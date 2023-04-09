兒童長新冠 咳嗽不停+情緒困擾

文:畢翠絲

近年來全球新冠肺炎肆虐，台灣累計確診超過1000萬人，相較於成人，兒童及青少年因感染而死亡的比例較低，但留下後遺症的比例卻不算少。根據國外資料顯示，染疫兒少有5%至30%會出現長新冠的慢性後遺症；台灣自今年4月左右開始出現新冠病毒的社區大規模流行，青少年及兒童約佔2成，這些確診者有1至3成的機會出現長新冠症候群，出現腦霧、失眠和注意力不集中等，專注力下降和生活作息改變等情形。

衛生福利部台北醫院兒科主任吳文秋表示，根據國外研究報告，兒童罹患長新冠的機率為25.24%，最常見的臨床表現分別為情緒症狀、疲倦與睡眠障礙，有部份長新冠臨床症狀跟自律神經失調、過敏等疾病很類似，可能影響學習專注力、心理情緒與精神體力。

部份跟自律神經失調類似

新冠長期症狀無疑成為現代醫學的巨大挑戰，根據世界衛生組織公布的臨牀定義，這種症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。每個人症狀、嚴重程度和病歷因體質而異，新冠肺炎後遺症可能會對兒童及青少年造成長久的身體損害。

醫界推測長新冠發生的原因，急性感染時病毒對組織產生傷害，也可能是感染後身體的慢性發炎反應，由於病毒感染與慢性發炎可能影響全身的組織與器官，長新冠的症狀可能發生在全身每個地方。

相較於成人，感染新冠肺炎的兒童及青少年通常病程較短、症狀較輕微，因為新冠肺炎住院或死亡的比例也較低，但留下後遺症的比例卻不算少。兒童長新冠，最常見症狀為呼吸道的咳喘、胸痛、疲勞，每個人不同，孩子確診後的1-2個月，若有身心不適的症狀，都是有可能的。

染疫帶來身心壓力 無法控制啃指甲

吳文秋在診間曾收治兩兄弟，分別出現啃指甲與幻聽的情形，兩兄弟母親表示，聽見兩兄弟在房間討論，擔心「會不會死掉？」因為染疫帶來的身心壓力，7歲的弟弟飽受焦慮之苦，失眠至凌晨近4點，無法控制啃指甲；14歲的哥哥曾經出現1次幻聽，所幸兩個月後精神狀況日趨穩定。另外一對姐妹花，確診痊癒後仍有症狀，姐姐老是感到疲倦，妹妹則有咳嗽症狀，經檢查發現姐姐肝功能指數偏高，追蹤後漸漸改善。

媒體也曾報導，一位小學生原本個性活潑，話說個不停，確診康復後出現愛發呆、恍神，遠距教學時也不太跟老師同學互動；原本一躺到床上就立即睡著，確診後時常半夜驚醒；過去可能被打雷驚嚇到，確診後只要遇到雨下得大一點，就覺得害怕的情緒反應。

吳文秋指出，染疫期間家長孩子心中都累積壓力，疫情期間幾乎沒有社交生活，難免影響孩童的認知、情緒、身心健康。隔離期間活動受限制，沒有生活重心，作息容易紊亂，短時間內不能適應學校的規律生活，上課沒精神，注意力不集中；也有幾個孩童表示有腦霧現象，思考變慢、記憶變差、注意力不集中，追蹤後三個月後慢慢改善。

4成左右染疫童，後遺症持續2個月

一篇刊登於《The Lancet Child & Adolescent Health》（刺胳針：兒童及青少年健康）的研究指出，丹麥針對超過4萬孩童進行的病例對照研究顯示，高達4成左右染疫孩童有持續超過2個月的後遺症，依據不同年齡，經歷的症狀為：

0～3歲：咳嗽（6.4%）、情緒起伏（6.1%）、皮疹 （4.4%）、食慾差（4.1%）等。

4～11歲：情緒起伏（5.2%）、疲倦（3.9%）、記憶或專注困難（3.5%）、皮疹（2.9%）等。

12～14歲：疲倦（10%）、情緒起伏（8.1%）、記憶或專注困難（6%）、頭痛（5%）等。

吳文秋提醒，部份長新冠臨床症狀跟自律神經失調、過敏等疾病類似，自律神經是全身性症狀，舉凡頭痛、暈眩、疲倦、失眠、便秘、胸悶、喉嚨異物感…等等，幾乎身體的不適都可能是自律神經失調症狀之一，自律神經如果失去平衡，需要藉由治療補充所需的神經傳導物質。

如果懷疑孩童有自律神經失調的問題，通常先檢查有沒有甲狀腺、心悸、免疫過敏等問題，並且透過如肺功能、抽血等檢查，找出原因再對症下藥。新冠病毒影響身體健康，呼吸道症狀是兒童表示最多的後遺症，由於新冠肺炎急性感染期，主要症狀就是呼吸道相關症狀。約4成左右孩童出現呼吸道的情形，其中7成原先就有過敏的問題，透過胸部X光、肺功能檢測、尖峰呼吸流速計、呼氣一氧化氮，或過敏原檢測、心電圖、心臟超音波等檢查。

舒緩情緒及壓力，有助降低長新冠

吳文秋指出，情緒、精神、睡眠對兒童健康發展很重要，除了按照醫囑治療，讓兒童在熟悉且安全的環境，充分放鬆休息。面對新冠疫情後遺症，轉移注意力、規律運動、均衡飲食及保有良好睡眠，能緩解不適，安定情緒及壓力，有助降低長新冠症狀。

如果家中孩子有新冠後遺症的疑慮，焦慮情況一直沒有改善，建議接受跨專業的評估與介入，評估身體、心理、行為、認知等面向，若有需要則早期介入，進行整合性的照護；家長也不要操之過急，針對慢性疲憊或注意力不集中等問題，透過藥物及復健，陪伴孩子逐漸回到正常的家庭及校園生活。

「即使已進入後新冠疫情時期，仍應按時接種疫苗及注重戴口罩、勤洗手的基本防護」，吳文秋說。如果兒童、青少年確診痊癒後仍有症狀，超過4周以上，建議至附近院所就醫；孩童感染新冠病毒後的6星期內，要注意防範兒童多系統發炎症候群MIS-C的發生。

本文摘自<常春月刊>481期