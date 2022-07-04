4原因讓你每天提不起勁 「13類」關鍵食物幫助恢復體力

文∕畢翠絲

「為什麼我總是這麼累，老是睡不好。」是很多人的心聲！現代人生活步調快，為工作與家庭打拼，生活忙碌，早上不想起床，即使勉強起床也覺得累，晚上不容易入睡，甚至常常做夢，再怎麼樣都睡不飽，被壓力的重擔逼得喘不過氣來。

其實人體的精神是透過外來食物的營養，與本身內在的元氣所組成，為了消除疲勞，食物中有許多唾手可得的食材，對於抗疲勞都有功效，只要透過簡單的烹調，加點調味料，不但可口好吃，又能幫助恢復體力不疲勞。

造成疲勞4原因

疲憊問題嚴重干擾身心，疲勞感是從何而來的呢？疲勞不只是單純的累，還是身體發出的求救信號，了解自己屬於哪一種疲勞，才能吃對食物補氣強身。

台灣中醫臨床醫學會常務理事彭溫雅表示，中醫認為氣血在人體占有重要的地位，疲勞的原因可以分為以下4大類：

❶氣虛疲勞

氣虛的人最大的特色就是經常覺得懶懶的，懶得動、懶得說話，臉色蒼白、講話有氣無力。在中醫臨床上，氣虛可以分為肺氣虛、心氣虛、脾腎氣虛、脾胃氣虛等，多種不同器官所引起的病症。

肺氣虛的人一般抵抗力都不太好，容易感冒，經常氣喘吁吁，還容易有腹瀉或過敏性鼻炎等症狀；脾氣虛是最常見的氣虛類型，中醫講「憂思傷脾」，容易想東想西想不開的個性，最容易會有脾氣虛的問題，經常會覺得食慾不振、肚子脹脹的，也會感覺精神不濟，容易疲勞。

❷血虛疲勞

中醫講的血虛證是指一連串的症狀所組成，和西醫講的貧血不一樣。中醫的血虛是指面無血色、容易喘或心悸，脾臟是整個身體的氣血之源，脾主肌肉，脾虛的人容易累，代謝低，增肌也難，容易有肌少症，沒有力氣，想整天躺在床上，還常見臉色蒼白、頭暈目眩、手麻腳麻的症狀；女性因月經、孕產、哺乳等因素，比較容易形成血虛體質。

❸精神壓力大疲勞

腦部工作者，無法放鬆，睡不好，心煩意亂，容易悲傷想哭，感覺疲勞外，還會有失眠、心慌、注意力不集中等症狀。很多人因為工作忙碌、壓力大，長期處於慢性疲勞狀態，壓力其實是慢性疲勞的始作俑者，人體在面對壓力時，會大量分泌俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇，原本適量的皮質醇會讓我們感覺精神百倍，更有精神的面對生活中的基本事務；但過度分泌的皮質醇，則會引起一些身體不適的症狀，例如降低腸胃蠕動、影響消化、睡眠等。

等到皮質醇分泌失調，身體便迅速呈現揮之不去的疲勞感，不僅危害身心，也會影響健康。若想要解決這個問題，就是要讓自己能夠養心安神，更從容的面對生活中的大小壓力。

❹慢性疾病疲勞

憂鬱症、內分泌失調、糖尿病、高血壓、心臟病、慢性肝炎，甚至癌症等疾病，也會造成疲倦。心血管有疾病時，血液裡的氧氣與二氧化碳無法做有效率的交換，就會引起疲勞感；肝臟是體內解毒的器官，如果肝不好，體內的代謝廢物容易堆積，也會產生疲勞感。

常見食物分為四氣五味

彭溫雅指出，中醫以「四氣五味」把常見的食物及中藥分類，四氣是指食物有寒、熱、溫、涼四種不同的性質，例如吃完西瓜後，會覺得身體有清涼的感覺，在炎熱的夏天具有消暑的作用，這就可以說明西瓜是屬於寒涼性質的食物；又例如在寒冷的天氣吃完麻辣鍋之後，會感覺身體有一股暖意，這就說明辣椒這一類的食物是屬於溫熱性質的食物。

五味則是指食物中含有酸、苦、甜、辣、鹹這五種不同的味道，酸、苦、甜、辣、鹹分別與人體的肝、心、脾、肺、腎五臟相對應。以西瓜為例，甜甜的西瓜是甘味，甘味的食物通常具有滋養脾胃和潤燥的作用，對於因為脾氣虛弱或血虛的人來說，可以幫助補養，其他甘味的食物例如紅棗、山藥、花生、栗子等等。

再以辣椒為例，辣味通常歸為辛味，除了辣椒，常見的蔥、薑、蒜、茴香、胡椒等等，都是屬於辛味的食物。大家會發現多為調味料，這類食物的特性是入口後會有一定的刺激性，明顯刺激血液循環、讓身體發熱溫暖。適量的五味對五臟有補益作用，但過量的話，則會打亂人體平衡，反而造成損傷。

對症下食，恢復元氣

以下針對不同原因引起的疲勞，提供一些中藥材及食物供讀者參考，當然如果本身有慢性疾病、特殊體質等情況，則建議還是要先諮詢過中醫師再服用較佳。

❶氣虛疲勞

【人參】是最常用中藥，性味平，什麼體質都可以吃，偏溫補，甘味偏苦，甘入脾，補心氣虛、脾氣虛。氣虛體質，大補元氣，許多研究已證明人參具有許多功效，包括補氣、提升新陳代謝、降低膽固醇等。

【紅棗】味甘性平，有補中益氣、補腎養胃補血的功能，特別適合用於工作累想要補身的人。

【雞肉】有好的蛋白質與各種胺基酸，紅血球的構成需要蛋白質，蛋白質含量高的食物有雞及蛋。對各種體質沒有禁忌，奶蛋素者可用食雞蛋。

【黑豆】黑色食物最入腎，《本草綱目》中記載，黑豆有延年益壽的功能，不但具有補肝腎、強筋骨、暖腸胃、明目活血、利水解毒的作用，還可潤澤肌膚，烏鬚黑髮。護補肝腎補血效果佳，氣虛的人可以吃這些食物，最常見的是蜜黑豆。

❷血虛疲勞

【當歸】是補血第一方，補肝血為主，血虛的人特別會有皮膚乾躁，較容易有心悸的問題，中醫常以當歸用於補血、活血、養血。

【羊肉】補血的效果很好，羊肉是溫補氣血、暖中祛寒的佳品，《本草綱目》中曾提到：羊肉能夠暖中補虛、補中益氣、開胃益腎、養膽明目，可謂是好處多多。以鐵含量為例，每100g羊肉中鐵為3.9mg，非常適合缺鐵性貧血患者食用。

【鮭魚】有蝦青素，魚類裡偏紅肉的食物，營養成份特殊，它的抗氧化力是維生素C的6000倍，又被稱為超級抗氧化劑。

【桂圓】外型晶亮白透、味道甜入心坎的龍眼肉，性溫味甘，有壯陽益氣、補益心脾、養血安神、潤膚美容等多種功效。

❸精神壓力大疲勞

【五穀雜糧】現代人怕胖不敢攝取澱粉，但吃對五穀雜糧能顧好腸胃。五穀雜糧包含米、麥和穀類、豆類、堅果……等食材，五穀雜糧裡的「膳食纖維」，能養腸道的好菌，預防便秘或大腸息肉。小米能益腎和胃，所含豐富的色氨酸，能輕鬆被人體吸收，是很好的助眠食品。

【麥製品】例如味噌，味噌對人體好處多多，能增加食物美味，對食慾不振的人來說，能「開胃」促進食慾，幫助攝取更多的食物營養，味噌豆腐湯、味噌豬肉等，都是簡單又營養的好料理。

【薏仁】除濕氣消水腫、健脾益胃，適合台灣的氣候及脾胃虛弱的人來吃。

【納豆】由黃豆發酵製成的納豆，味道不是每個人都能接受，但營養價值非常的高，是日本受歡迎的超級食物，可消水腫，也能安神。

❹慢性疾病疲勞

【根莖類蔬菜】白蘿蔔、紅蘿蔔、地瓜、蓮藕、芋頭、山藥。

◎白蘿蔔生食熟食均可，生食略辛辣，助止咳去痰，健胃助消化，有利尿及促進血液循環的效果。

◎胡蘿蔔營養價值高，對於降血壓、降血糖、護心臟、提高免疫等，皆有功效。

◎地瓜含膳食纖維、β-胡蘿蔔素，在人體轉換成維生素A，是抗氧化劑之一，對養生、保健、減緩老化也都有幫助。

◎蓮藕有多種營養素，對身體很有幫助，《本草綱目》這樣記載蓮藕：「醫家取為服食，百病可卻」。

◎芋頭有開胃生津、消炎鎮痛、補氣益腎等功效，可治胃痛、痢疾、慢性腎炎等。芋頭忌與香蕉同食，容易腹脹。

◎山藥能消除疲勞、強壯身體，還能夠抗老化。

◎鰻魚富含大量的維生素A、維生素B12、EPA和DHA等omega-3不飽和脂肪酸，日本人開完刀後會燉鰻魚湯來喝。

本文摘自《常春月刊》472期