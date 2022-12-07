北榮總運動醫學科主任 蔣恩榮 運動醫學提供運動員 多面向專業幫助

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

運動傷害對運動員而言，是令人擔心卻不得不面對的事情；但不光是運動員，即便是熱愛運動的你我，偶爾也會在沒有保護的情況下，在運動中受到傷害；隨著運動風氣的盛行，運動醫學逐漸受到重視，甚至有許多熱愛運動的醫師也朝此方向發展。

2021年東京奧運場上，台灣奪得參賽以來的最佳成績，選手努力為國人爭光，背後除了苦練的汗水外，更有許多民眾看不到、長期在訓練過程中累積而成的舊痕新傷。而運動員的培訓，除了需要教練指導，訓練過程中倘若不小心受傷，更是需要運動醫學跨領域科別的協助，以讓選手得到最適當的保護，維持亮眼成績。到底運動醫學門診能解決什麼？難道就只是專為運動員設計的特別門診嗎？

運動醫學門診，到底看什麼？

其實，運動醫學是骨科的次專科，不光處理運動員，也能解決所有熱愛運動的民眾，在運動過程中發生或導致的傷害，包括關節損傷及復健問題，像是藏在關節內的軟骨、韌帶、肌腱、半月軟骨等特殊組織等。

當然，運動醫學也會需要動手術，因為要處理的部位多半是在關節附近，所以手術方式多以微創為主，具有傷口小、復原快、對軟組織破壞少的好處。臺北榮民總醫院運動醫學科主任蔣恩榮說，運動醫學是最早有微創手術觀念的專科，「手術以關節鏡為主，方式是在關節上開幾個小洞，利用特殊器械、加上影像輔助進行手術。」

關節鏡的應用發展少說有三、四十年歷史，從早期單純用做診斷工具，到現在已經發展成為具有治療及重建價值，應用範圍如四肢較大關節肩、肘、膝、踝關節等，以及較小關節如手腕、腕骨關節等，都有不錯的成果。

蔣恩榮指出，運動醫學科還有個特殊項目，即是近來討論相當熱絡的再生醫學，「這門科學發展進步地相當快速，甚至近幾年在幹細胞、再生因子等使用，都是屬於骨科及運動醫學的範疇。」除了治療外，透過運動醫學門診，也能讓熱愛運動的民眾有正確的運動知識，並且要能在受傷初期及時知道緊急處理方式，以降低更嚴重的傷害。

熱愛運動而選擇運動醫學科

外型挺拔的蔣恩榮，自己從小到大熱愛運動，尤其是籃球。他觀察到賽事中球員或隊友打球受傷時的無助，「過去臺灣運動員沒有很好的就醫管道，許多選手或球員不知道要去哪兒就醫？有些是隨便找個診所拿藥吃，但多數都不知道自己到底傷到哪裡了？」尤其學生時期，很多小球員總是反覆就醫，復健時間拖很久；如果因為沒有得到很好的處理，最終還可能導致功能上的限制；甚至會對運動失去信心或不敢再做激烈運動，相當可惜。

秉持想要讓熱中運動的人，在不慎受傷後也能得到良好的照顧品質，蔣恩榮投入運動醫學領域。「運動醫學科雖是骨科的一環，但病患年齡相對較骨科年輕，治療時，不只希望讓受傷部位獲得更好的治療效果，病患的心情也需照顧到，幫助他們重建自信心。」

過去台灣真正的職業選手並不多，這十多年來在國際賽事，以及國內職業棒球、籃球等運動帶領風氣下，學校體育班、體育資源逐漸受到重視，「台灣真正金字塔型的運動員偏少，但學生球員愈來愈多。職業球員多半都有自己的醫療團隊照護，但學生族群卻不一定有這樣的配置。」

他說，學生球員受傷後極可能會因為得不到正確資訊，得不到適當的處理，而延誤治療；門診也經常看到球員對受傷的恐懼，害怕、擔心開刀後會影響訓練，「愈是四處求診，愈會擔誤治療黃金期。」甚至，也有很多是因未得到即時的處理與治療，又急著回場上訓練，而導致再次受傷，反倒影響日後的運動生涯，因此更需要運動醫學專科的幫助。

蔣恩榮笑著說，通常會選擇運動醫學科的醫師，多數都跟他一樣，對運動大都有一定程度的熱愛，或者是自己也喜歡運動、愛看國際賽事等等，「把興趣當做日常，就不會覺得辛苦。」

醫師本份是照顧病患

蔣恩榮平日除了臨床看診，也是陽明交通大學醫學系副教授，他認為，現在年輕的醫學生比過去二、三十年前的自己更靈活，「早期求學時，網路不發達，資訊取得相對辛苦，若要看到前輩們的手術示範，幾乎都要到現場才行。」如今只要上網搜尋，就能找到相關的手術、觀念或演講，甚至醫學新知等，不用到當地、就能在線上學習。

而運動醫學科，在關節鏡技術發展迅速下，學會也陸續舉辦了相當多場次的訓練課程，且都是採取大體實驗課，能讓年輕的住院醫師或主治醫師可以近距離學習執刀。「關節鏡手術需要很多練習，也要求手眼協調，所以得花時間訓練。」

對於醫師的天職，他認為「照顧病患，讓病患能更輕鬆的完成治療。」是重要的觀念。因此，課堂上除了會傳授學生知識外，也特別注重「學生對病患的態度，引導他們找到自己的定位。」他體會，對人的關懷與互動是無法從課堂上學習而來，必須長期與病患相處才能通透。

如今時代進步，醫學生的出路也並非只有一個選項，有些可以往臨床發展，持續在醫院內累積與病患相處與治療處理的經驗；有些也可以往醫師科學家邁進，推動醫療創新與改革，做對人類有幫助的事。「這些也都需要有同理心，以及對生命、人文的關懷。」

受傷了，運動醫學門診怎麼處理？

有時像是打籃球時跳起後著地沒站穩，或者快跑時被絆倒，有時會出現很輕脆的聲響，之後膝關節會疼痛、腫脹到無法繼續進行活動。以前多數大人們總是說：「去國術館喬一喬就好！」這到底有用嗎？蔣恩榮表示，現在多數中醫門診的醫師也同時有西醫執照，已經知道什麼情況下務必尋求復健科或骨科進一步檢查觀察，所以只要不是密醫，通常都可以得到正確的處置觀念。

一般若是膝蓋內韌帶，或半月板、十字韌帶等受傷，來到運動醫學門診時，至少都會先照一張X光片來排除骨折的可能，有時也會以超音波、核磁共振（MRI）等確認受傷情形，以安排治療計畫。至於治療的方式，則會視病患的年齡、活動力以及對運動的期望、膝蓋的功能等來評估。

運動是釋放壓力的好方法

蔣恩榮在台北醫學大學念醫學系時，就是籃球校隊，畢業後進入臺北榮總任職，也是從住院醫師開始就加入榮總的籃球隊，期間參與過大大小小醫師盃、公教盃等籃球比賽，對籃球的熱愛不減。他笑說：「年輕時在球場上是比輸贏，現在去球場則是交朋友。」

他鼓勵民眾要多運動，特別是隨著年齡的增長，肌肉量會流失，一定要經常鍛練，才能維持體力與肌耐力。況且運動也是釋放壓力的方式，不僅可使生理健康，也能提升專注力，還能增加關節靈活性與柔軟度，避免受傷跌倒。

運動傷害怎麼預防？如何警覺即時處理？

因為運動造成的肌肉痠痛通常是正常現象，蔣恩榮提醒，若是受傷當下就很嚴重，一定是非常痛，也會有腫脹情況，行動功能更是受到嚴重限制，像是腳伸不直、沒辦法行走等，這時極可能是韌帶斷了、骨頭斷裂、軟骨破裂等狀況發生。「現場可以做的處置為冰敷加上固定，先讓軟組織冷卻，阻擋發炎反應，之後要趕緊找診所或醫院照X光，做進一步的處理與檢查。」

還有一種狀況是，雖然在運動時受了些小傷，像是打籃球「吃蘿蔔」、跑步時腳「拐到」等，當下感覺並不嚴重，「這種情形，年輕人大概可以在三、五天內就恢復，如果超過一星期仍然不舒服或有加劇，且在冰敷後沒有緩解的跡象，也應該要諮詢運動醫學科醫師做進一步諮詢及檢查。」

本文摘自<常春月刊>477期