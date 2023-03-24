本文摘自<常春月刊>480期

【文∕陳大樂】

要避免異常掉髮、擁有一頭烏黑秀髮，飲食均衡很重要，因頭髮需要各種營養素，包括蛋白質、鐵質、鋅、硒、維生素B群、維生素E等；除了吃之外，還有哪些保養頭髮的方法？

擔心頭髮越掉越多？康寧醫院營養師陳詩婷表示，頭髮是反應身體營養很重要的指標，假使頭髮看起來乾枯、光澤度不夠、細軟、容易斷，甚至是掉髮等，都是在提醒我們的身體，可能正面臨營養失衡的狀況。建議民眾，不妨可適度攝取以下7種與頭皮健康相關的營養素，有助預防落髮的發生。

7種預防落髮營養素

❶優質蛋白質 蛋白質是身體所有組織、器官等的最重要基底，頭髮也是由蛋白質組成的，充足的蛋白質可以加強頭皮毛囊的血液循環，幫助毛髮健康；一旦蛋白質攝取不足，人本能會先將蛋白質輸送到與生存較為相關的器官組織，這時處在身體末梢循環的毛髮，就容易變得細軟，甚至稀疏脫髮。

陳詩婷分享，臨床上最常見的就是極端減肥的個案，特別是女性，節食或只吃很少、特定幾樣食物，很容易出現掉髮、月經週期改變，甚至不來的現象。建議民眾，雖然人對蛋白質的需求量並不大，但每天「至少」要攝取1個手掌大小的蛋白質，才不會有蛋白質不足的情況；當然處在成長發育的小孩或懷孕哺乳婦女，則要再吃更多。

哪些食物富含蛋白質？陳詩婷說，動物性的蛋白質來源像是蛋、魚、肉、乳品類，以及黃豆或黑豆製品；堅果類如南瓜子、杏仁、開心果、核桃、腰果、奇亞籽等，也富含蛋白質。

❷維生素C 一般人認為維生素C與抗氧化有關，事實上，它對於頭髮的茂密與否可是大有關係。陳詩婷解釋，維生素是強大的抗氧化劑，可以防止自由基引起的氧化壓力，進而阻止毛囊老化；頭髮含有大量的膠原蛋白，而維生素C正是體內合成膠原蛋白很重要的幫手；此外，維生素C可以幫助鐵質在腸道的吸收，而鐵是頭髮生長必需的礦物質。

建議一般成人每天應該攝取至少兩份（兩個拳頭大小）的水果類，尤其像維生素C含量較高的芭樂、奇異果、蘋果、柑橘類等水果；而平時壓力較大、有抽菸、喝酒、容易緊張的族群，因為會增加體內維生素C的消耗，應該比一般人攝取更多一點（注意：本身血糖控制不穩的民眾，建議可以選擇番茄、莓果類、李子等含糖較低的水果）。

❸維生素B群 維生素B群包括8種水溶性維生素，其功能非常廣泛，包括參與能量代謝、促進蛋白質合成、促進造血功能等，尤其維生素B6、B12、葉酸等，是造血必要的營養素，只要缺乏任一種，都可能造成貧血，影響紅血球生成，導致身體無法將營養物質及氧氣帶到頭皮及毛囊。另外，生物素也是頭髮主要結構「角蛋白」的基礎營養素。可見B群的補充，對於頭髮的生長至關重要。

富含B群的食物，有奶類、全穀類、內臟、瘦肉、深綠色蔬菜、豆類、酵母…等，只要有達到天天五蔬果、每餐至少一份菜為綠色，同時主食的一半來源為全榖雜糧類，一般不會有B群缺乏的問題。

❹鐵 鐵有助增加紅血球的帶氧量，將氧氣帶入細胞，對身體是相當重要的礦物質。陳詩婷說，一旦身體的鐵質不夠，紅血球的合成就會受到阻礙，產生缺鐵性貧血，於是血液的帶氧量不足，頭髮就無法獲得足夠養分，而導致掉髮。

鐵缺乏是全世界女性常見的營養缺乏症，台灣也不例外，原因經常是月經引起失血以及攝取量不足；建議可以適度攝取像牛肉、豬肝、牡蠣、蛋、深綠色蔬菜等富含鐵的食物；另外，攝取高鐵食物時，不妨可以配點維生素C含量高的水果或果汁，有助於鐵的吸收。

❺鋅 很多研究發現，體內鋅濃度較低的人，落髮的狀況也比較嚴重，透過適度的補充鋅，有助改善圓形禿、休止期脫髮、男女性的雄性禿。陳詩婷解釋，這是因為鋅會參與蛋白質和血紅素的合成，在毛髮組織中可以起到修復與生長的作用。

食物中的鋅通常存在動物性食品，例如貝類（牡蠣最多）、魚類、肉類，植物性的來源，如小麥胚芽或南瓜子等。

❻維生素E 跟維生素C一樣，維生素E在體內的主要功能是防止氧化壓力對身體的危害。不過，維生素E跟頭髮有什麼關係？陳詩婷分享，曾經有一項研究針對脫髮的人補充維生素E，結果發現8個月後，受試者平均頭髮生長增加34.5％。推測原因可能是維生素E有助防止自由基對毛囊的損傷，並鞏固毛囊細胞膜的完整性，可增加頭髮的生長和加速受損毛髮的癒合。

維生素E為脂溶性維生素，絕大多數存在天然的植物油中，像橄欖油、芝麻油、亞麻仁油、葵花油、芥花油等；還有堅果類，如葵瓜子、腰果、核桃、松子、杏仁、花生等；另外，深綠色蔬菜也有含維生素E。

❼硒 硒是自然界中的一種礦物質、微量元素，具有調解免疫系統、抗氧化、抗感染等功效，研究發現，透過硒補充，可以抵抗自由基，並保護頭髮健康生長。富含硒的食物，堅果類以巴西堅果含量最多，核桃、杏仁也有，另外像糙米、小麥、大麥、綠色蔬菜，也可以經常攝取。

做好2件事，擁有柔亮秀髮

❶適度吃油

身體荷爾蒙生成、皮膚組織、細胞膜的完整性等，都需要油脂的參與才能正常，所以過度的低油飲食，會使荷爾蒙失調、皮膚乾燥，甚至影響頭皮毛囊的健康而引起落髮；提醒民眾，應要特別注意補充必需脂肪酸，如ω-3及ω-6等不飽和脂肪酸的攝取，ω-3常出現在堅果類、亞麻仁油、魚油等食物，ω-6存在絕大多數的植物油當中。

❷不吃生蛋白 生物素是頭髮的基礎營養素，一般人不容易缺乏，不過會出現在經常吃「生蛋白」的人身上。陳詩婷解釋，生蛋白中含有「抗生物素」的成分，會阻礙腸道對生物素的吸收；因此，假使你恰好是喜歡吃生蛋、日式丼飯、提拉米蘇或是習慣加整顆生蛋做火鍋沾醬的人，建議頻率不要太高。

想要預防掉髮，除了飲食營養外，也不能忽略平時生活習慣造成的影響，譬如要適度紓解壓力、改善睡眠品質、避免抽菸喝酒、選擇不含矽靈較天然的洗髮精等，都是恢復一頭蓬鬆秀髮的重要關鍵。