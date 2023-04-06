4+1篩檢揪出癌細胞 及早發現及早治療

本文摘自＜常春月刊＞481期

文∕李政純

根據國健署統計資料顯示，每年有超過10,000人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌，篩檢可以早期發現癌症或癌前病變，且經治療後可以降低死亡率外，還可阻斷癌前病變進展為癌症。另外，從去年（2022年）7月開始，也提供2大族群做低劑量電腦斷層（Low Dose CT）肺部篩檢補助，期望能夠及早揪出肺癌。

定期篩檢乳房，避免晚期發現罹癌

根據國健署109年公布的癌症登記報告，女性及男性乳房惡性腫瘤發生的個案數，分別占全部惡性腫瘤發生個案數的12.51%及0.05%，尤其乳癌發生率的排名於女性為第1位，死亡率排名在女性則為第2位；簡單來說，乳癌是女性最好發的癌症，死亡率也僅次於第一名的肺癌，平均約每35分鐘就有1名女性罹患乳癌，由此可見，乳癌對於女性健康非常重要。

乳房之於女性不但是自信的象徵，更擁有哺育下一代的重要任務，對女性的身心來說相當重要；因此，一旦不幸發現癌細胞，甚至需要切除全乳時，患者常面臨重大打擊，還可能因此失去自信、陷入憂鬱之中。還好現今醫藥科技發達，有些狀況不用切除全乳，或是可以透過重建及整形（Oncoplastic Surgery）等方式，讓身體外觀不至於有太大的變化。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，為了避免發現乳癌時已經進入晚期階段，定期做乳癌篩檢是早期預防並發現乳癌的重要方法，常見的篩檢方法以乳房X光攝影為主，有時輔以乳房超音波。

乳房X光攝影 乳房攝影為一種X光檢查，可用來偵測乳房的鈣化點或腫瘤，發現無症狀的零期乳癌及早期乳癌，適合45歲以上無症狀婦女之乳癌篩檢（二等親有乳癌家族史，可提前至40歲）。檢查過程中女性放射技師會以壓迫板緊壓乳房，以便獲得最清晰的影像，並能減少輻射劑量，所以可能會有些許疼痛感。

張金堅指出，乳房攝影可以降低41%乳癌死亡率，而且也是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，檢查結果若無異常，持續每2年接受1次乳房X光攝影檢查，若是有無法確定診斷之變化，醫療院所會通知再輔以其他影像檢查，若有疑似良性變化，會請民眾於6個月至1年進行追蹤檢查。

目前政府針對45歲以上至69歲的婦女，以及40歲以上至未滿45歲且二親等具乳癌家族史婦女，補助每2年1次乳房X光攝影檢查，希望能夠透過早期篩檢，早期發現來降低乳癌死亡風險。

乳房超音波 乳房超音波的原理，是由高頻率的探頭發出超音波，當音波碰到乳房組織會反射，再藉由回傳的音波將乳房內部構造回送到電腦，整合出乳房內部的影像讓醫師解讀。

張金堅指出，小於35歲的年輕女性，由於乳腺較發達，且組織比較緻密，脂肪含量較低，乳房攝影的影像相對不容易判讀，敏感度亦偏低，因此建議加上採用乳房超音波做為主要診斷工具，必要時也可使用乳房磁振造影（MRI）。

6分鐘護一生，預防子宮頸癌

許多民眾耳熟能詳的口號「六分鐘護一生」，就是針對子宮頸癌的一種篩檢方式，已逝的香港知名歌手梅艷芳就是因子宮頸癌，而在40歲事業輝煌極盛時期結束了生命。根據109年癌症登記資料顯示，子宮頸癌發生個案數，占全部癌症發生個案數的1.18%，死亡人數則占全部惡性腫瘤死亡人數的1.33%；發生率的排名於女性為第10位，死亡率的排名則為第8位。

國健署從84年起提供30歲以上女性子宮頸抹片檢查服務，經過多年的宣導，已使子宮頸癌標準化發生率及死亡率，皆大幅下降約7成左右，可見得篩檢是有其必要性的。

但子宮頸癌對女性的威脅仍不可輕忽，因此，定期檢查以便早期揪出癌前病變相當重要。

子宮頸抹片篩檢 國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫指出，政府補助30歲以上婦女每年進行1次子宮頸抹片篩檢，只要攜帶健保卡和身份證，至健保特約之醫院診所就診。危險族群，包括有性經驗的婦女，尤其是早婚、生育子女多、性伴侶較多的婦女，更應該要特別注意，每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。

子宮頸抹片檢查過程大多不會感覺疼痛，採檢過程會將擴陰器置入陰道口，再以小木棒或小刷子在子宮頸上刮取少量剝落的上皮細胞，塗抹於玻片上，經過染色後，透過顯微鏡檢查是否有可疑的癌細胞。

蔡亞倫表示，大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所致，雖然感染之後多會自行痊癒，僅有少部分患者會持續感染，甚至於日後發生子宮頸癌前病變，進而演變成子宮頸癌，因此，透過篩檢揪出癌前病變並治療，就是預防的最佳策略。

糞便潛血檢查，初步篩檢大腸癌

過去幾年，社會上的名人像是藝人賀一航、秀場天王豬哥亮，以及名嘴汪笨湖……等人，都是因為罹患大腸癌過世；確實，近十年來大腸癌是國人好發癌症的第一名，根據衛福部民國109年癌症統計資料顯示：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數，占全部國人癌症發生個案數的13.80%，占國人癌症死亡人數的12.94%，發生率於男性為第1位、女性為第3位；死亡率於男女性皆為第3位。

國泰醫院大腸直腸外科主任張世昌提醒，大腸癌第0期到第1期治療後5年的存活率高達8成以上，但到了大腸癌第3期治療後5年存活率，則下降至不到6成，因此一定要定期做大腸癌篩檢，才能把握黃金就醫治療期。

糞便潛血檢查 在台灣，大腸癌多發生在50歲之上的國人，因此，國健署有效運用菸品健康福利捐，補助50～74歲民眾，提供每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。

張世昌進一步說明，由於早期大腸癌可能完全沒有臨床症狀，透過目前最安全且方便的定量免疫法糞便潛血檢查，當檢查結果為陽性時，就需要進一步接受大腸鏡檢查，以便確認是否有大腸瘜肉或癌細胞。但民眾若出現下列症狀 : 包括大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變（時而腹瀉，時而便秘）、大便變細小，或是經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血，甚至腹部可觸摸到腫塊等，就應盡速就醫檢查。

不過，民眾也別過度擔心，以上列出的症狀並不代表就是罹患了大腸癌，還需要醫師做進一步的檢查診斷，所以，盡早就醫請專科醫師檢查是必要的。

大腸鏡檢查 大腸鏡檢查是使用一支軟管型內視鏡，從肛門深入直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸到盲腸進行檢查，觀察整個大腸有沒有潰瘍、發炎、瘜肉等病變。據統計，全大腸鏡檢查的準確度高達9成以上，而乙狀結腸鏡檢查的範圍比較小，只有到乙狀結腸與降結腸的交界處，大約有3成以上的近端大腸腫瘤無法被檢查診斷出來，所以，如果民眾糞便潛血檢查陽性，一般還是建議做全大腸鏡檢查。

張世昌貼心提醒，為了達到良好的清腸效果，讓篩檢更為精準，在大腸鏡檢查前3天要進行低渣飲食，包括蔬菜、水果、高纖豆漿等食物必須避免食用，而乳製品雖然不含纖維質，但容易在腸壁上產生黏著物，也會影響醫師對大腸的觀察，所以也不建議檢查前飲用。另外，如果民眾怕檢查時疼痛，也可以選擇自費麻醉的無痛大腸鏡檢查。

口腔黏膜檢查，降低4成口腔癌死亡率

據國健署癌症登記資料顯示，109年口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數6.79%，109年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的6.74%；發生率在男性為第3位、女性為第 15位，死亡率在男性為第4位、女性則為第 16位，可以發現口腔癌好發在男性。

國泰醫院口腔顎面外科主任林宏政指出，口腔癌是台灣男性常見的癌症，從30至64歲發生率逐步增加的中壯年族群為高危險族群，多半是因為這個階段的男性處於打拼事業的階段，常需因交際或提神等因素，養成了嚼檳榔的壞習慣。據統計，台灣口腔癌的致病原因多以嚼食檳榔為主，嚼檳榔除了造成口腔黏膜病變之外，嚴重更會導致口腔癌的發生。另外，菸酒也是造成口腔癌的危險因子之二，因此建議除了戒檳榔之外，也要一併戒除菸酒。

口腔黏膜檢查 林宏政表示，和所有疾病一樣，早期發現並治療，都能有很好的預後。口腔黏膜檢查能降低4成的口腔癌死亡率，醫師會目視檢查口腔黏膜，查看是否有疑似癌前病變或癌症的病灶；檢查結果若為陰性，就要持續每2年接受1次口腔黏膜檢查；但檢查結果若是陽性，就要掛口腔外科或耳鼻喉科來切片檢查確認是否為口腔癌，並且遵照醫囑每3～6個月定期追蹤檢查。

低劑量電腦斷層，能偵測初期肺癌

國健署癌症登記資料顯示，109年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.42%，死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數19.20%；發生率在男性、女性皆為第2位，死亡率在男女性皆為首位。

國泰綜合醫院胸腔外科主任顏銘宏表示，雖然抽菸是罹患肺癌的高風險因子，但仍有一部分是不抽菸的族群。因此透過篩檢揪出癌細胞，是有其必要性的。

之前有新聞報導，一對不抽菸的姊妹，在例行健康檢查中發現肺部異常影像，後續確診分別罹患第2期肺腺癌及第1期肺腺癌，這對姊妹就是靠著低劑量電腦斷層篩檢找出癌細胞，還好都算是初期肺癌，經過精準治療恢復健康。

低劑量電腦斷層掃描（Low Dose CT） 顏銘宏說明，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是胸部電腦斷層檢查的一種，做為肺癌篩檢工具確實有機會能夠早期發現肺癌，特別是用於偵測小於１公分的肺部結節，具有更高的敏感性。

至於哪些族群適合做LDCT？國際實證指出，對「重度吸菸族群」進行LDCT篩檢是有效的，相較於胸部X光可降低其20%肺癌死亡率；但要注意的是，民眾若不是高危險群，還沒有足夠證據顯示篩檢有效。

因此，國健署從去年（111年）7月起，開辦第五癌篩檢-低劑量電腦斷層，每2年1次，補助的篩檢對象包括，具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，及重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。