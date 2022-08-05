熱泡茶、冷泡茶，哪個咖啡因比較多？喝茶養生6好處，但5族群不適合喝太多

本文摘自<常春月刊>473期

文∕陳大樂

你喜歡喝茶嗎？有些人把茶當開水喝，無時無刻都在喝茶；有些人則是一滴茶都不敢喝，就是怕茶中的咖啡因影響睡眠。但其實喝茶的好處還不少，茶葉中所含的一些成分，不但對養生有幫助，還能排除身體毒素，來看看該怎麼喝茶，才能喝出健康。

茶多酚好處多多

茶中的多酚可以防癌、提升抗氧化能力、降血壓、降膽固醇、降血糖、提升注意力等；雖然喝茶好處多，但容易心悸，腸胃不佳、失眠等族群不宜多喝。

從早年的茶道文化，再到現在的手搖飲世代，都顯示茶與台灣人密不可分，不論是綠茶、烏龍茶、紅茶等，台灣茶都舉世聞名，更是各國觀光客的最佳伴手禮。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，喝茶有助養生，如綠茶，本身是未發酵茶，含有豐富的兒茶素與單寧酸，具有對抗心血管疾病、抗氧化、防癌等好處；但也因為其未發酵，性質偏涼，所以消炎、解毒的功效較好。

發酵過的紅茶，雖然兒茶素與單寧酸較少，不過茶黃素類（Theaflavins，TFs，為茶多酚，即兒茶素發酵所生成的物質）含量卻很豐富，具有抗氧化、延緩老化之效，也正因為發酵過了，紅茶性質較溫潤，具有止瀉、幫助消化等功能；而烏龍茶則是半發酵茶，口感與功效介於紅茶與綠茶之間。

喝茶的6大好處

❶降低心血管疾病風險

茶葉含有豐富兒茶素、多酚類等抗氧化營養素，美國農業部的報告指出，每天喝5杯紅茶，3週可降低膽固醇7％，及低密度脂蛋白（LDL，俗稱「壞的膽固醇」）11％；台灣對於烏龍茶的人體實驗也發現，連續飲用6週，可以降低血脂肪濃度，並有助高密度脂蛋白（HDL，俗稱「好的膽固醇」）的提升。

陳詩婷還說，茶裡頭的兒茶素這種抗氧化物質，能擴張血管、加速血液循環，因此能起到降低血壓的作用，整體而言，適量喝茶有助降低心血管疾病的風險。

❷控制體重與調節脂肪

茶類含有單寧酸、咖啡因等物質，可以促進脂肪氧化與熱量消耗，因而能提高人體基礎代謝率；就有一份流行病學研究發現，每週至少喝一次茶的人，體脂肪比不喝茶的人還要少，腹部脂肪也較少；尤其是紅茶，因為單寧酸（一種會產生苦味的多酚類）含量特別多，分解脂肪、降低膽固醇和血糖的功效也較佳。

❸讓血糖趨於穩定

研究發現，綠茶中的兒茶素可以加強胰島素（有助降低血糖的荷爾蒙）的功能；同時還具有抑制腸道澱粉分解酶的酵素，因此可延緩飯後血糖上升的幅度，有助改善第二型糖尿病。

❹抗毒滅菌、抗口臭蛀牙

自古以來，就有把茶水拿來解毒滅菌的事蹟，近幾年的科學也發現，茶葉中的兒茶素，具有抑制葡萄糖聚合活性的作用，當葡萄糖無法聚合，病菌就不能在牙上著床，使齲齒形成的過程中斷，因而達到預防蛀牙的功效。也有研究發現，時常喝茶、用茶漱口的人，比較不容易罹患呼吸道方面的疾病。

另外，茶葉中特有的多酚類，如綠茶的兒茶素，具有吸收口腔異味，達到預防口臭、改善口氣的作用；而紅茶裡的多酚發酵氧化後成了茶黃素類，同樣有消除口臭的效果。

❺提神、養神之效

茶跟咖啡都含有咖啡因，本身具有提神的功能；不過茶在提神的同時，還具有安神的作用。陳詩婷說明，這是因為茶含有L-茶胺酸（L-theanine），這是茶葉特有的游離胺基酸；研究證實，可以促進大腦分泌多胺酸，還有降低焦慮、集中注意力、穩定情緒、改善睡眠品質等功效。

❻預防老年失智與改善記憶力

研究顯示，兒茶素可以抑制沉積在大腦的斑塊（斑塊是造成老年失智、認知退化的原因之一），同時可以與有毒物質結合，藉此預防老年失智症。

如何減少茶的咖啡因？研究發現，冷泡茶的咖啡因，會比熱泡茶少了20％，如果對咖啡因敏感，但又想要喝茶的人，可以選擇冷泡方式，且減少浸泡時間，就可以降低咖啡因的攝取。

5族群不適合多飲茶

❶腸胃功能不好的人

茶中的咖啡因會刺激胃酸的分泌，所以胃潰瘍的人，不建議多喝茶；當然本身腸胃功能不佳的人，更要避免空腹喝茶，以免刺激胃酸分泌，進而引起不適。

❷缺鐵的人

茶裡頭的單寧酸會與鐵離子結合，本身若有缺鐵性貧血的人，若長期過量喝茶，會阻礙人體對鐵的吸收。單寧酸本身也會降低腸道的蠕動，降低小腸酵素的分泌，影響鐵的吸收。

❸便秘的人

茶會引起便秘有兩種原因。陳詩婷說，第一是因為茶的咖啡因會利尿，如果把茶當水喝，會加速身體排水，腸道的糞便缺水，自然就不容易蠕動；第二，茶中的單寧酸會導致腸道蠕動變慢，長期下來，容易有便秘困擾。

❹有心臟疾病毛病的人

茶中的咖啡因，會使心跳加快、基礎代謝率增加，所以本身有心悸、高血壓等人，不建議長期大量喝濃茶，否則容易增加心臟負擔，產生胸悶、心悸等問題。

❺腎功能不好的人

腎臟是人體的透析儀，負擔過濾、排毒、排水的功能，太濃的茶，會增加腎臟負擔，特別是腎功能本身就不是太好的人，更不應該喝太濃的茶，淺嚐即可。

熱水泡茶，兒茶素含量較高2008年國立中興大學研究指出，綠茶以90℃的水溫浸泡20分鐘，茶：水為1：50的泡法，其溶出的兒茶素，比4℃冷泡茶浸泡24小時，還要高20%；換言之，若想喝到較豐富的兒茶素，建議喝熱泡茶較佳。

早晨9～11點為最佳喝茶時間

喝茶最佳時間落在早晨9～11點，其餘時間淺嚐即可。陳詩婷說明，這是因為茶的咖啡因及茶鹼具有興奮的作用，若下午3點後喝，容易影響睡眠，而且茶鹼跟咖啡因本身有利尿的作用，晚上喝茶，容易夜尿過多，影響睡眠。

不建議飯後喝茶，這是因為茶的兒茶素結合後會成為單寧，單寧是植物澀味的來源，其一遇到熱水或與空氣接觸，就會氧化成單寧酸，進到體內會使蛋白質凝固，因此飯後喝茶，容易會有消化不良的狀況。

空腹也不建議喝茶，因為茶中的咖啡因會刺激胃酸分泌，腸胃功能不好的人，或是有胃潰瘍病史的人，都不建議空腹喝茶。

一天喝茶勿超過6杯

陳詩婷表示，目前並沒有對茶飲訂出飲用上限，不過就以咖啡因含量來看，衛生福利部建議健康成人一天不要喝超過300毫克，約是2～3杯的美式咖啡，或約5～6杯的綠茶；倘若對茶之咖啡因或茶鹼敏感的人，則要減少攝取量，且以早上9點到11點為最好的喝茶時間。