疫後瘋出國旅遊 如何做才能避免染疫？ 3種防疫小物一定要帶

文∕畢翠絲

隨著全球努力與病毒共存，台灣也逐步走向解封！在民眾引頸期盼下，10月13日開放國門，讓人蠢蠢欲動，許多民眾早已在腦海勾勒興奮的拿著行李、帶著護照，前往桃園國際機場準備出國的畫面！

國人特別喜歡去日本，知名旅遊網站表示，除了機票創下單周營收達9位數的好成績之外，國際訂房的訂單量也隨之高漲，對比前一個月已累積超過5倍的訂單成長。

出國必備防疫小物

台灣兒科醫學會副理事長、中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，勤洗手、戴口罩是防病毒不二法門。病毒是從眼鼻手等途徑進入人體，保持時常消毒的習慣很重要，記得隨身攜帶75%酒精，到達新的地點時，務必要使用酒精去消毒，以確保自身的健康安全。

如果想要帶酒精上飛機，隨身行李內，液體的東西不能超過100ml，並且要放置於一公升的夾鏈袋中，如果托運，規定每瓶500ml以下，每個人最多不得超過兩公升為上限。不妨先帶一小瓶，到了當地再去藥房、藥妝店購買。

飛沫傳染為新冠病毒主要傳染途徑之一，戴口罩很重要，但不建議戴N95，長時間配戴，容易出現缺氧、頭暈等狀況；一般民眾戴醫用口罩就可以了，旅遊期間建議一天至少準備兩副口罩，以防破損或弄髒等情形。

旅遊最怕遇上身體不適，要備妥常備藥品。首先要帶感冒藥，在初期趕快服用，能夠減輕狀況最好，如果情況沒有好轉，還是要去醫院；其次是腸胃藥，國外飲食習慣與台灣不同，難免會有水土不服的情況，腸胃用藥很必要；第三則是自身疾病用藥，有慢性疾病或處方用藥的人，務必要備妥藥物。

搭機防疫小撇步，防護衣提供最佳保護

在飛機上要怎麼做才能保護自己，安全抵達觀光地呢？搭飛機，防護衣能提供最佳保護，到了觀光地，下飛機後整套防護衣都丟掉，如果防護衣上沾有病毒，沾染到行李就前功盡棄；扺達旅館後將穿戴的衣物脫掉換洗，肥皂沖洗衣物會殺死病毒，如果旅館不方便清洗衣物，可將衣物塞進塑膠袋綁緊。

林應然指出，為降低感染風險，有人建議可採「包紙尿布」方式搭機，但搭飛機不上廁所，難免不切實際。進廁所後先洗手，如廁後再洗手，回到座位最好再用乾洗手消毒一遍，不要用手直接碰觸門扣、馬桶蓋、沖水鈕，最好事先噴灑酒精。登機後，先對藏有病毒的地方進行消毒，例如托盤桌、座位扶手、觸控式螢幕、遙控器、安全帶扣環及安全帶、座椅前方的置物袋、窗戶遮陽板等，用酒精擦拭機上這些可能觸碰到的地方。

此外，在飛機上減少和其他人互動，包括提行李、排隊上洗手間的時候，減少接觸病毒的機會，領取託運行李也要記得用酒精消毒。雖然飛機空間有限，民眾也不用太緊張，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，就可以避免掉大部分的傳染源。

出國前宜打滿3劑疫苗

Omicron突破兩劑疫苗的保護力，出國前宜打滿3劑，抗體會隨著時間慢慢下降，如果施打第3劑疫苗超過三個月，最好再追加一劑疫苗。邊境解封後，民眾回台灣免居隔、取消開立居家檢疫通知書，僅需7天自主健康管理。入境時機場會發放4劑快篩試劑，需2天快篩陰性才能出門，入境若無症狀的話，可搭乘大眾交通工具；如果有快篩陽性、確診症狀，仍須遵從隔離指示。

林應然指出，國內新冠肺炎疫情還處於高原期，流感也來勢凶猛，最近在門診遇到不少高燒不退、全身痠痛，但快篩卻是陰性的患者，檢查才知原來罹患A型流感。民眾旅遊回國後，如果出現喉嚨刺痛發炎、發燒、咳嗽、鼻水鼻塞等症狀，要診斷是感染新冠還是流感，只有靠試劑篩檢最準確。

流感病毒感染後也有重症與死亡風險，重症的死亡率達20%，比起新冠目前的6%高出許多，如果同時染上新冠和流感病毒，死亡率更高達30%，要格外防備。

新冠？流感？靠試劑篩檢最準確

由於流感和新冠肺炎都是傳染性呼吸道疾病，發燒或發冷、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、疲勞、咽喉痛、流鼻涕或鼻塞、肌肉痛或身體酸痛、頭痛、嘔吐和腹瀉是共同常見的症狀，因此無法憑症狀來區分，需要通過檢驗測試進行診斷確認。

若是確診應立即就醫，不用太過驚慌，現在取得口服抗病毒藥物並不困難，愈早使用療效愈高。Paxlovid（帕克斯洛維德）能降低8到9成住院和重症機率，發病5天內服用效果最好；Molnupiravir（莫納皮拉韋）口服抗病毒藥物，約有3成效果。

開放是必然政策，民眾要有心理準備，重點是要好好打疫苗、提升自身免疫力；美國首席防疫專家佛奇曾說，除非一個人住在荒郊野外，完全不跟人接觸，最後美國人大概都會感染到，人是社會性動物，不可能都不跟人接觸，病毒也不會消失。「雖然無法斷言Omicron就像流感一樣輕微，但其實也接近了，99.6%輕症或無症狀，不一定比流感更嚴重。」林應然說。

本文摘自<常春月刊>476期