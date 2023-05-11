台北市立聯合醫院總院長璩大成 實踐視病猶親的核心價值

本文摘自<常春月刊>482期

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

「在眾多學科中，因為最喜歡生物，自然就選擇進入醫科。」甫於去年3月上任的臺北市立聯合醫院總院長璩大成提及從醫的初衷十分單純，純粹因為喜歡大自然的花鳥蟲魚，加上幸運地考上陽明醫學院醫學系而從醫；之後又在抉擇科別時，發現自己更擅長於「綁線打結」，於是踏入外科。

「相對於開腸剖肚的大手術，精密手術好像更吸引我，我心想自己的體力及性格似乎也蠻能接受『呼之即來、隨時應召』的忙碌挑戰科別，於是選擇了很辛苦，卻也相當有成就感的神經外科。」璩大成打趣地說出決定以神經外科為職志的原因。

只要是畢業於陽明醫科，都知道陽明有個很重要的傳統，就是下鄉服務。當年他跟著由周碧瑟老師所創立的「陽明十字軍」上山下海、離島山地參與偏鄉服務，更全省走透透推廣肺結核防治「七分篩檢法」，「那段『下鄉』的過程，讓我獲得許多寶貴的經歷。」雖然戲稱陽明十字軍是下鄉勞改，但那時的經歷，對璩大成而言，卻是彌足珍貴的基層醫療訓練。

人生充滿挑戰，急診訓練奠定全人醫療概念扎根

畢業後，璩大成投身市立醫院體系，光是在臺北市立仁愛醫院就待了超過15年，在神經外科的表現繳出亮眼成績，經常主持高難度的手術，像是腦瘤、血管瘤或頸動脈、微血管接合手術等；尤其在手汗症及脊椎手術治癒上更受到肯定。之後也在和平醫院、中興醫院擔任院長一職，直到去年3月升任臺北市立聯合醫院總院長。

1997年，璩大成擔任仁愛醫院急診科主任，當時正值國內疾呼騎乘機車要戴安全帽的階段，身處急診科自然得面對最棘手的頭部外傷手術，但也磨練出不少手術經驗及技術。「那時，急診還不算是醫院內的獨立單位，是直到急診醫學會正式成立後，才開始越來越重視急診醫師的專業。」他指出，因為急診需要輪班，必須要對所有科別如外科、內科，及其他專科等都有涉獵，甚至是下巴脫臼、肩膀脫臼等復位手術，都要非常專精。

「讓脫臼的下巴復位，可以學習到『知道該做的事情，就一定要做到位，且必須非常溫柔堅定（Gentle and Firm）才行。』」他巧妙譬喻幫病患把脫臼的下巴復位的方式必須要很輕柔、還要讓對方信任自己，更要精準的放在「虎口」的最重要部位才能輕鬆成功的復位，而這些都是奠定他未來管理風格的基礎。

行政院衛生署（衛福部前身）於1998年起，認定急診專科醫師為署定的專科醫師，璩大成是第一屆取得急診專科訓練的醫師，仁愛醫院也在他的帶領下，增建了急診加護病房，且訓練出第一批的專科醫師。自此，「有我在的地方就有災難！」他自嘲自己從此進入了災難醫學，包括後續的九二一地震、高雄氣爆、南海大海嘯、四川汶川大地震、SARS及近期的新冠疫情，璩大成都參與了救災行列。

從百分之百醫學領域走進管理層次

2003年爆發的SARS疫情，讓時任仁愛醫院副院長的璩大成一戰成名，他說，那段日子也是他人生最大的轉折。當時出現院內感染的和平醫院，在封院當天受到前市長馬英九的臨危受命前往支援，他形容當下的情緒既忐忑又惶恐，「SARS為什麼可怕？聚集了病因不明、傳染快速、無藥可醫、致死率高，並且引起恐慌等五大關鍵。」

璩大成曾在媒體上聊起SARS疫情，並對和平醫院同仁犧牲性命以及自由權感到不捨，他自己參與了當年封院的全部過程，也一度因發燒送醫，最後還是挺了過來；但也因為那次戰役，讓他從原本全心投入醫學，走入了醫院管理及公共衛生。 SARS疫情結束後，和平醫院被賦予承擔台北市感染專責醫院的任務，璩大成也毅然接下和平醫院院長一職，開始進行重建工作。「全球沒有一間醫院像和平醫院一樣被指定為感染專責醫院。」在前無古人、後無來者的狀況下，要成功經營並不容易。

璩大成回憶，雖然SARS疫情過後在一、兩年時間內，和平醫院大部分的科別已經恢復，但仍有些科別卻怎麼也救不回來，「那時我詢問周碧瑟老師的意見，想學習用科學的方法來分析管理；老師直接建議我重回學校深入鑽研。」也因如此，他再攻讀管理學碩士及公共衛生博士，等於把醫學做了個串聯。「如果我的人生有一點小小成就，絕對是周碧瑟老師的功勞。」他感念周碧瑟老師對他的帶領與指導。

為了深耕管理與公衛，璩大成回到學校深入研究流行病研究法，並運用在臨床各種疾病及疫情的分析，帶領團隊陸續發表了各類國際論文。而他在和平醫院所建立的負壓隔離病房硬體設備、動線及人員訓練模式，都已成為國內外競相學習引用複製的經驗。

SARS經過近20年，期間和平醫院的負壓病房已經歷經HINI、H5N1、H7N9、伊波拉病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒等，甚至直到今日的高傳染性疾病COVID-19疫情，已經肩負了台北地區傳染病收治的重責大任。

「公共衛生不只是處理蚊子、蒼蠅或打掃環境等問題，」璩大成打趣的說，實際上，公共衛生最精髓好記的就是三段五級的概念，以達成預防醫學的目的。「這很容易記憶，只要記住三級就好。第一級是避免發病，是在發病前就先做好預防工作；第二級則是在生病時要早期診斷及早治療，就像在下大雨前要先做好防雨設備；第三級就是既然已經生重病了，也要做到把傷害降到最低，並做到早期復健。」整個的公衛、醫學都是一樣的概念。

督導世大運餐飲，化危機為轉機

2017年，璩大成接下台北世大運選手村餐飲運防的任務，「我們的任務好比是要做一個比全台最大醫院規模再大個20倍的醫院，六個月內蓋好，人員、設備、食材要備齊，營運20天後要全部拆除，人員器械全部清空。」

世大運是台灣有史以來主辦規模最大、層級最高的國際大型綜合運動賽事，也是國內首度、更是唯一一次主辦具有選手村的運動賽事，要準備來自世界各國將近12000名選手的餐點，相當不容易。

雖然那是一場關關是難關，但關關難、關關過的歷程，但最後達成的成果，像是達成賽事期間零食安問題、由庇護工場販售場館觀眾餐飲服務的創意、推廣台灣美食文化、化腐朽為力量的惜食計畫、克服場地困難提供開閉幕式精美餐飲服務，以及獲得高度正面報導及國際好評，帶動運動風氣，甚至因此追回上億外匯營收等等，在在顯示璩大成在醫院的經營管理及執行力，早已獲得肯定。

SARS到COVID-19，從院長到總院長，責任更重大

從和平醫院院長到中興醫院院長，到如今承擔臺北市立聯合醫院總院長，璩大成認為未來聯合醫院希望要做到「醫學中心級的社區醫院」，除了醫療水準要達到醫學中心等級，更持續給社區居民最好的治療服務傳統；要做到「出居長安」，把出院準備、居家醫療、長照服務及安寧照護做到最好。

「甚至，希望能透過聯合醫院，把台北城規劃成健康廊道，將科技數位、醫療及防災等做出串聯，打造台北成為未來生醫科技城，來守護台灣民眾的健康。」他指出，北市聯醫有承襲醫療界視病猶親的核心價值，要達成醫學「救命、治病、減痛、陪伴」的目標，以發揮真正的「以人群為中心、以社會最大利益為中心」（People-Centered）的核心價值。

泳渡日月潭、太極拳，運動健身面不改色

日理萬機的璩大成，自認不是運動好手，但他曾經參加過多次上八卦山的環彰化自行車賽，也騎過一日北高，更兩次成功泳渡日月潭，還能抽空打打太極拳，是自行車社及太極社創社元老，帶動聯醫的運動風氣，「現在一忙，都沒人揪我一起運動了。」

對於運動習慣的養成，他也提出撇步：「第一要咬牙報名、第二要揪團組隊。」像是自己第一次參加泳渡日月潭，就是有兩位堅持不懈的夥伴相揪，一起參賽報名、咬牙苦練而完成的。

璩大成以金凱瑞於2008年主演的「沒問題先生」（yes man）舉例，這部電影給了自己人生啟發，有時候，硬著頭皮答應別人的要求，會有意想不到的驚喜和更廣闊的人生；「做以前沒做過的事就是成長、做以前不想做的事是一種改變，而做以前不敢做的事更是一種突破。」若能用這樣的心態看事情，反而是開創視野、擴大人生領域的大好機會。

喜好閱讀的他，也在書中找到人生藍圖，「何飛鵬在《主管私房學》一書中整理出了好主管必須扮演的各種角色，其中三種角色分別為工頭、聖誕老人及摩西，而這三種角色除了可以套用領導管理上，用在運動習慣的養成也同樣受用。」璩大成表示，要做好管理就要像摩西般擘畫願景讓人願意追隨，同時也要捲起袖子親自當工頭，才能有效執行、做出成果，當然也得適時扮演聖誕老人做到即時獎勵、論功行賞，這樣才能確保團隊有效率能達成目標。

最後他仍不忘調侃：「面對問題只能哀怨30秒，遇到事情，做就對了。」只有儘量正向思考才能趨吉避凶，而正面迎擊更是紓解壓力最好的策略。