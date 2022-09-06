喉嚨癢癢、感覺要感冒 泡杯發泡錠緩解症狀 但可以當水一直喝嗎？

【文∕陳大樂】

現代人作息不正常、經常外食，不少疾病都有年輕化的趨勢，使得越來越多人注重營養補給及與健康保健的議題。尤其新冠肺炎已經持續好一陣子，不少人選擇含有多種營養，且方便攜帶的發泡錠保養身體，特別是含有維生素C成分的發泡錠，不只能同時補充水分，還能預防呼吸道疾病。

康寧醫院營養師陳詩婷說明，市售發泡錠依功能性，主要可分為維生素C、維生素B群、綜合維他命、鈣質補充錠、電解質，有的還會額外添加Q10、鎂、生物素等；因為直接溶在開水中飲用，好處是營養素不需要腸胃系統多道步驟消化，會比較好吸收；且對於吞嚥困難的老人、小孩，或者不喜歡吞大顆保健品的人來說，會比較好入口。

發泡錠不能當水喝

不少人有感冒症狀或覺得自己快要感冒時，會將發泡錠泡水當開水喝，這樣的方式正確嗎？陳詩婷說明，含有維生素C成分的發泡錠，對於呼吸道疾病的感染的確有預防及緩解的作用，但對於已經處在感冒所引起一連串症狀的時候，光是補充維生素C，其效用並不太大；這時候反而多喝熱開水，讓身體處在微微發汗的狀況，效果還比單純喝發泡錠水好。

雖然發泡錠擁有許多優點，可以很快的讓身體吸收營養素，但發泡錠畢竟是人工製成，含有人為化學加工的維生素及礦物質，比起天然的蔬果當然危害高一點，特別是長時間大量飲用時。以下帶大家了解，大量使用發泡錠，可能帶來的健康危機。

顧人怨蔬菜，其實營養豐富，華麗變身，也可以很好吃ft.宋明樺營養師

大量使用發泡錠7傷害

❶影響腸胃消化及營養素吸收

發泡錠泡水之所以會冒泡泡，主要是添加了鹼性的碳酸鹽或碳酸氫鈉、碳酸氫鉀、小蘇打等鹼性物質。我們的胃天生就是酸性，才能幫助蛋白質的消化，或協助鈣、鐵等元素轉化成較容易吸收的型態；一旦經常喝發泡錠水，胃長期處在鹼性、中和胃酸的狀況下，不僅容易消化不良，也容易抑制特定營養素，像是鈣質、鐵質、維生素B12等的吸收。尤其是胃酸分泌本來就不多的老人家，一旦食用太多發泡錠，恐會出現腸胃不適的毛病。

❷增加肝腎負擔

發泡錠經常會使用黏著劑等化學添加物製成錠劑，以方便消費者使用；再加上有些發泡錠添加香料、色素、甜味劑等食品添加物，長期下來可能增加肝腎的負擔。

❸血糖容易不穩

為了滿足味蕾，業者經常會額外添加香料、糖分、色素、甜味劑等食品添加物，還有分檸檬、蘋果酸、橘子及葡萄等口味的商品，以符合大多數人的期待。其中，額外添加的糖分，經常喝易導致血糖震盪，不利血糖的控制，當然也會埋下未來糖尿病的風險。

❹容易蛀牙

如前所述，發泡錠本身除了高糖，也添加了碳酸的成分，這兩種物質都會侵蝕牙齒，若長期食用，又沒有注意口腔清潔，很容易蛀牙。另外，雖然有些發泡錠標榜不加糖，而是改用甜味劑，若添加的是阿斯巴甜，也不適合苯酮尿症的患者食用。

❺注意力不集中

國外研究發現，若長期把添加香料、色素的發泡錠水當水飲用，恐導致注意力不集中、學習能力下降等問題，尤其是處在學習階段的孩童。

❻維生素C反彈性缺乏

維生素C是強大的抗氧化物質，目前成年人每日建議為100毫克；許多發泡錠會標榜含有高量的維生素C，若長期食用大量的維生素C（研究發現，每天攝取維生素C超過2公克），除了容易導致輕微腹瀉外，身體還會因為已經習慣高量的維生素C，若一天不吃或減量時，則會出現反彈性缺乏的症狀。簡單來說，就是身體適應不良，而出現維生素C缺乏的副作用，像是引起牙齦出血、傷口癒合不良等問題。

❼增加結石風險

雖然維生素C為水溶性，但經由體內代謝過程長達3～4小時，且在代謝過程中，維生素會產生草酸，若發泡錠中含有高濃度的維生素C，很容易在腎臟或泌尿道與尿鈣結合，進而增加草酸鈣結石的風險。

正確使用發泡錠6方法

❶搭配溫水服用

發泡錠因為含有許多營養物質，像是維生素C或B群，這類營養素碰到高溫就會被破壞，因此使用發泡錠時，最好用40℃以下的溫水泡開；另外，建議等到發泡錠完全被水泡開後再飲用，切勿直接吞到肚子或含在口中，以免造成危險。

❷不要長時間飲用

如前面所言，發泡錠畢竟是人工製成，含有許多化學添加物，且有高糖風險，長時間大量飲用，實在不利健康。

❸留意藥物交互作用

發泡錠是以碳酸氫鈉，也就是小蘇打的成分發泡，若與其他藥物一起食用，很有可能會加速藥物的分解，藥效雖然來得快，但也相對去得快；建議有服用藥物的民眾，至少間隔1小時再使用發泡錠，或先與醫師討論是否適合。

❹切忌使用密閉容器

發泡錠中的碳酸氫鈉，遇水後會轉化二氧化碳及水，而冒出泡泡，因此裝盛的容器應該選擇開放式的杯具，切忌使用密閉容器，防止發泡錠在密閉空間中產氣，而造成爆裂的危險。

❺在保存期限內食用完畢

發泡錠含有碳酸氫鈉或碳酸鹽、小蘇打、檸檬酸等成分，這些成分若接觸空氣（空氣中有水分），會加速變質的風險，所以開封後應該儘速食用；因為台灣氣候潮濕，剩下沒有使用的發泡錠，建議擺放在有防潮設計的容器中，避免產生化學反應或變質。

❻含鈣的發泡錠，建議飯後服用

鈣質的吸收，必須仰賴胃酸的幫忙才能解離成鈣離子；產品若是標榜補充鈣質等成分，建議飯後食用，因為飯後的胃酸pH值比較低（較酸），可以幫助鈣質的吸收。

本文摘自<常春月刊>474期