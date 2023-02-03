藥師公會全聯會理事長黃金舜 醫藥分業關鍵推手

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

兩年前，新冠疫情延燒，民眾因恐慌引發口罩搶購潮，後在政府實施口罩實名制下，民心漸穩定，其中最大功臣非藥師公會全聯會及其所屬的六千多間健保藥局莫屬，不僅分文未取，且出人出力全力配合，更贏得民眾對社區藥局藥師的專業與信賴。而這項措施甚至吸引韓國來台取經，間接也讓台灣防疫成果受到國際間矚目。

當時，藥師公會全聯會理事長黃金舜堅持，答應全力並支持接下販賣口罩的任務，而在全國健保藥局的藥師們配合下，是以土法煉鋼的方式，透過藥師們一雙雙手，親自將口罩分裝在信封袋內，沒有收手續費、無償代政府販售口罩，黃金舜臉帶微笑：「那時自己被會員罵的狗血淋頭，連公會臉書也被罵聲灌爆。不過，站在公衛第一線的藥師們，怎麼能在這場對抗疫情的戰役中缺席？」他說，為了維持藥師的價值與光榮感，決心堅持到底。

其實，黃金舜不只是在這場疫情中，讓藥師贏得民眾的肯定與尊敬；早在30年前，他就曾帶領藥師走上街頭，為藥師的專業請命，讓台灣的醫藥分業政策得到府會重視，並得以落實。這位身兼總統府國策顧問、現任藥師公會全國聯合會理事長，本身也具開業藥局藥師身分的黃金舜，總能為理想付出，接下來還有什麼使命想要完成呢？

滿腔熱血的第一線藥師

來自台南佳里鎮的小農村，黃金舜的個性豪爽、說話直接；他父親曾在藥廠上班，之後開了間小藥廠，自己因為是長子，父母當然希望自己能繼承家業，於是選擇藥學系。不過，鄉下環境封閉，無法滿足他想要到外地打拚、要擁有自己事業的心，而北漂到台北扎根。

剛開始是從藥廠的業務做起，但黃金舜眼見身邊同學大多都開業，且做得還不錯，在身邊朋友鼓勵下，第二年也創業開了藥局。「那時藥局的管理沒有像現在這麼現代化。」

從事藥局行業後，黃金舜感受到當時惡劣的執業環境，他指出，在民國70幾年，國內並沒有所謂的醫藥分業，藥局不僅沒有處方箋可以調劑，且多數藥局會為了生活所需私下開藥給民眾服用，「那時候藥局就像密醫，連診所也沒有聘請所謂的藥師，民眾在診所看完醫師，好一點是由醫師自己配藥，否則就是由醫師娘或小妹調藥。」當時，有些藥局甚至連注射、點滴都在執行，且收入都不錯，也可看出當時台灣的藥品管理機制完全沒上軌道。

他坦言，其實包含自己，為了生存，偶爾也會在拿不到處方箋的情況下偷偷調劑，「但理智上總覺得不應該如此。」可能是來到台北眼界變廣，看得、想得也多了，尤其是加入了台北藥師公會後，認識了不少從歐美留學返台、思想進步的前輩，有了新的概念。「原來歐美早就採取醫藥分業，由醫師開處方、藥師調劑給藥。如此一來，民眾在診察得到處方後，會由藥師把關，這樣整個用藥體系才是健全的。」

走上街頭爭取藥師權益

當時僅有三十歲左右的黃金舜，充滿理想與熱血，跟著前輩前往立法院遊說，甚至到衛生署（衛生福利部前身）前拿白布條抗議，每次抗爭幾乎都是由他打頭陣、擔任現場指揮官。當時的台灣才剛解嚴，誰也不知道會不會就此被抓去關；現在回想，他笑說「可能是當時年輕氣盛，不怕死吧。」

那個年代思想保守，抗爭衝突不斷，「我還曾經叫了兩部水肥車去包圍衛生署，鬧得很大。」他說，家裡的電話經常被監聽、每天都有警察到家裡查戶口，被情治單位約談，「老家的戶口名簿都厚得像是以前的黃頁電話簿一樣了。」儘管每次抗爭畫面被媒體播出後，父親隔天就會打電話來指責，要他好好做生意就好，不要亂搞，但卻沒有因此澆熄他想要爭回藥師專業的決心。

前後抗爭了四、五年後，終於得到立委的協助，接下請願書，政府也開始推動醫藥分業。如今診所內已經有了藥師職位，社區藥局的藥師們，也能為民眾調配藥劑，藥師的專業才開始顯現。

黃金舜表示，那時會堅持下去的意念，是看到歐美日等大國都已經實施醫藥分業，表示這條路是正確的，「台灣那時醫師掌握的政治力強，但不能因此就讓藥師的專業被埋沒，況且，這是讓全體民眾的醫療狀態往健康的方向邁進。」

醫藥分業單軌制才是正途

花了四、五年時間，台灣的醫藥分業有了現行的「雙軌制」，藥師不再屬於醫療院所的附庸，擁有獨立的調劑權，但黃金舜說，這制度只是雛形，依然「只做了一半」，因為多數診所老闆仍是醫師，在診所旁邊的藥局雖然有聘請藥師，但民眾拿了處方箋領藥時，即使藥師覺得有問題，礙於受雇者身分，並不會回頭與醫師討論。他舉例「在歐美國家，醫師三等親內是不能介入藥品市場的，就是怕處方開立過程中會產生與藥廠的利益糾葛。」

他認為，醫師只需要開處方，讓民眾拿著處方箋到熟悉的藥局，請藥師調劑藥品。「看病跟修車不同，車輪沒修好，隔天還能去找師傅重修；但藥開了之後，若沒有藥師多一層把關，就是危及生命的事，必須要更嚴謹。」如今黃金舜是引領全國藥師公會聯合會的理事長，他主張藥師要當用藥安全的把關者，除了調劑藥品外，也必須管理藥品，所以會持續推動醫藥分業單軌制的上路。

弭平藥價差，消除藥價黑洞

解決藥價差也是黃金舜任內想要做的事，「台灣健保一年的藥費要兩千多億，等於佔台灣醫療的28.9%，與鄰近國家相比，台灣幾乎都高出10%左右。為什麼台灣用藥量這麼大？這之中有很多都是藥價差。」他舉例，以一顆健保藥10元為例，大型醫院有能力可以議價到一顆6元，因此，只要醫師開立一顆藥，醫院就等於賺了4元。

「這突顯了兩個問題，一是藥錢被賺走，另一則是病患可能吃了不該吃的藥。」黃金舜想讓藥價透明化，「因為藥價差，有些醫師會開過多不必要的藥，民眾也無從知道，但吃了不該吃的藥，對肝腎都是負擔。」他認為，台灣洗腎人口這麼多，濫用藥物也是其中的關鍵。

去年，他當面提報蔡英文總統，希望能讓藥師公會自行管理藥價，「必須有管理機制讓藥價差歸零，讓醫師不會開不該開的藥，把開藥機制正常化，一切透明化就不會藏污納垢。」但這部分牽涉許多利益團體的糾葛，要達成目標雖然困難，但他期待能在有生之年，持續推動。

推動藥師送藥到府服務民眾

2022年4月，藥師公會全聯會因應疫情，啟動社區藥局提供送藥到府服務，未來全台將有1800多家健保藥局加入送藥行列，包括離島金門、澎湖等，都有藥局參與。

提到藥師送藥到府服務，黃金舜充滿自信，「高齡化社會下，藥師必須要在長照部分有著力點。」過去藥師都窩在藥局，他希望能改變觀念，讓藥師進入家庭，協助民眾了解家庭及個人用藥狀態。像是有許多長輩四處到大醫院遊走拿藥，但有些藥物有交互作用，甚至有重複用藥情況，「沒有人比藥師更懂藥！專業藥師若能幫助民眾做個整理，就是對社會有實質的幫助。」

另外，像是偏鄉或行動不便的獨居老人，若能由開業藥師送藥到府，也能幫助建立藥師與民眾彼此間的信賴感，「藥師把藥交給病人是職責，對民眾來說，每個人一輩子都要有一個藥師朋友。」

他也建議政府，應該推廣自我藥療，也就是說，當民眾有小毛病如感冒、頭痛等，可以先到社區藥局請藥師協助調劑，藥師也能視民眾疾病的嚴重性，幫忙推介到醫療院所，「這就是讓基層醫療再往上一層，對民眾或健保都是有利的。」做到基層分級，同時也能省下每年193噸的藥品浪費，回歸用藥正常化。

在藥師公會全聯會的積極爭取下，2023年台灣取得亞洲藥學年會的主辦權，這具有劃時代的意義。黃金舜說，亞洲藥學會是目前亞太地區最大的藥學專業團體，會願意來台灣開年會，顯示台灣在全球醫藥界的價值，他也期許能藉此展現台灣藥師的專業與價值，讓藥師的地位能更上一層樓。

本文摘自<常春月刊>469期