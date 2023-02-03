早上賴床睡不飽 白天上班好疲勞！長期下來恐生病 中醫盤點10法則擊退疲勞

【文∕郭岳潭】

養成晨起排便習慣、白天多活動、保持身體暖和、別忽視維生素與礦物質的攝取、勿暴飲暴食……。中醫觀點認為，慢性疲勞歸屬於「虛勞」範疇，當人體五臟有任一處出現虛損，若是不適時地減少消耗或是補充精力，就有可能產生慢性疲勞。

中醫師康涵菁表示，造成虛勞的原因很多，《黃帝內經》中提及「勞則氣耗」，無論是身體的勞動或是心理上的勞損，都會進一步影響體內氣的生成和運行，產生氣虛或氣滯，時間一長，「氣滯而血瘀，氣衰而血少」，還會進一步形成血虛或是血瘀體質。

臨床上，中醫可將慢性疲勞根據體質、肇因，以及病程進行的不同所產生的不同症狀，再區分作心脾兩虛型、肝鬱氣滯型、氣滯血瘀型3大類型。

疲勞分3種類型

❶心脾兩虛型 成因：常見於思慮過多，飲食不節的患者。 症狀：主要症狀除了提不起勁的疲憊感外，還有淺眠易醒、健忘、腹脹、腹瀉、四肢無力、面色蒼白或萎黃等症狀。 推薦茶飲：桂圓紅棗茶。 作用：補益心脾之血，由於「血為氣之母」，藉由補血也能達到補氣之功。 做法：準備4～5顆桂圓肉，搭配拍碎或劃開的紅棗2～3顆，再放入500c.c.的水煮沸後，再以小火續煮3～5分鐘即可。

注意事項 桂圓的日攝取量勿超過5～6顆，並且注意自己是否有出現口乾舌燥等上火症狀，若是有血糖方面問題的病人，也最好避免食用。

❷肝鬱氣滯型 成因：多見於工作或是家庭壓力大，情緒總是處於亢奮緊繃的患者。 症狀：除了伴隨焦慮、怒氣的疲憊感外，往往還會有反覆的頭痛、胸悶、腹脹、咽喉阻塞感等症狀，女性也容易出現月經不調的問題。 推薦茶飲：生薑薄荷茶。 作用：疏肝理氣，解鬱化滯。 做法：選取3～4片薄荷葉與2～3片薑放進保溫瓶裡，用500c.c.的沸水沖泡，浸泡5～10分鐘後飲用。

❸氣滯血瘀型 成因：多見於長期久坐，維持同一個姿勢太久，平常又沒時間運動的患者。 症狀：除了全身酸痛的疲憊感外，還容易注意力難以集中、面色晦暗、肢體易發冷或麻木的情況。 適合茶飲：丹參黃耆茶。 作用：能夠活血補氣，適合氣滯血瘀型的患者。 做法：準備丹參10公克以及黃耆10公克，放入500c.c.的水煮沸後，再以小火續煮3～5分鐘即可。

注意事項

孕婦以及服用阿斯匹靈的患者，請勿食用。

3組穴位搭配，有效消除疲勞

除了根據體質飲用上述茶飲外，康涵菁也推薦3組穴位，透過按壓穴位可加強功效，適合經常感到疲倦的民眾，建議藉由養成穴道按摩的習慣，以達有效舒緩放鬆、消除疲勞的效果。

❶清利頭目，提神醒腦 穴位：百會穴、四神聰穴。 找法：兩耳尖連線與兩眉中點向上交會處，即是百會穴；百會穴的前後左右，各旁開1寸（約大拇指寬）共4處，就是四神聰穴。 功效：頭部為諸陽之會，按壓百會穴及四神聰穴，可以提升陽氣至頭頂，有助集中精神、提神醒腦，也能夠緩解頭痛。

❷安神定志，寧心助眠 穴位：神門穴、內關穴。 找法：神門穴位於手腕關節腕橫紋尺側端凹陷處，內關穴則是在手腕內側，腕橫紋上2寸（約3指幅），掌長肌腱與橈側腕屈肌腱兩筋之間。 功效：神門穴與內關穴分別是心經及心包經的穴位，能夠補益心臟氣血，也是穩定心神的2大穴位，許多慢性疲勞的民眾，儘管白天感到疲累，晚上還是不好入睡或睡睡醒醒，更容易累積疲勞，因此在睡前或是平常面對壓力時，可以按壓這2個穴位，有助於心情放鬆，提升睡眠品質。

❸疏肝理氣，緩解疼痛 穴位：合谷穴、太衝穴。 找法：合谷穴位於手部第1掌骨與第2掌骨之間，第2掌骨橈側的中點處；太衝穴則是位於腳背，第1趾骨與第2趾骨趾縫往上1寸（約大拇指寬）。 功效：合谷穴與太衝穴，又合稱為「四關穴」，對於頭面部疼痛、關節疼痛或是經痛，都有很好的止痛效果；兩者搭配可疏通一身氣血，緩解緊繃僵硬的肌肉。

規律運動，增加抗疲勞力

根據研究顯示，規律運動可以增加大腦及肌肉細胞中粒線體的數量，粒線體具有產生能量、提升精神、增加體力，以及對抗疲勞等多種作用，也可為心理帶來正面影響。

康涵菁建議，平時盡量維持規律運動的習慣，最好是有氧、無氧運動以及肢體伸展3方面都兼顧，運動種類剛柔並濟，如此一來不僅能強化心肺功能，同時也能增加身體的抗疲勞能力。

補充維生素B群食物，提升活力、精神

對於慢性疲勞患者，康涵菁建議，飲食方面可以適當攝取富含維生素B群的食物，像是糙米、麥片、堅果、鮭魚、秋刀魚、奶蛋類，以及深綠色蔬菜與藻類，因為維生素B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，可將吃進來的食物轉化為能量與營養，提升活力及精神，同時還有穩定神經、協助止痛等功效，有助於消除疲勞。

很多人熬夜時，常服用維生素B群補充劑，吃完後體力會變得比較好，使得原本需要休息的身體又充滿能量；事實上，卻會造成代償性的虛性亢奮，交感神經與副交感神經仍處於衰弱的狀態，但是因為身體獲得了營養補充，使得原本的交感神經又亢奮起來；長期服用維生素B群，會導致肝火旺，而身體不斷消耗，又會產生體虛狀況。

充足睡眠，根本解決疲勞

「其實最根本解決疲勞的方式，仍是充足的休息！」康涵菁表示，俗話說：「休息是為了走更長遠的路」，對於造成自身壓力的人事物去設定「停損點」，適當地聆聽體內的聲音、遠離壓力源，而不要忽視身體所發生的求救訊號，建議每天至少要有6～7小時的充足睡眠；如果晚上睡眠不足，也可以透過午睡15～20分鐘，補個小眠有助快速消除疲勞，切忌午睡過久，反而容易造成夜間失眠。

康涵菁強調，充足睡眠對於身體保養與修復不可或缺，晚間11時～凌晨1時是膽經循行的時段，而凌晨1時～3時走的是肝經，在西醫來說，肝膽的臟腑就是身體修復與排毒功能；若是長期熬夜，身體的修復與排毒機制出現異常，就會產生一系列代謝疾病。

不要依賴喝咖啡提神

康涵菁要特別提醒的是，許多慢性疲勞患者經常會依賴喝咖啡來提神，但是咖啡因只能暫時刺激交感系統，而使腎上腺素分泌短暫上升，讓人短時間有精神，但沒有解決根本的問題，反而會造成體內失衡更加嚴重，長期下來只會越喝越疲累；而且患有失眠問題的人，也不適合中午過後才喝咖啡，以免整晚失眠。

本文摘自<常春月刊>469期