罹癌之後別擔心，治療前什麼都可以吃，治療期間飲食6策略，少量多餐隨時補充熱量

【文 郭岳潭】

一般健康的人若在不舒服的狀況下，身體為了求生存，會本能降低基礎代謝率或其他耗能的生化反應，來確保身體能維持正常運作；不過，康寧醫院營養師陳詩婷說明，一旦身體出現癌症，癌細胞製造的細胞激素，會讓體內細胞傳遞發生異常，同時腫瘤細胞為了生長，需要大量的能量，這會使病友的能量消耗增加。在這個狀況下，如何保持營養充足，是抗癌期間最重要的課題之一。

治療前：六大類食物均衡攝取

在準備癌症治療前，建議六大類食物應該均衡攝取，讓身體維持在最佳的狀況下接受治療。可依個人體型及活動量不同，增減需要量，全榖雜糧類可以每日食用3～6碗，儘量選擇非精緻的地瓜、芋頭、馬鈴薯、糙米、南瓜等；蛋白質對人體有修補組織的功能，且癌友的蛋白質耗損比一般人高，因此建議一天至少攝取4～6份蛋白質（一份為三指手指大小），且要選擇非加工的魚肉跟豆類為佳。因為這類蛋白質可以降低發炎反應，對癌症病人有好處，但一定要避免沒有煮熟的生魚片；紅肉則可減少攝取，若要吃，建議避免肥肉。

蔬菜水果類可提供豐富維生素、礦物質及纖維。蔬菜建議每天可吃到3份（一份為煮熟半碗量），其中一份為深綠色蔬菜，且不建議吃生食；水果類一般建議每日1～2份（每份為1個拳頭大小），食用前要洗淨削皮，必要時可以先用熱水汆燙一下，確保安全。

油脂類則建議每餐約1個拇指大小的量，最好以植物油為主，可以多選擇橄欖油、亞麻仁子油等Omega-3含量高的油脂，有助降低體內的發炎反應。另外，少吃動物性脂肪及含飽和脂肪高的食物（如烘焙食品、培根、油炸物、奶油等），研究發現這類食物不僅容易造成身體發炎，更是造成心血管疾病的元兇。堅果類每天可以吃一小把，選擇以無調味堅果為主，但注意花生容易有黃麴毒素，要小心挑選。

奶類每日1～2杯，補充身體需要的鈣質及蛋白質，可做為餐與餐之間的點心及水分補充；若有乳糖不耐問題，可吃優格或喝優酪乳；當然不喝牛奶的人，則建議喝豆漿，而且是沒有濾渣的豆漿，營養更充足。

治療期間：少量多餐、選擇好消化的食物

陳詩婷指出，癌症治療期間經常會伴隨副作用，包含噁心嘔吐、食慾不振等問題，但為了讓身體具備戰鬥力，建議癌友還是要努力吃東西補足營養，增加治療的耐受性。另外，癌友治療過程中免疫力差，不宜生食，像是益生菌、優酪乳、泡菜等，都不建議治療期間食用。

❶少量多餐 治療期間所需的熱量及蛋白質比平常多，建議可以一天改吃5～6餐，多增加2餐點心及1餐消夜，來增加營養。

❷攝取優質的蛋白質 如上所言，癌友治療期間蛋白質消耗量很大，每公斤體重至少需要1.5克的蛋白質，舉例來說，一名50公斤的人起碼需要75克的蛋白質（一份蛋白質食物約含7克蛋白質）；而且最好是選用高生物價值，也就是高生物利用率的蛋白質，以各種肉類、雞蛋、奶類，以及黃豆及豆製品為主。

❸隨時補充熱量 隨時準備高營養密度的小點心在身邊，想吃的時候隨時吃，譬如烤地瓜沾黑芝麻粉、豆漿牛奶堅果飲這類的方式。無形中補充到水分，也達到補充熱量及蛋白質的目的。避免進食無益健康的動物性油脂以及高精緻類、含反式脂肪的點心。

❹適度活動 做完治療後待體力恢復，可在餐前或餐後多走路活動，除了可以增加免疫力、減少憂鬱情緒外，最重要的是可以促進腸胃蠕動，並增加食慾。

❺飲食清淡、選擇易消化食物 重口味、脂肪含量高的食物容易讓人反胃，建議選擇調味清淡的食物。烹調原則可多使用天然辛香料調味，來引起食慾，如檸檬、九層塔、胡椒、醋等；避免吃高脂肪及纖維含量高的食物，因為這些食物容易讓人有飽足感，應儘量選擇容易消化、營養密度高的食物，促進胃排空，以增加營養的攝取。

❻必要時準備營養品 罹癌後會影響味覺、嗅覺，很容易聞到食物的味道就想吐，如果真的吃不下也不必勉強，必要時可喝高營養密度的營養品作為輔助，增加熱量及蛋白質攝取。

各種副作用的飲食建議

❶噁心嘔吐 陳詩婷進一步說明，避免容易引起噁心的食物，如太油、太甜；有些人特別會對腥味、肉味敏感，可以改以植物性蛋白質為主；噁心時不妨可以吃點乾吐司或蘇打餅來中和胃酸，避免乾嘔。另外，薑被證實有止吐的作用，可以試著喝點薑茶或口含薑片，改善噁心感。

❷腹脹 少量多餐。吃飯前可以適度運動，增加胃排空；同時避免吃容易產氣、纖維高、脂肪含量高的食物，例如洋蔥、氣泡飲料、麵包、韭菜等。

❸口腔黏膜受損 不要攝取任何刺激性食物，包含酒精、調味過重、辣、過鹹、過酸的食物。選擇質地軟嫩、細碎的食物，以幫助咀嚼及吞嚥，譬如做成絞肉泥、豆腐、蒸蛋等方式；或可以改成用吸管吸液體食物，溫度不宜太高，以常溫為主；必要時可以補充左旋麩醯胺酸 （L-Glutamine），研究證實有助改善口腔潰爛及修復黏膜組織。

❹吞嚥困難 發生吞嚥困難時，可以將食物煮軟煮爛，或是一邊吞嚥，一邊配湯進食；用天然的食物勾芡，像是山藥粉、地瓜粉也可以；避免吃太硬、太黏等不容易吞嚥的食物。

❺腹瀉 避免乳製品、太油膩、太甜的食物，平時可以將熱過的熟蘋果汁或熟香蕉汁當點心，以補充水溶性膳食纖維，吸附腸道多餘的水分，有助改善腹瀉。若腹瀉狀況嚴重，要注意水分及電解質的補充，多選擇含鉀量高的食物。

❻便秘 要喝足夠的液體，一天至少1500c.c.以上的水分，幫助腸道蠕動；同時增加膳食纖維的攝取，多吃纖維量高的糙米飯、燕麥飯及各種蔬菜。如果便秘嚴重，不妨使用有清瀉作用的天然洋車前子粉、黑棗汁、決明子茶等，必要時請醫師開軟便劑。不建議吃益生菌、優酪乳等生食，因為治療期間病友抗病能力下降，若想要補充益生菌，最好等化療結束後再請教醫師。

本文摘自<常春月刊>477期