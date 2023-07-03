關節重建新領域陳健煜醫師 AI機器手臂精準醫療新紀元

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

二次大戰結束後的嬰兒潮，現在都已進入銀髮世代，人口老化所引發的問題也逐漸顯現。尤其在醫療進步下，人類壽命愈長，對生活品質的要求也愈高，而直接影響行動力的膝關節退化議題更是備受重視。

研究指出，美國3億人口每年置換人工膝關節約有80萬人次，若以此比例計算，台灣每年應有4萬人次施行人工膝關節置換術，但根據健保署的統計資料顯示，國人平均每年僅約2萬多人次接受置換膝關節手術，推估是病患對人工膝關節置換術仍存恐懼，或擔心術後疼痛、造成不可預期的功能障礙。

郵政醫院院長陳健煜過去30多年來，幫超過2萬5千名以上病患置換膝關節，其中包括不少患者是從國內外遠道而來。

技術熟練，始於興趣及熱忱

「住院醫師時期是在老師引導下，逐漸對骨科產生興趣，雖然在骨科的學習成長是一段很辛苦的過程，但也因為有興趣、有熱誠，才能夠一路走到現在。」陳健煜說，骨科與其他科別不同，有些方面類似建築師，要懂得生物力學；有些方面又要像藝術家，需懂得把人工關節做得完美穩固、好用及耐用。

此外，骨科受訓過程非常辛苦，極度考驗醫師的體力及耐力，同時也要有與時俱增的知識和技術。「骨科要學習的東西很多，除了涵蓋材料醫學、生物力學外，還有因為科技持續進步所帶來的新科技醫療技術。」這對隨時擁有好奇心、願意吸收新知的他來說，確實得心應手。

陳健煜認為，要成為一名成功的骨外科醫師，除了必須不斷追求醫療技術的進步之外，也要對每位患者都悉心照顧，並達成最完美的手術結果。

隨著科技進步，無論是臨床追蹤、產品設計或材料力學等，都有長足進步與發展，「身為一位資深骨科醫師，我認為醫學知識及技術的傳承相當重要，很多臨床經驗來自於歲月的累積，經由經驗傳承可以提供年輕醫師很多寶貴經驗。」他常告訴年輕醫師，凡事都要時刻保持好奇心，要經常問為什麼「Tell me why?」，唯有充滿好奇心，才能夠真正深入瞭解與精進。

任何手術要避免不必要的組織傷害，將傷害降到最低才是真理

現代醫療講求微創，無論任何手術都強調手術傷口小，但傷口小就一定好嗎？陳健煜認為，微創手術MIS（Minimally Invasive Surgery）原意是傷口小和組織傷害少，但不一定只是手術傷口小MIS（Minimally Incisional Surgery），「沒有醫師會故意把傷口開大，最合理的說法應該是要力求『把組織傷害降到最低，同時傷口必須合理達到適度的大小』（As short as possible,but as long as necessary）。」

他直言，坊間強調的微創手術已經成為一個手術行銷名詞，實際上更重要的，應該是要能夠真正落實在「對患者的傷害要降到最低」。以膝關節或髖關節置換手術為例，每名病患的體態大小不一、組織彈性也都不盡相同，醫師會依造病患的情況選擇最恰當的手術，「無論傷口大或小，開刀結果令人滿意才是最重要的，如果只強調傷口小，但手術效果卻不佳，對患者而言並非好事。」

AI科技輔助，可精準執行關節置換

陳健煜說，由具有經驗的醫師配合機器手臂執行關節置換手術，可在事前先做好精密的手術計畫，包括模擬擺位、尺寸選擇，且於手術中可依據關節3D方位的精準微調及修整，來降低以手工執行所可能產生的誤差。「患者在手術後24小時內就能下床走動，目前郵政醫院以『Mako』高科技機器手臂執行的手術已經有千例以上，術後的滿意度很高。」

維持健康生活型態，是保護關節的關鍵

陳健煜指出，維持健康的生活型態是保護關節的關鍵，平時生活要避免不當的關節負荷及受力以避免磨損，正確姿勢及肌力才能保護且減緩傷害，「這比藥物治療來得更加重要。」而且如果出現持續疼痛，沒辦法經由其他方式得到緩解，建議諮詢關節重建專業醫師。

提及養生之道，他認為健康之首在於維持良好的睡眠品質，「好的睡眠能讓我充滿活力，迎接每一天。」現在即使工作忙碌，每天清晨還是維持運動健身的習慣，像是比較輕柔的慢跑或游泳等。至於飲食方式則以能夠自我調控體重為主，「我盡量追求食用食物原貌烹煮，但偶爾也會享受美食，若感覺體重回升、體態改變，則調控自己的體重。」

「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」陳健煜回顧行醫40年來雖然辛苦，必須面對各種壓力及突發狀態，但因是做自己喜歡的事情，所以一直能夠持續保有熱誠且樂在其中。

本文摘自<常春月刊>483期