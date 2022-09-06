高危險群一旦罹患流感併發症 將會影響這5大系統

【文／郭庚儒】

流感高危險族群一旦感染流感病毒之後，容易引起肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重繼發性感染或神經系統疾病等，甚至是嚴重的併發症，如呼吸衰竭或敗血症，導致死亡。

根據疾管署傳染病監視統計資料顯示，流感併發重症發生率及死亡率，以65歲老年人為最高，出現併發症的時間約在發病後的1～2星期內，流感併發症個案中，占流感住院病患10～25％，死亡率約為2成5；而流感嚴重併發症占1～4％，其中半數會死亡。

1.呼吸系統併發症

流感併發症最常見的就是細菌性及病毒性肺炎，約有10％流感患者會併發肺炎，以細菌性肺炎最為常見，尤其肺炎鏈球菌是主要病原菌之一，比例約為30～50％。

當流感病毒從上呼吸道侵入氣管、支氣管、肺臟等下呼吸道，病毒及細菌在肺臟快速繁殖增生，引起肺泡發炎造成各種不適症狀，且病程進展快又短。

初期症狀與感冒類似，病患會出現發燒、寒顫、劇烈咳嗽、痰液伴隨血絲，並出現單邊胸痛、深呼吸或咳嗽時胸痛，甚至呼吸困難等典型症狀；但年長者症狀較不明顯，症狀往往是漸進式，可能會出現類似上呼吸道感染的症狀，例如：乾咳、鼻塞、喉嚨痛、頭痛、發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等，嚴重可能併發肺積水、菌血症、敗血症，甚至死亡。

2.心臟系統併發症

根據流行病學研究顯示，5～10％的流感患者會併發心肌炎，年長者、嬰幼童及慢性病患者都屬高危險族群。

衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，流感病毒侵入，導致免疫系統產生過度反應，或是病毒直接侵入心肌細胞損害心臟，造成心臟肌肉發炎的心肌炎，或是包圍心臟周圍的纖維組織發炎的心包膜炎，可以單獨或同時發生，流感併發症以心肌炎最為嚴重，死亡機率幾乎100％。

心肌炎及心包膜炎的臨床表現千變萬化，輕者可無症狀，嚴重者可在數小時或數日內死亡，常見症狀包括：發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、疲倦乏力、臉色蒼白、心悸、胸悶、胸痛、心搏過速或過緩，以及心律不整、心臟衰竭或多重器官衰竭，甚至休克死亡。

3.肌肉骨骼系統併發症

美國流行病學研究發現，兒童感染B型流感發生急性肌炎比例達14％。黃玉成表示，流感出現病毒性感染合併急性肌炎、肌肉溶解症現象，可能是病毒直接侵犯肌肉引起發炎，也可能是經由免疫系統的反應所致，造成免疫系統的反應過度激烈，引起的多發性肌炎。

急性肌炎大多發生在兒童，通常是發燒改善後，突然兩腿出現酸痛，甚至無法走路，檢查發現血液中的肌酐酸指數大幅上升，主要是引起骨骼肌發炎，症狀集中在下肢，出現兩側下肢的肌肉疼痛，以小腿肌群較常見，其次是大腿肌，活動時會感到雙腳疼痛加劇，伴隨走路步態異常，通常1～2天就會緩解，不至於會威脅生命。

4.神經系統併發症

黃玉成說明，當流感病毒經由神經細胞入侵到腦部，引起腦部急性發炎反應，可能造成腦炎、腦病變及雷氏症候群，流感併發神經系統併發症的發生機率並不高，通常好發於嬰幼童。

腦炎的臨床變化很多，輕微到死亡的情況都會發生，初期症狀與其他疾病不易區分，如發燒、頭痛、噁心、嘔吐、倦怠等，隨著病情進展會出現神經學症狀，例如：意識不清、精神混亂、嗜睡、癲癇、譫妄、昏迷等，大多數病患會自然痊癒，少數患者會留下永久性的神經傷害後遺症，如語言障礙等。

5.懷孕併發症

根據文獻研究指出，孕婦在第3孕期及產後4星期內得到流感，發生嚴重併發症機率是一般人的4倍，為住院及死亡的高風險族群。

黃玉成表示，懷孕時因體內荷爾蒙變化的影響、營養需求改變，且隨著孕期子宮越來越大，胎兒使得心肺負荷增加產生壓迫，加上孕期情緒、壓力等因素，使得免疫系統對流感病毒的抵抗力變得脆弱，感染流感後容易肺炎、心肌炎、腦炎等併發症，尤其最常見的併發症就是肺炎；一旦演變成重症，將增加住加護病房的機會，死亡風險也比一般人高。

雖然流感病毒極少經由胎盤直接傳染胎兒，但是孕婦罹患流感仍可能對於胎兒有不利影響，包括：胎兒神經管缺損、唇裂、水腦、先天性心臟病，同時也提高胎兒出生低體重、自發性流產、早產及死產的機率。

本文摘自<常春月刊>474期