現在流行睡眠離婚 夫妻分床、分房睡感情反而更好？

【文／畢翠絲】

「百年修得共船渡，千年修得共枕眠」，一句話道出緣份的難得與婚姻的寶貴，其中「共枕眠」更是夫妻維繫關係很重要的一環。但近年來，國外卻興起一股「睡眠離婚」（Sleep Divorce）的風氣，意指夫妻分開睡，不受彼此打呼、空間不足或作息不同的困擾，讓睡眠品質更好，認為對夫妻關係有明顯的幫助。 1／3的睡眠障礙是由床伴所造成 國際知名睡眠專家Dr Neil Stanley曾發表其研究成果，他以數十對夫妻為樣本，監測他們同床共寢時的反應，結果發現，只要其中一方有動靜，另一方就很難不受干擾，約有1／3的睡眠障礙是由床伴所造成，鼓勵夫妻分開睡的論點也獲得不少學者擁護。

諮商心理師林萃芬表示，我自己個人不是那麼贊成這種方式，不論是分房或分床，夫妻的肢體互動一定會變少，有些夫妻睡前會閒聊片刻交流生活大小事再睡，或是親吻擁抱等小小親密接觸，不論是分房或分床，這些睡前令雙方覺得幸福愉悅的時刻，恐怕會消失。

但回歸現實生活，分房不代表感情不好，有的夫妻作息差異大；有些人是非常淺眠，對方稍微一個翻身或是打呼就會被驚醒；或因為育兒的緣故選擇分房睡，大部分還是可以理解的。

分房不代表感情不好

林萃芬認為，分房不一定感情不好，但分床反而更不好；分床通常是關係變冷，感情漸離漸遠。除了分房、分床，還有一種是睡沙發的，伴侶感情降溫或有衝突時，蠻多人選擇去睡沙發，但很多人睡沙發，其實並沒有真的睡著，而是希望對方釋出善意或邀請回房睡。

「雖然我自己不是很贊同，但當兩人關係轉變時，以身心健康為最重要的指標，如果一方已長期失眠不能好好入睡，身心已被嚴重耗損，分房睡是個不得不的選擇。」林萃芬說。

在諮商時碰過一些夫妻，感情溝通都還可以，其中一方想要有屬於自己的一個空間，通常是中年夫妻會遇到，對孩子的階段性任務已告一段落時容易發生。

坦然溝通，漸進式分房

很多人婚後就再也沒有自己的房間，男女都有可能，這種很多是討好型的，只要對方在，就努力照顧對方式、顧慮對方，一直繞著對方轉；久而久之，不自覺得隱藏自己，獨立的空間令人有歸屬感，可以重新做回自己，女性的比例比較高一些。

另外，孩子離家或成家了，房間空出來，讓人想要一塊完完全全屬於自己的場域，放自己的東西，做自己喜歡的事。也有些人在原生家庭不曾擁有房間，一直都是跟手足共享，到生命某個階段突然渴望擁有；也有人一直為家庭付出，到了一定的年齡，才能做自己想做的事，包括擁有自己的房間。

一位王女士在爭取到自己的房間後，某天詢間先生：「我可以在房間加張床嗎？」先生覺得無妨，再過一段時間跟先生表示，「我今天想在自己的房間睡」，不是一次到位，而是慢慢讓對方也能適應。做出分房／分床睡這個決定前，兩人都要有共識，如果有一方感到被迫或不被重視，就會造成撕裂，而不是單純的分房。 最理想的情況是，兩人漸進式達成共識，由於對肢體的需求沒有那麼高，而是單純彼此陪伴，共同做些什麼事；對某些夫妻來來說，這種「室友」模式，反而覺得舒服自在，關係也能繼續下去。

換個說法，關係更融洽

夫妻相處在同一個屋簷下，難免起摩擦，心裡有話就要說出來！有些人覺得，根本不用講出口，對方就應該明白，但即使是枕邊人，也不會知道伴侶所有的眉角和地雷區，情緒都是堆累的，積累在心裡後作用力很大，如果沒有出口，時間久了，甚至一看到對方就不順眼，一個小小的細節甚至就擦搶走火。

林萃芬提及，很多伴侶分手的原因，都不是什麼大矛盾，也不是不夠相愛，而是生活的瑣碎磨壞了愛情，尤其是因衛生習慣不同引起的衝突，例如，一方很愛乾淨，伴侶剪指甲時會亂亂飛，令一方心裡極度不舒服，此時不必隱忍，要講出來。 但怎麼講很重要！如果不經思索，脫口「拜託，你不要那麼噁心好不好？剪個指甲也讓它亂飛？」這種表達很容易惹惱對方；也不要罵到對方家人，「你們全家都……噁心死了！」這種表達，對方只會更生氣。

此時，可以這麼說：「可能你一直都習慣用這種方式剪指甲，但指甲飛來飛去，我看了覺得有點不舒服，希望家裡的環境是整潔的，我幫你舖張報紙好嗎？」或是「我們改成……做，你覺得怎麼樣？」舖個報紙是解決方式，馬上找到新做法，雙方都可以接受，就不會累積負面情緒。 「睡眠離婚」好處和缺點 根據優質睡眠協會（Better Sleep Council）在2012年進行的調查顯示：每4對夫妻之中，就有1對是分開睡，使得睡眠品質更好。

晚上睡得不好，長期會影響身心狀況，睡不好會暴躁易怒，也會引發身心症，找出睡不好的因子，女性因人際關係睡不好的比較多，男性因為工作壓力，表現焦慮睡不好的比較多。

如果另一半表達，「最近都睡不好」，枕邊人務必記在心裡，把對方說的話當一回事。比方說，太太因為婆婆講的一番話很受傷，失眠好幾天，先生千萬不要回「這沒什麼，媽說話就是那樣，妳不要想太多……」，而是改成「妳會有這種感覺，而且還干擾到睡眠，這些事很重要，妳再多說一點，妳覺得……接下來這麼做比較好」，當另一半感受到被關心，彼此關係融洽，事情就容易解決。

分房睡會帶來情感上的疏離！即使一方的出發點，純粹只想有好品質的睡眠，不被打呼聲所苦，但對另一半來說，可能會感到被拋棄、孤單、難受。貿然分房更會傷感情，事前的溝通與配套作法是必需的，溝通與表達的方式顯得格外重要，坦誠說出分開睡的原因，也要刻意安排其他能建立親密感的例行互動，才不會讓情感隨著分房越拉越遠。

分房後製造親密機會，才能增進夫妻感情

當夫妻中的一方提出分房需求，記得要留下適度的補償和彈性空間；即使分房睡，也要在日常生活中多製造親密機會。

林萃芬建議，可以在非睡眠時間創造生活情趣，平常來到共同區域，一起用餐、看電視、玩桌遊，把握時間抱一下、親一個，讓互動繼續升溫，製造相約外出看展覽、聽音樂會和友人餐敘的時光。

此外，不見得要天天分房睡，如果擔心有一方平日睡不好影響工作，可以協調周日到周四晚上分房睡，但周五、六則可以 同房睡。

本文摘自<常春月刊>477期