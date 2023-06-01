錯把孫媳婦當情人、將影子看成蛇釀火災！恐罹患譫妄症 大腦需重新開機 與1疾病關係密切

本文摘自<常春月刊>483期

【文／畢翠絲】

譫妄症為腦部的一種非正常狀態，如果把大腦比喻成電腦，急性的故障、當機就是譫妄，通常都會需要幫大腦重新開機。

韓劇《財閥家的小兒子》的爺爺在劇中突發譫妄症，不僅認不得最喜愛的小孫子，還指著說：「就是他要害我」，爺爺記憶時空錯亂，錯把孫媳婦當成情人洩漏心中祕密。 66歲台中阿公由於精神狀況不穩，疑似出現幻覺，指稱看見屋內蛇影竄出，拿出高粱酒淋蛇、點火燒蛇，火勢一發不可收拾，不幸導致家中5人葬身火海。

什麼是譫妄症？

臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師鄭勝允表示，譫妄症是一種急性發作的精神疾病，患者分不清楚現實，跟環境互動不良，對外在刺激的反應很差，產生錯覺和幻覺、無法辨別白天夜晚，或不知自己身在何處，甚至不認得身邊親友，病程起伏時好時壞。

鄭勝允曾收治一名患者張先生，沒來由一直激動哈哈大笑，甚至笑到岔氣，太太偕同家人將他緊急送醫。張太太表示，先生星期四早上出門人還好好的，晚上倒垃圾後就變了一個人；星期五中午安排張先生住院，到了星期六早上就恢復到正常狀態了。事後，鄭醫師問：「你知不知道發生什麼事？」患者回答：「倒完垃圾就不記得了」。

譫妄症為腦部的一種非正常狀態，如果把大腦比喻成電腦，急性的故障、當機就是譫妄，通常都會需要幫大腦重新開機。譫妄並不是一種特定的疾病，而是一種急性的異常狀態，患者在手術、慢性病治療、服藥、住院後都可能發生；由於生理上的異常影響著心理運作，當生理上的異常排除或是改善後，譫妄的症狀就會減輕或消失。大部分患者在原發疾病治療後3～7天之內就會漸漸好轉，但也有少數患者要拖到一個月後，譫妄的問題才會消失。

譫妄症和失智症有關聯

出現譫妄代表身體正在發出警訊，初期多為暫時性且可治癒的，只要找出致病因素，大腦功能就會逐漸恢復。但如果沒有好好治療，就可能會變成失智或死亡；有研究顯示，譫妄症和失智症有一定的關聯，譫妄症可能加速失智的惡化。

譫妄的好發族群

鄭勝允說明，近因（precipitating factor）是大腦無法維持正常運作而當機（譫妄），常見的原因有感染、電解質不平衡、藥物太多太雜、肝腎功能異常、吃錯藥、酒精戒斷、肝腦病變。較罕見的原因則有腦瘤、中風等大腦結構受損。

而遠因（predisposing factor）好發於大腦原本就不健康的人，例如腦部受過傷開過刀、中風過、失智患者、老年人、酒癮、少動腦、少運動的人。

譫妄大略分成兩種型態

❶激動型譫妄：比一般人表現要急躁，大笑激動、坐立不安、無法休息、過度警覺，情緒起伏大，患者會看見不存在的東西，情緒變得激動並感到害怕。此類型譫妄比較容易辨識。

❷安靜型譫妄：比一般人更加安靜或遲鈍。看起來傻裡傻氣、整天躺床，遲緩呆滯、注意力較渙散、日夜顛倒、回答問題緩慢、變得不愛講話、減少自發性活動，此類型譫妄很容易被忽略，有時候會被誤認成得了憂鬱症或失智症。

一名70多歲的婆婆撞到頭，此後變得安靜、不愛說話，家人以為長輩老了、失智退化了，所以不以為意。1、2年後婆婆因走路不穩、尿失禁就醫，醫師做電腦斷層才赫然發現腦水腫。醫師回推時間，應是當時撞到頭即出現腦水腫造成腦壓上升，形成安靜型譫妄；後來婆婆接受引流手術，走路不穩、尿失禁隨之改善，但腦萎縮已救不回來。鄭勝允遺憾地表示，如果當年有發現安靜型譫妄，馬上做引流手術，婆婆應該可以恢復正常狀態。

譫妄的治療和預防

矯正上述可能的近因，同時包括幫助患者建立定向感、減少鎮靜劑、安眠藥的使用、增進睡眠品質、調整電解質平衡及攝取充足的營養等，對患者恢復正常狀態會大有幫助。

一旦發現患者出現譫妄現象，醫師會安排做一系列的檢查，以判斷可能原因。長輩通常都是感染或電解質不平衡，也有部分患者是藥吃得太多太雜，藥物使用種類繁多，並在體內產生交互作用。

鄭勝允強調，調查患者的用藥紀錄是很重要的，但常是會被遺漏的關鍵，找出最近服用過哪些藥物，其中常導致譫妄的藥物種類包括安眠藥、非類固醇類消炎藥物、嗎啡類藥物，及抗巴金森氏症藥物，尤其是針劑類型的止痛藥物，常常讓患者因為疼痛去診所打止痛針後就出現譫妄現象。俗話說：「是藥三分毒」，其實所有藥物都有可能會產生譫妄，只是容易與否以及劑量多寡罷了。

治療以矯正生理上的異常為最重要。若是感染發燒，就要儘快找出感染源，給予適當的處置或是抗生素治療；若是因為電解質不平衡，就要調整電解質；其他如代謝性酸中毒、血糖值異常、酒精戒斷、肝腦病變等，也需要相對應的專業治療。

此外，治療初期由於患者可能因為譫妄而躁動無法配合，大大提高了治療的難度，因此，有可能讓患者先服用低劑量的抗精神病劑，減輕患者的症狀，家屬也能比較容易接近並幫助患者。只要矯正「生理性上的異常」，大多數的患者可以完全恢復理智，但少數原本生理病況不斷惡化的老年病患中，或原本就罹患失智症的患者，譫妄可能沒辦法完全好，而且會反覆發作。

患者未來一年內，死亡率明顯提升

譫妄患者對外在刺激的反應差，跟環境的互動不良。舉例來說，問一般人「現在幾點鐘？」對方如果有戴手錶就會看手錶回答，或是看手機上的時間，如果身旁什麼都沒有，會看天色是暗是亮，推敲出大約時間。反觀譫妄患者，即使戴了手錶，但不懂得用手錶看時間，也不知道可以用手機來判斷，甚至給他一根湯匙，卻不知道拿來做什麼。

譫妄患者症狀會一直起起伏伏、好好壞壞，根據研究顯示，在未來一年內的死亡率會明顯提升。根據患者家屬的描述，「患者時而清楚，時而不清楚，2、3個小時清醒，2、3個小時陷入混亂」，來來回回的。

譫妄經常發生在老年人身上卻很容易被忽略，及時發現、正確診斷及照顧，可矯治急性狀況，因此，當家中長輩若出現不尋常的變化，應該要及時就醫，給予適當治療。