台灣鼻科醫學會理事長 葉德輝 用鼻呼吸是最基礎的養生之道

本文摘自<常春月刊>473期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

人常為鼻病所苦，從醫超過30年的台大醫院耳鼻喉部鼻科主任、台灣鼻科醫學會理事長葉德輝提及，鼻過敏、鼻竇炎等問題在門診一直很普遍，但仍有部分民眾會輕忽鼻子問題，「鼻子是很重要的器官，」絕對要用鼻子呼吸，尤其若有鼻塞一定要就醫治療，因為鼻子不通造成無法正常呼吸，身體就會失去自我保護的能力。

葉德輝說，自己從小也受鼻竇炎之苦，會選擇鼻專科當志業，一方面是對生物科學有興趣，另一方面則是因為母親跟他都有鼻子困擾，「很想搞清楚到底是怎麼回事。」

當醫師的條件：有視病猶親的情懷

30年前父母對孩子的期待，總是不脫能念個好學校、有個穩定的工作；尤其是成績表現好的學生，也多半以臺大醫科為志向，葉德輝說自己也不例外。從瑞芳國小、瑞芳國中，一路到建國中學、臺大醫學系，他的成績始終名列前茅，也如願考上父母所期待的醫學系。

「在那個年代，其他行業尚未發達，對職業沒有貴賤的概念也不夠，且大家普遍的經濟狀況都不好，只要孩子把書讀好、考上好學校，就算光宗耀祖了。」葉德輝回想自己會以醫科為第一志願，就是在這樣的背景下成形；實際上，他是從小生長在鄉下的孩子，還有個願望是念動物系，「鄉下孩子寒暑假都是在外面野放，我喜歡大自然、也有快樂童年，所以自己填的第二志願就是臺大動物系。」

他謙虛地說，自己是誤打誤撞地進了臺大醫學系，「當時念建中與臺大的學生真是臥虎藏龍」，他常說這群優秀的學生在過去都以醫科為目標，真的很可惜！也是從醫之後的經歷讓他體悟，「當醫師真的不需要最頂尖的人才，醫師這行業需要的是足夠的情感，除非要成為醫師科學家、研發的科學家才需要高度智慧與想像力，否則很多事情都是重複性，久了自然就熟悉了。」要當好醫師最重要的，反而是要有宗教家的情懷，能夠視病猶親，對病患才是最好的。

「如果那個年代有更多優秀人才能往各行各業發展，或許如今臺灣社會各產業會更多元、進步。」當然，也因為有這群優秀的人才往醫界發展，才能造就今日臺灣醫療的水準在世界上的地位。

人生轉捩點：法國的浪漫與轉譯科學的奠基

「會有這樣的想法，與前往法國留學有很大的關係。」葉德輝說，那個年代學生若要出國念書多半會選擇日本或美國；當時剛好有機會可前往歐洲的法國進修。那次的留學經驗，讓他感受到不同的文化衝突，幾乎把自己過去對生活工作的認知都給顛覆了。

「法國人講究浪漫、生活悠閒又重情趣，無論是產業或文化都很精緻。」而當時國內社會經濟正起飛，一般家庭普遍貧窮，大家都是為了工作忙活著，以為只要把工作做好，就是人生最大的成就，「但法國認為工作是為了更好的生活，這是完全不同的概念。」這思維也影響了他對生活的態度。

受到法國影響的不只是生活態度，也更清楚轉譯醫學的重要性。葉德輝指出，法國醫學系畢業後會被要求要先在實驗室做動物實驗、藥理實驗，「若純做臨床沒有參與基礎研究，很難融會貫通；有了實驗室的經驗，會讓臨床更細緻化，也更知道如何把基礎研究一步步轉譯。而這樣的訓練對醫學生相當重要。」

他認為，基礎與臨床間總是有條鴻溝，醫學生花時間進行基礎研究，對臨床應用會有很大的幫助，「可以把研究室中對微觀世界的觀察，實際回饋到病患身上。」在法國留學那段時期，葉德輝幾乎都在實驗室內進行電生理研究，因為電生理看不到也摸不著，必須靠想像理解其中變化，這讓他體會生命科學的精準度，「我們常說治療能達到六、七成以上的效果就很不錯了，但電生理研究講求的是99.8%以上的精準度，實驗才算成功。」他認為，把臨床與基礎研究做一結合，就會思考治療的意義，也更全面。

鼻科演進：術式進展快治療成效高

在過去還沒有細分次專科時，頭頸部的器官是包含在五官科內，耳鼻喉專科則是之後才劃分出的次專科。葉德輝觀察近30年來鼻科的演進與變化，他指出：「最大的改變是手術的方式。」

30年前的鼻竇炎手術，是以「翻嘴唇」動大刀的開放型手術為主流，手術做完後，病患的臉頰會有明顯凹陷，很多人形容「那是一種折磨」。自從1980年代歐洲發展了內視鏡手術後，臨床進行鼻竇炎手術有了大幅度的進展。

內視鏡手術是從泌尿科的攝護腺手術開始應用，「所以當時要進行鼻竇手術，是利用膀胱鏡在鼻科開刀。」而臺大醫院耳鼻喉科則在1989年引進內視鏡手術。

當然，醫學的精進不單單只是器械的進步，治療觀念的改變也是很重要的一環。他舉例，過去對於鼻子的發炎性疾病治療想法是：只要有不好的組織就要全部拿掉且挖乾淨，但卻發現組織拿掉後會有許多後遺症或併發症，像是中耳炎所形成的膽脂瘤，拿得太乾淨又怕發炎組織回流到腦部產生併發症。

鼻炎也是一樣，發炎情況嚴重時，可能引發腦膜炎；若強行挖除裡頭的組織又有結疤組織增生問題，「病患可能鼻炎好了，卻一輩子受後遺症之苦。」葉德輝說，過去疾病治療不講究生活品質，活命才是最重要，但這觀念早已被顛覆。

就拿鼻竇來說，鼻竇的位置很關鍵，也有很重要的作用，不只是通道而已，也是呼吸、嗅覺的重要孔道，更有保護下呼吸道的作用。「現在的治療策略會從保留的治療來取代動大刀的手術，也就是說，傳統的破壞性手術已經漸漸沒落不被接受，演變為以功能性手術為主流。」

內視鏡手術：微創小傷口到自然孔道無傷口

葉德輝說自己在臺大醫院當主治醫師第三年開始，就有幸接受內視鏡手術的訓練，自己是跨越了傳統的破壞性手術進入功能性手術，也等於是跟著內視鏡手術的發展一起成長。

他認為，任何疾病都有使用不同術式的優勢，「任何疾病不是單一手術就能解決所有的問題，畢竟病患的疾病樣貌不同，有些必須破壞的大一點、有些則需要多保留一些。」況且，在醫學進步下，單是鼻竇炎還能細分不同類型，而當疾病分類愈來愈細、治療選項就必須愈來愈精準。

此外，即使是內視鏡手術也有很大的進步，它除了是治療的武器工具外，也成為進入鼻腔的工具，以取代過去需要動大刀開腦的手術，例如現在鼻科已經與神經外科共同進行顱底手術，就是利用鼻子為自然孔通道，進入顱底將腦下垂體的腫瘤取出並拿乾淨，可減少開動腦手術的風險。

葉德輝指出，微創手術講究的是從自然孔道進入體內進行手術，未來在技術發展下或許會朝以機器人手術為主，不過因為鼻腔與腦部的距離很近，執刀的門檻很高。但無論如何，在醫療科技發展下，與神經科或其他科別共同進行手術，已經是鼻科的藍海。

他也提及，如今鼻科還有一個風潮，是韓流來襲後頗受大眾矚目的整形手術，「過去鼻子的整形手術並不講究，只要墊高就好；現在的要求是，不只要墊高，還要能選擇不同類型、不同樣貌的美鼻。」雖然整形在台灣並未像韓國般流行，但已經略見雛形，也能想見將成為鼻科發展重要的一環。

養生之道：隨時記得用鼻子呼吸

葉德輝指出，「鼻子這個器官過去被民眾過度忽略了！」像是無論是什麼情況導致的鼻塞問題，都會想著反正還有嘴巴可以呼吸而被輕忽其可能引發的健康危機。「用嘴呼吸會產生很多問題，包括胃食道逆流，甚至有些小孩習慣用嘴巴呼吸，而造成肺炎的狀況也常發生。」他經常教育父母要注意孩子的狀況，「不要讓孩子習慣用嘴呼吸，只要有這個症狀就要矯正，否則長期下來會影響臉型，上呼吸道感染的機率也會升高。」

提及養生，他直言自己相當重視呼吸，尤其是有氧運動或腹式呼吸，「用鼻子深呼吸可以順勢訓練橫膈膜的力量，在練習的當下，腹腔會在壓縮間得到被動運動，腸胃道就會跟著蠕動，這是養生很基礎的功課。」尤其在運動時，他建議更要用鼻子呼吸，「經鼻呼吸對呼吸系統與心肺功能都有絕對的幫助。」

他也提醒，很多人會因為鼻塞而使用外物如萬金油來讓自己覺得舒暢，「但這種舒暢感只是來自神經系統的短暫順暢，長期來看，通鼻效果不大。」因此，若鼻塞已經影響日常生活時，或者必須過度使用刺激物來順暢鼻塞問題，就必須積極就醫。