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研究：GMNL-263菌株 助調節生理機能享健康

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>482期

【文／李政純】

根據多篇國際研究結果，已知益生菌能幫助改善多樣疾病的困擾，經市場長年使用後，許多經常打噴嚏、鼻子過敏或腸胃道不舒服的人，也已習慣服用益生菌來緩解不適。但你知道嗎？身形胖、瘦受「腸」影響，包括現代人普遍的體脂過高、肥胖和三高等問題，以及近幾年面對的嚴峻疫情，都能透過補充益生菌來獲得改善。

基礎醫學所蔡宛樺博士表示，人體消化道存在難以計數的細菌種類，當中有好菌也有壞菌。根據國際益生菌與益菌質科學協會 （ISAPP） 對益生菌的定義：「在攝取的微生物有足夠量時，同時能對人體產生健康效益，就稱之為益生菌。」簡單來說，當人體腸道內的菌相平衡，便有調節免疫、改善過敏、降低三高、減少體脂肪等好處。

錯誤飲食習慣導致發炎，三高疾病接著來 錯誤飲食習慣導致腸內菌相豐富度降低且失衡，造成體內發炎，肥胖、糖尿病等三高慢性病就會跟著顯現。

蔡博士說明，不管是因年紀漸長或錯誤飲食習慣影響，導致的益菌越來越少或菌相失衡時，可藉由飲食、生活習慣調整和適度補充益生菌，多管齊下才能鞏固和增加腸道內的益生菌，並讓平衡的菌相發揮免疫調節、增加自我防護的能力，甚至更進一步實現降低膽固醇、輔助調節血糖等目標。

補充益生菌，如何挑選很重要

市面上益生菌的種類非常多樣，但品質良莠不齊，到底該補充哪一種，才能改善肥胖、三高等問題呢？考量東方人飲食和體質，建議可挑選台灣開發的本土菌株，最好是有獲得台灣健康食品認證的益生菌產品，在安全性及品質上有政府和專家把關。

舉羅伊氏乳桿菌GMNL®-263 （Lactobacillus reuteri GMNL®-263）來介紹，蔡博士依據多篇國際文獻結果指出，該台灣本土功能性菌株有助於改善血糖代謝、減少胰島素阻抗、降低高血脂、調節BMI和血壓、降低脂肪肝和心血管病發生風險、不易形成體脂肪、減少體重和肝臟組織脂肪堆積，等同於對台灣人群的血糖、高血脂、高膽固醇等代謝疾病問題，皆有深遠的正面影響。

羅伊氏乳桿菌GMNL®-263能與腸道內的壞菌競爭，避免壞菌釋放出發炎物質，並產生幫助脂肪代謝的許多因子，且全面降低體內氧化壓力。除此之外，羅伊氏乳桿菌GMNL®-263產品更取得國家健康食品之不易形成體脂肪及調節血脂認證，是一個兼顧品質與體感的益生菌產品選擇。

搭配良好的飲食和生活習慣，讓小小的益菌充分發揮效果

補充益生菌的同時，建議搭配吃「益生元」來幫助益菌生長。益生元是指身體無法直接消化吸收的物質，譬如寡糖、木寡醣、菊糖、多糖等，這些物質經由益生菌的分解之後，可以當成其營養來源，進而幫助益菌在腸道內發揮更多對人體有益處的作用。

在日常飲食中，舉凡蔬果類或豆類都含有膳食纖維，能提供豐富的益生元，例如全榖雜糧、燕麥、糙米、菇類、牛蒡、大蒜、胡蘿蔔、花椰菜、菠菜，以及奇異果、香蕉和蘋果等，都是很好的益生元來源。最後，蔡博士提醒，補充益生菌讓腸道菌相改變是需要時間的，建議至少持續服用3個月，並搭配飲食控制和適度運動，效果才會更加卓越。

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