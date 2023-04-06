每一種手術都要麻醉嗎？會不會醒不來？了解麻醉就不會害怕了

本文摘自<常春月刊>481期

文／郭岳潭

2015年熱播的台灣醫療劇《麻醉風暴》，一度引起高度討論、高收視率，也橫掃金鐘4座大獎，演員吳慷仁還奪下最佳迷你劇集男配角獎；更重要的是，讓民眾一窺隱身幕後的麻醉科醫師日常真實面貌。

麻醉讓醫療行為更順利 談到「麻醉」一詞，一般人第一時間都會想到開刀，像是取結石、割闌尾、開白內障、人工膝關節置換、腫瘤切除等，這些大大小小的手術，都必須麻醉。事實上，麻醉應用範圍非常廣泛，從打針、補蛀牙、拔牙、植牙、整形、醫美療程，到常見的無痛腸胃鏡、心導管檢查，還有剖腹產等，都少不了麻醉的醫療行為。

所謂的麻醉，從字面上的意思來看，麻是不疼痛、醉則是無知覺的意思。台灣術後加速康復學會理事長、台灣麻醉醫學會理事、國泰綜合醫院怡樂適ERAS中心主任暨麻醉科主治醫師郭書麟指出，麻醉主要提供鎮靜、睡眠、止痛等作用，利用麻醉藥物使病患的痛覺及知覺暫時消失，期間也可能使用鎮靜藥物，讓病患失去活動能力、意識及記憶的醫療行為，避免因病患因素影響手術的準確性及安全。

「透過麻醉可以將病患疼痛感降到最低，甚至是無痛，讓整個醫療過程更順利進行。」郭書麟表示，任何手術無論大小，對於病患來說都算是一種創傷，伴隨而來的疼痛感更是首當其衝的問題，手術過程可能造成病患無法忍受的疼痛狀況；而麻醉可以減少交感或副交感神經的反射作用，主要目的是為了降低或避免手術引起的不良生理反應，如心跳過快、血壓升高、腦壓升高、心肺負荷增加等，以及減少病患的焦慮、不安情緒，將手術帶給病患生理及心理上的創傷降至最低，同時讓手術能順利進行。 麻醉涵蓋生老病死，小從打針、大到開心 麻醉應用範圍有多廣泛？郭書麟說明，醫療行為涵蓋了生老病死，也幾乎脫離不了麻醉，從頭到腳的手術，也都少不了麻醉。

臨床上，最常見的疫苗注射，如嬰幼兒疫苗接種時塗抹的麻醉藥膏，就可算是局部麻醉，還有牙科治療時，會先在治療部位塗抹局部麻醉藥膏，再進行麻醉劑的注射。另外，微整療程如打雷射、電波、音波、皮秒等，也都會先上麻膏，降低施打時的疼痛感及灼熱感。

開心、開顱，重大手術非麻醉不可

郭書麟強調，尤其是大部分的手術都需要麻醉，以國人十大死因首位的惡性腫瘤為例，包括：皮膚癌、乳癌、卵巢癌、口腔癌、大腸直腸癌、肝癌、肺癌，早期都以手術切除腫瘤為主，還有大腸癌的病徵大腸息肉、皮膚上突起的脂肪瘤，以及女性常見的良性腫瘤，如子宮肌瘤、甲狀腺結節，手術前也需要先麻醉。

國人死因排名第2至4位的心腦血管疾病，如心肌梗塞、冠狀動脈狹窄、腦中風、動脈瘤等，這種重大手術有可能需要開胸、開心、開顱、剖腹，手術時間長達數小時以上，手術風險也高，非得麻醉，否則無法進行手術。

郭書麟表示，切除惡性腫瘤合併廓清淋巴結、冠狀動脈繞道手術、顱內動脈取栓術，手術技術難度相當高，都屬於重大手術，必須進行麻醉程度最深層的全身麻醉，病患不但不能有任何知覺，且止痛要求高，不能產生痛覺，才能讓開刀過程更迅速，也要讓病患完全睡著，對整個手術不存有記憶，不記得手術中發生的過程。

手術從頭到腳，少不了麻醉

根據110年全民健康保險醫療統計年報中，國人門急診、住院常見的手術，例如：眼科中的白內障、青光眼、近視雷射；循環系統疾病中的下肢靜脈曲張；呼吸系統疾病的扁桃腺結石；消化系統疾病中的闌尾炎、腹股溝疝氣、腸阻塞、痔瘡、膽結石；肌肉骨骼系統及結締組織疾病中的骨折、椎間盤疾病、人工膝關節置換；生殖泌尿系統疾病中的尿路結石症，手術時都少不了麻醉。

近視雷射、換人工水晶體，麻醉讓手術不痛

「麻醉方式並非一定，可根據手術部位設計不同的麻醉方式，也會因人而異進行調整。」郭書麟舉例，近年盛行的近視雷射，一般以點麻醉眼藥水的方式，進行局部麻醉，手術過程中，病患不會有疼痛感，但仍會有不舒服、壓迫及異物感。

而老年人常見的白內障人工水晶體置換術，則是採取球後麻醉，也是屬於局部麻醉的方式，將麻醉劑注射於眼球周圍，讓肌肉及神經失去知覺及痛覺，手術過程不會感到疼痛；如果是無法配合的患者，如患有失智症、意識不清楚、身體狀況不能久躺，如脊椎長骨刺、椎間盤突出等狀況，則可以採用全身麻醉，讓病患順利接受手術。

另外，老年人常見的人工膝關節置換術，通常採以半身麻醉為主，暫時性阻斷神經傳導疼痛感覺到腦部的功能，因手術部位在下肢，只需要讓下半身沒有知覺及痛覺即可，病患仍可保持清醒，只是感覺不到手術部位的疼痛，並全程監測血壓、心跳有無異常；除非特殊狀況才須採用全身麻醉，例如：病患感到異常焦慮、緊張，就會給予鎮靜劑，讓病患進入睡眠狀態。

小朋友怕看牙，舒眠麻醉好順利

每個人都怕看牙，尤其是幼童更會哭鬧不罷休，而舒眠麻醉就是良好的解決選項，給予含有少量麻醉成分的果汁，讓小朋友進入睡眠狀態，再透過點滴給予麻醉藥物，維持在中度鎮靜的狀態下，讓小朋友在近似睡眠中，順利完成懼怕的蛀牙、拔牙等牙科治療，牙科舒眠麻醉也常運用在身心障礙者等特殊患者身上。

生產、腸胃鏡檢查，麻醉也能派上用場 郭書麟指出，剖腹產通常以半身麻醉為主，讓產婦側躺進行脊椎麻醉，麻醉藥物較不會進入媽媽的全身血流，對胎兒幾乎沒有影響；若情緒緊張可給予鎮靜藥物，全程有生理監視器的監控下，在睡眠狀態進行剖腹產手術。除非產婦對半身麻醉藥物嚴重過敏、凝血功能有問題或脊椎曾動過手術等，才會改用全身麻醉。

在國人定期健康檢查風氣帶領下，腸胃鏡是普遍的自費項目，是能夠揪出大腸息肉、大腸直腸癌，以及診斷胃潰瘍、胃癌的重要工具。

郭書麟表示，腸胃鏡屬於侵入式檢查，檢查過程中，醫師會使用一條長度約110至160公分、直徑約0.9至1.2公分的黑色軟管，放置於病患體內進行檢查，胃鏡從嘴巴進入胃部時，會摩擦咽喉、食道，產生噁心嘔吐、異物及疼痛感，同時打入空氣撐開食道及胃部，都會讓病患難以忍受。

而大腸鏡從肛門進入腸道，經直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸、盲腸直到闌尾，由於軟管需要在彎彎曲曲的腸道中前進，容易因深入、轉彎、充氣，引起腹部絞痛及脹痛感，疼痛感相較於胃鏡更明顯；若是病患無法配合，將影響醫師施作及檢查準確度。

「如同睡了一場覺，即完成檢查」，是病患做完無痛腸胃鏡的感受。郭書麟說明，不同於大部分手術的全身麻醉需要住院，無痛腸胃鏡是以靜脈注射短效的鎮靜及麻醉止痛藥物，進行的舒眠麻醉屬於淺層麻醉的全身麻醉，檢查完之後即可返家休息。

無痛腸胃鏡的主要目的，是讓病患的知覺及痛覺消失，並減少檢查過程的焦慮、不安及恐懼；更重要的是，醫師在施作過程中，不會受到病患的干擾，能夠更穩定且專注進行檢查，檢查完成率更高，當然結果也會更準確。

麻醉可以用來止痛？

郭書麟指出，止痛是麻醉的其中一部份，而麻醉不只應用於手術過程中，更可以延伸至術後止痛，就是所謂的「疼痛管理」。術後疼痛攸關病患的預後，也是評估能否盡速回歸日常生活的關鍵指標，良好的止痛能夠有效減輕病患因疼痛而產生的副作用，可以提早下床活動、促進傷口復原，以及減少手術後所產生的併發症。

過度的疼痛，會使病患因交感神經系統過度興奮，心跳加速、血壓上升、心血管收縮，造成心律不整、甚至是心絞痛，無法好好睡眠，而疼痛也會刺激壓力荷爾蒙分泌，導致組織崩解，延緩身體修復時間及傷口癒合；如果因疼痛而不敢深呼吸，將會導致肺部相關併發症，發生肺塌陷或肺炎，手術後疼痛控制不良，往往會造成日後的慢性疼痛。

疼痛有分輕、中、重度之分，常見的術後止痛方式，包括：非類固醇類消炎止痛藥、嗎啡類止痛藥、嗎啡類止痛針劑、自控式止痛等。

郭書麟說明，傳統術後止痛是由病患發出疼痛求救訊號，往往已經忍受了一段時間的疼痛，從告知醫護人員、經醫師評估開立適合的止痛藥物，到給予止痛藥物，再等待藥效發揮作用，通常超過30分鐘以上，大幅增加疼痛以及止痛藥物的副作用風險，例如：噁心、嘔吐。

什麼是自控式止痛？

自控式止痛則是由麻醉科醫師依照病患的狀況，止痛劑採用調製方式，除了鴉片類藥物，還會添加止吐藥及非類固醇消炎止痛藥等，有效提升術後止痛的效果。當病患疼痛時，即可按下按鈕，於靜脈或硬脊膜導管注射低劑量的止痛藥物，快速得到止痛的效果，優點是給藥方式更有彈性，能夠減少疼痛時間、促進止痛效率，同時可間歇性、多次、少劑量，有效避免副作用的發生。

郭書麟補充，最新的術後止痛觀念為多模式止痛，涵蓋手術前、中、後的疼痛管理，由麻醉科醫師團隊與病患及家屬，進行術前麻醉諮詢門診，制定個人化麻醉策略，多重模式止痛是利用多樣藥物、不同作用機轉與給藥途徑，相互加乘後達到最佳個人化麻醉止痛，全面降低病患的疼痛感及副作用風險，及提升手術效果及術後的舒適度，讓術後復原有最好的效果。