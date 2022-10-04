衛福部部長薛瑞元 人生無法預料 符合自我價值最重要

本文摘自<常春月刊>475期

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

要踏入醫師、律師界，對大部分人來說，必須具有相當的專業，且學問門檻高，無論其中任何身份都要下足功夫才能辦到；何況是同時擁有醫師、律師雙重身分，更是不容易。

新上任的衛福部部長薛瑞元就是擁有醫師、律師雙頭銜的新科部長，在受訪時，他直言自己的人生從來沒有一段是預先規劃好的，但每一階段都不會後悔；而是遇到了就下決心選擇，而選擇也不是一股衝動，是經過審慎評估的，「要先知道自己要什麼、再看生活或生命的目標是什麼、什麼才符合自己的價值，才是最重要的。」

愈挫愈勇，人生經歷充滿勵志故事

與前衛福部部長陳時中同樣出身於台北醫學院（現為臺北醫學大學）的薛瑞元，原本是婦產科醫師，曾經在嘉義開業，在遇到一件醫療糾紛後，38歲那年，決心重拾書本重新報考大學，並考取台大法律系，畢業後也順利取得律師執照，且於46歲時再拿到台大法律碩士的學位。

薛瑞元最近才剛參加台大法律系的同學會，他笑說當年念書時，同學們的年齡都比自己小了20歲，甚至剛進班時，同學還以為他是助教或老師，「念台大法律系，是我人生中最大的轉折。」

「念法律那幾年，是我這輩子最用功的時期，用功到連自己都懷疑：『原來書可以這樣念的』。」他說，那段時間幾乎是隨時帶著原文書，無論是在開車、學校、或者兼差時都在唸書，甚至還特地到德國買原文參考書，更因為想看得懂德文而惡補了德文一段時間。

幫立委助選，踏入醫政行政體系

「研究所唸四年的原因，是中間休學了一陣子，」原來，在攻讀研究所時，因課程不如大學繁重、上課時間也彈性，在朋友的介紹，因緣際會下，薛瑞元當了同屬北醫校友的前立委洪奇昌的國會助理。「休學的那段時間，正好遇到選舉；所以那半年其實是去輔選，」也就是這樣的因緣巧合，讓他半隻腳踏進政壇。

研究所畢業後，他應當時的衛生署前署長李明亮邀約進入衛生署，從醫事處簡任秘書做起，一路從簡任官、副處長升到處長；接著又回到衛福部雙和醫院擔任副院長。他回憶當時選擇回醫院服務的機緣：「雙和屬於北醫體系，等於是母校，所以當邱文達院長邀約，便一口答應回去幫忙。」

那時是雙和醫院剛開幕的第一年，薛瑞元說自己經常笑稱，那時的雙和醫院「工人比病人還多」，因為裝潢工程還未完工、病人也沒幾個，幾乎等於是從零開始。沈潛於雙和醫院7年的時間，薛瑞元從務實而根本的醫院管理著手，也讓這間公辦民營的雙和醫院，找到貼近病患需求的醫療服務。

隨後，在屏東縣長潘孟安的邀請下，於2015年出任屏東縣衛生局長一職，在任內不僅促成高雄榮總及義大醫院在屏東設立分院，也首創由區域醫院醫師支援、推動行動藥師政策，為獨居及行動不便的患者送藥。

薛瑞元透露，在答應前往屏東任職前不久，桃園縣長鄭文燦也請他幫忙，但他婉拒了。事後有人問他：「桃園市國門之都、又是直轄市，而屏東那麼遠、又是農業縣。為什麼不考慮桃園？」他很坦白地說，畢竟已經先答應了屏東縣長，且當時年輕又有膽量，認為在農業縣應該更具挑戰性，於是決定「舉家」南遷。

「說舉家，其實也只有我和老婆兩人，」薛瑞元幽默回應，那年家裏兩個女兒都剛好出嫁，根本已是空巢期，帶著老婆前往屏東，正好可以轉換心情當度假。

白袍與黑袍間，終究必須以人為本

從開業醫到從事兼差當醫師，再重回大學當學生；之後又成為兼差的研究生踏進國會助理、到進入公職直到現在，薛瑞元說每個階段的轉彎都有不一樣的感受，卻沒有任何一個階段是會後悔的決定。「相信每個人的人生都一樣，總是會有不小心買到跌停板股票的時候。」他謙虛地說，能走到今天的位置，並不是自己厲害，而是順應情勢、水到渠成罷了。

屏東縣長潘孟安曾在媒體上讚譽，形容薛瑞元「有司法人的正義感、白袍人的慈悲心」。他笑著說：「白色與黑色的混搭就是灰色，也許我是走在灰色地帶。」進一步來說，無論是身穿白袍或黑袍，共通性都是處理人的問題，「醫療是處理人身體與心理問題，法律是處理人與人間的糾紛。」如果用同樣的基本精神來看，都是對個人的尊重、以人為本。

他認為，無論身處哪種角色，最重要的必須兼顧家庭關係，都必須要考量到當事人（或病患）周遭相關的親友或家屬，「這也是醫療後來發展出全人的概念，但法律上似乎對於這一塊還沒有很深的著墨。」而這觀念，套用在施政上似乎也是如此，「凡事不一定能做到周延，但要想方設法盡如人意才行。」

扛起衛長重任，雙重專才造福全民

薛瑞元曾在媒體上曝露，在得知接任部長當天，心情雖平淡，但夜晚睡到一半卻突然驚醒、冒冷汗，原因是擔心自己不知能否接下部長重擔，完成任務。

不過，他很快地分析出自己能有自信做好部長一職的條件；像是曾任雙和醫院副院長7年時，已具備整合團隊的能力；擔任屏東縣衛生局長時，第一天進議會就遇到議員打群架，並不退卻；「而且衛福部有很優秀的團隊，只要有方向、有方法與原則，同仁都願意盡力完成。」

他也直言，並沒有設定要在這位置上做多久，以目前狀況來看，即使有許多計畫想執行，似乎也很難在短時間內完成。但有三個方向，是當下首重的工作：首先要把防疫工作維持，薛瑞元說，隨著疫情逐漸穩定，中央指揮官也由經驗豐富的王必勝擔任，不必擔心，他只要儘量配合，把疫情守住，就是對國人最大的交代。

其次是最棘手的健保改革，他提及首要任務就是啟動健保的「部分負擔」新制，預計將在年底上路，「健保改革需要彙整具爭議的議題，一併爬梳可處理的方案，最後才會提出修法草案與外界溝通。」這會是最棘手的事情，他有自信先將制度穩定下來，慢慢找出最適宜的解決方案。

在意兒童照顧制度，一定要解決少子化問題

最後則是他在還未接任部長前就非常在意的兒童照顧制度，「一定要解決少子化問題。」他指出，雖然政府已經對托育、鼓勵生育、不孕症治療補助等政策做了很多努力，希望提高生育率，但從資料可見，台灣的新生兒死亡率似乎仍沒有下降的趨勢，他強調「一定要把兒童醫療網路快點整合完成，因為每個孩子都不能少。」

台灣新生兒死亡率約千分之4.5，高於鄰近的日本、韓國。他分析1歲以下新生兒的死亡原因，除了與早產、意外有關外，也與醫療資源分配不足有關。「這也凸顯台灣的兒童醫療照護網，在醫療體系中出現了漏洞。」他進一步指出，少子化讓兒科市場變小，醫科學生不願意投入兒科領域、醫療體系也因為少子化而讓兒科凋零，「若醫院內小孩看病、檢驗、開藥數量萎縮，日後會變成無法處理兒科疾病。」未來就可能會發生「想要治療重症的孩子，只能送往國外。」

他也提及期望在任內加速推動幼兒專責醫師制度，就是所謂的「守護天使」計畫，讓孩子在出生後就有一名專責的兒科醫師負責追蹤孩子的成長，追蹤的孩子若一週內未回報就需強制通報；若此制度在今年底有望將資訊系統建置完成，就能將原本部分地區的試辦計畫落實到全國。

陪伴就是最好的夫妻相處之道

自從接任衛長以來，薛瑞元的運動時間愈來愈少，過去曾設定目標，要求自己每天要走七千步，但現在只剩下兩千步，是有進步空間，不過現在很難擠出時間，「但在休假時，仍會帶太太去郊外走走。」

他笑說，在家中老婆最大，他會陪著太太看電視、飯後陪著到自家附近散步。看來相當注重夫妻生活的部長，在聊天之餘經常透露出對太太的關愛，並認為「陪伴」就是最好的夫妻相處之道。