾一般人。

義大醫院胃腸肝膽科主任、義守大學醫學系副教授王文倫指出，腸胃是人體主要的消化器官，近年研究更發現，腸道是人體最大的免疫器官，從進食開始，到消化、吸收，以及最後的排泄，都與腸胃功能息息相關，每天吃的食物、飲食習慣及日常作息，都會直接影響腸胃功能，保健腸胃可不能忽視日常生活中的小習慣，當心日積月累的壞習慣傷害了腸胃功能。

❶三餐時間不定時

大家都聽過「三餐定時定量」，但現代人生活忙碌，晚睡晚起就跳過早餐，一忙起來到下午2、3點才吃午餐，結果晚餐更是拖到睡前，才草草果腹解決。王文倫指出，三餐不定時、不定量，是現代人最傷腸胃的壞習慣，如果空腹時間過長，會導致胃酸分泌過多，容易腹脹、腹痛，造成胃黏膜損害，還會引起胃炎、胃潰瘍。

❷經常暴飲暴食

一下子吃太多、一下又吃太少，很容易影響腸胃功能，加重腸胃的負擔。王文倫表示，短時間內吃下大量食物，會使腸胃蠕動功能失調，延長胃排空的速度，使胃中的食物逆流而上，長期下來容易胃食道逆流；經常暴飲暴食要當心胃部擴張、胃內壓力快速上升，輕者會感到噁心、消化不良，嚴重則會造成急性胃擴張，恐引發急性胃壞死、胃破裂。

❸狼吞虎嚥吃太快

王文倫觀察發現，現代人常有吃太快、邊吃飯邊聊天的習慣，食物沒有經過充分咀嚼就吞下肚，不但少了口水中的澱粉酶幫助消化食物，也會增加腸胃負擔，容易發生消化不良，尤其未被分解完全的大分子容易刺激腸道黏膜，腸道黏膜破損有可能形成腸漏。另一方面，吃飯狼吞虎嚥不容易感覺有飽足感，可能吃下過多的食物，讓賁門鬆弛、胃食道大開，也是造成胃食道逆流的原因之一。

❹飲食吃太油

王文倫說明，攝取高油脂、高脂肪的食物，會使胃酸分泌增加、腸胃蠕動變慢，容易加重腸胃負擔，消化不良引起腹脹、腹痛，且脂肪需要較長的消化時間，而延長胃排空的時間，容易導致下食道括約肌鬆弛，增加胃食道逆流的發生；且油脂含量較高的食物，也容易破壞腸道的菌相，提高腸黏膜發炎機率，造成腸胃變得敏感，容易腹瀉、拉肚子。

❺愛吃滾燙食物

世界衛生組織已將65℃以上的熱飲列為2A類致癌物。王文倫表示，研究顯示，飲用65℃以上的熱飲，罹患食道癌的風險可能會增加8成以上，因為食道黏膜受到高溫刺激會產生發炎反應，甚至造成細胞變性，就可能有致癌的疑慮；不只如此，吃下滾燙的食物，也會傷害腸胃道黏膜，容易引起胃潰瘍、胃食道逆流。

❻嗜酸辣重口味

王文倫指出，飲食嗜酸辣、重鹹，都會加重腸胃負擔，酸辣食物會刺激腸胃道黏膜，造成胃黏膜充血水腫及受損，也容易分泌更多胃酸、加速腸胃蠕動，容易發生胃食道逆流，尤其是高鹽食物會引起胃黏膜萎縮，而慢性萎縮性胃炎更可能增加胃癌的風險。

❼空腹吃冰

空腹吃冰容易引起腸胃不適。王文倫說明，冰品進入腸胃的瞬間，會引起胃腸道血管快速收縮，導致胃黏膜保護力下降，容易造成腸胃痙攣，出現腹痛、腹瀉等症狀；若是在飯後馬上吃冰，短時間內的冷熱交替容易刺激腸胃，冰品會導致腸胃道黏膜毛細血管收縮，胃酸、胃蛋白酶等物質分泌減少，造成消化功能變差，降低腸胃蠕動速度，也容易出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀，最好是在飯後至少相隔一小時才吃冰品。

❽經常晚睡、熬夜

王文倫表示，診間觀察發現，超過半數患有腸胃相關疾病者，都有晚睡、熬夜的情形。胃酸分泌有時間表，一般來說，在清晨醒來之前最低，而在晚間11時至凌晨1時之間達到最高峰，如果此時仍處於清醒狀態，胃酸分泌會再增加15％，也就是許多胃食道逆流患者，半夜突然胃食道逆流發作的原因，而胃酸長時間過度分泌之下，可能使得胃黏膜受損，且晚睡及熬夜也會影響內分泌及荷爾蒙分泌，進而影響腸胃功能，引發各種腸胃疾病。

❾吃完宵夜馬上睡覺

王文倫指出，夜晚是腸胃道的休息時間，消化功能大幅下降，吃宵夜如同讓腸胃道加班，容易增加腸道的負擔，且吃完宵夜又去睡覺，由於從進食、消化到睡眠的間隔時間太短，會增加胃食道逆流的風險，尤其是患有胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流者，吃宵夜會使不適症狀更加重。

❿久坐、不運動

世界衛生組織研究顯示，高達70％的疾病與久坐有關，建議每星期應從事至少150～300分鐘的中等強度運動。王文倫表示，久坐會降低腸胃蠕動功能，容易出現脹氣、消化不良、胃食道逆流、便秘、痔瘡等症狀，沒有運動習慣會降低全身各器官的血液循環，腸胃消化功能也會變差；研究也發現，久坐不動者罹患大腸癌的風險增加2成以上。

⓫不愛吃蔬果

王文倫表示，均衡飲食是維持健康的根本之道，蔬菜及水果含有各種豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，尤其膳食纖維可促進腸胃蠕動、腸道益菌生長，降低生成大腸息肉的機會，而蔬果量攝取不足時，容易發生便秘、增加大腸息肉的增生率。

⓬日常生活壓力大

王文倫指出，壓力大會造成自律神經失調，影響腸胃功能的正常運作，降低胃黏膜保護屏障功能，造成功能性消化不良，可能合併其他腸胃症狀，如噁心、嘔吐、腹脹、常放屁、厭食及胃灼熱感，也會刺激胃酸分泌增加，導致胃酸過多，進而破壞胃壁、腸道黏膜，容易引起胃痛、胃食道逆流。

⓭喝酒、抽菸壞習慣

酒精及香菸都是屬於一級致癌物。王文倫表示，喝酒後，胃酸分泌增加，容易刺激胃黏膜導致胃發炎，造成慢性胃炎、胃食道逆流，酒精也會直接破壞胃黏膜，使毛細血管擴張，導致局部水腫，容易造成胃潰瘍。

香菸中的尼古丁會增加胃酸分泌，降低胃食道交界處賁門的鬆緊度，容易胃酸逆流，造成食道黏膜發炎受損。另外，吸菸也會使得胃黏膜變薄、保護力下降，增加幽門螺旋桿菌的感染風險，容易發生胃潰瘍及十二指腸潰瘍。研究也發現，吸菸者罹患胃癌的風險高出2.52倍。

⓮嗜吃甜食或高糖食物

廣告台詞「喝咖啡、吃甜食，你又胃食道逆流了嗎？」王文倫表示，確實甜食也是所謂的傷胃食物之一，高糖食物會減緩腸胃蠕動，影響胃排空時間，刺激胃酸分泌過多，增加胃部負擔，容易導致脹氣、消化不良等腸胃道不適症狀，長期下來，胃裡的胃酸往上倒流進入食道，就會造成胃食道逆流。另外，甜食也會影響腸道菌叢，壞菌容易破壞腸道黏膜，引起結腸發炎。

⓯長期濫用藥物

長期服用抗生素、消炎止痛藥、胃藥或來路不明的黑藥丸，都有可能破壞腸胃黏膜，造成腸胃功能受損。

王文倫表示，服用抗生素常見的副作用，如消化不良、噁心、腹瀉；非類固醇類的消炎止痛藥（NSAIDs）容易出現腸胃及腎臟副作用，患有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腎功能不良者，應小心服用；長期服用胃藥，胃酸鹼值持續升高，恐增加感染風險；而過度抑制胃酸分泌，也可能造成反彈性胃酸分泌過多，形成慢性胃炎，增加胃癌的風險。

⓰常吃隔夜食物

王文倫指出，剩飯、剩菜等隔夜食物，保存不當會孳生細菌，吃下肚容易引發腸胃炎，若將黃麴毒素吃下肚，還可能引發肝癌，尤其是葉菜類更不建議隔餐食用，在細菌的分解作用下，硝酸鹽會被細菌分解成有毒的亞硝酸鹽，有致癌的疑慮，容易增加胃癌、大腸癌的發生風險。

⓱過量飲用濃茶、濃咖啡

研究顯示，咖啡因會促進胃酸分泌，容易引起胃部不適。王文倫強調，適量喝茶、喝咖啡不至於傷害腸胃，但濃茶、濃咖啡含有過多的咖啡因、茶鹼等，容易刺激胃壁細胞，導致胃酸分泌過多，長期刺激胃黏膜，容易引起胃炎、胃潰瘍及胃食道逆流。

⓲飯後立刻平躺或睡覺

王文倫提醒，吃飽飯後馬上平躺或睡覺，不只容易降低腸胃蠕動功能，導致消化不良，進食後，由於胃裡充滿食物，加上胃酸大量分泌，躺下時身體呈現水平狀態，會使胃酸容易逆流，增加胃食道逆流的發生機率，建議飯後至少一小時後再躺下。