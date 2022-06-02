植牙不一定能用一輩子

本文摘自《常春月刊》471期

文/郭岳潭

有時候在某些狀況下需要拔牙，就造成了牙齒的缺口，缺牙會造成牙齒排列問題，甚至會影響營養素的吸收，所以，有缺牙一定要盡快補齊，缺牙要用植牙還是假牙、牙套呢？

什麼情況下的缺牙就要植牙？

一般來說，單顆缺牙就可以植牙，尤其缺牙顆數越多、越適合植牙，植牙最早被應用於全口無牙的患者，但前提是患者的齒槽骨條件良好或需進行補骨。另外，缺牙處前後無鄰牙可以透過牙橋方式做假牙，就必須植牙；或是評估患者的口腔狀況後，缺牙處做植牙的好處大於假牙時，也會建議植牙。

新光醫院牙科部贋復假牙科主任謝旻杰指出，當嚴重蛀牙、牙周病破壞厲害或牙齒斷裂，因而導致必須拔牙，形成缺牙的狀況時，患者通常會面臨做假牙或植牙的選擇。

謝旻杰表示，牙醫師會根據患者缺牙顆數、位置，以及鄰牙、齒列、牙周健康狀況、是否有全身系統性疾病等情形，還有患者經濟考量等多種因素，評估適合做假牙或植牙等重建牙齒的方式。

◎假牙分固定式和活動式假牙

謝旻杰說明，固定式假牙適合缺牙顆數1至2顆，但必須是缺牙前後有鄰牙，因此，口腔後方的最後一顆牙齒缺牙，就不適合做假牙，且缺牙與鄰牙的牙齒大小必須相近，才能夠連同缺牙製作牙橋，成為3顆或4顆連在一起的固定式假牙，即使齒槽骨條件較差也適合，可以提供較佳的咬合強度及密合度；但缺點是缺牙前後的健康鄰牙必須磨小，且無法任意取下，較不容易清潔。

活動式假牙則適合缺牙顆數較多，但不想植牙的患者，根據缺牙顆數有局部或全口活動式假牙，優點是便宜、容易清潔；但由於利用金屬釦掛鉤或磁鐵放上假牙，得靠牙床及牙齒支撐，咬合力較差且明顯有異物感，也容易刮傷口腔，長期下來可能造成牙床萎縮。

◎植牙適合單顆缺牙，也適合多顆缺牙

謝旻杰強調，植牙適合單顆缺牙，也適合多顆缺牙，尤其缺牙顆數越多，越會建議植牙。植牙的首要條件是齒槽骨條件良好，或是植牙前需要進行補骨；若有全身系統性疾病，可能會增加手術風險及失敗率。植牙的優點是不需破壞健康鄰牙，就能提供最佳的咬合力及美觀，但缺點是治療時間長、費用較高昂。

什麼是植牙治療方式？效果如何？

植牙是指重建人工牙根及假牙的缺牙治療方式。植牙的外觀及功能，幾乎與自然牙無異，可以有效恢復美觀及說話、咀嚼功能，是目前解決缺牙較為妥善的方式；但仍無法完全取代真牙。

現代植牙之父布倫馬克博士，在1965年幫助一名全口無牙的患者，植入4根植體，並在6個月後完成假牙製作，成為世界第一個成功的植牙案例。

謝旻杰表示，植牙的完整名稱是「植體贋復」，包含：植體及假牙在缺牙處以手術方式，將植體植入缺牙區的齒槽骨內，以取代被拔除的牙根，並在植體上方製作假牙取代牙冠。單顆缺牙可以植入一根植體，全口缺牙則需要8～10根植體，就能支撐整排的假牙，假牙部分可選擇固定式或活動式假牙。

◎植體就是人工牙根

植體就是人工牙根，主要是使用可與人體組織緊密結合的醫用純鈦及鈦合金，經過電腦精密設計製造出外形及功能類似牙根的長柱體，利用手術方式植入口腔齒槽骨中，一般來說，一顆植牙只需要15至20分鐘。

經由2至6個月的癒合時間，骨質較緻密的下顎骨通常需2至3個月，骨質較鬆軟的上顎骨則需要4至6個月左右，等待植體與齒槽骨緊密結合後，確定獲得足夠的骨整合，進而可以負擔承載假牙咬合的力量，就可以在植入的植體上方建構假牙，並以螺絲鎖住或由黏著劑固定。

◎療程需6至12個月以上

謝旻杰說明，植牙的標準流程，首先需要進行全口3D電腦斷層攝影檢查，評估患者口腔情形，包括：牙周、齒槽骨、齒列狀況、牙齒本身結構及神經血管分布等；如果齒槽骨高度太薄或太少，必須藉由植入骨粉誘導骨質再生，或進行骨移植鼻竇提升術，幫助重建齒槽骨，整個療程可能會需要6至12個月以上。

如果患者具有嚴重糖尿病、嚴重心血管疾病、嚴重骨質疏鬆症、凝血功能不佳、肝腎功能極度不佳、免疫不全如愛滋病患，較不適合植牙；而牙周病患者必須接受完整治療，讓疾病有效獲得控制後，才可進行植牙手術。另外，18歲以下及懷孕中的婦女，以及正在接受化療及放射線療治療、頭頸部癌症，皆應暫緩進行植牙。

◎立即植牙、快速植牙

目前也有立即植牙、快速植牙的技術，特別適合齒槽骨狀況良好的患者，可利用電腦導引及3D列印的現代科技輔助，植牙前預先製作暫時假牙，拔牙當天立即植牙，並裝上假牙，大幅縮短治療等待時間、減少拔牙後齒槽骨吸收，患者也無需再多跑一趟。

謝旻杰強調，植牙的優點是提供與真牙相當的咬合力，穩定度及咀嚼效率都優於固定式及活動式假牙，不致於在吃飯或說話時，造成活動假牙掉落；美觀上也與自然牙相同，沒有活動式假牙的金屬掛勾，對於牙周狀況好處多，可以避免齒槽骨的吸收，且單顆或多顆植牙，都不必磨掉健康的鄰牙。

植牙會再蛀牙嗎？使用期限是一輩子嗎？

植牙屬於假牙，雖然不會產生蛀牙，但沒有做好口腔清潔，也會造成植體周圍黏膜炎、植體周圍炎，也就是植體的牙周病。根據文獻顯示，植牙的10年存活率接近9成，也就是至少可以使用10年的時間。

◎不會蛀牙，但恐植體周圍炎

謝旻杰指出，植牙從人工牙根到假牙，全部都是人工材料，因此不會有蛀牙的問題；若是牙周病沒有完成治療，或是未確實做好口腔清潔，仍可能造成牙周病復發，初期牙齦發炎發生植體周圍黏膜炎，可能持續進展為植體周圍炎，出現牙齦流血、化膿，甚至植體動搖，進而造成植牙掉落。

植牙可以用多久？根據文獻顯示，植牙5年的存活率高達97％，10年的存活率為90％，世界上第一位植牙案例，甚至使用超過40年。謝旻杰表示，事實上，植牙的使用年限，會根據患者的使用習慣、清潔情形、是否定期回診追蹤，或是否有牙周病、全身系統性疾病或抽菸習慣，以及植牙醫師的技術而不同。

◎植牙後應定期回診

謝旻杰舉例，如果患者植牙後，沒有好好清潔牙齒，可能引起植體周圍炎，導致植牙鬆動而掉落；若是患有糖尿病等全身系統性疾病，沒有規律服藥控制血糖，也可能影響植牙的穩定性，增加植牙的失敗率。最重要的是，植牙前一定要先治療牙周病。

植牙後也應定期回診，一般建議患者每3至6個月回診追蹤，檢查植體的使用狀況，平時也應做好口腔清潔，除了使用牙刷，也必須搭配牙線、牙間刷，以維持植體周圍的組織清潔，而做好植體保養，可延長植牙的使用年限。萬一發生植體或牙冠的零件、螺絲有鬆動的情形，也應該儘速回診。

植牙會發生哪些併發症？

任何手術都可能會有併發症，植牙也不例外，植牙手術中，植上排牙齒可能發生上顎鼻竇感染，植下排的牙齒則可能造成臉部麻痺；而最常見的術後併發症，則為植體周圍黏膜炎及植體周圍炎。

謝旻杰指出，植牙手術如同一般手術，都可能發生傷口出血、感染、癒合不佳等情形。值得注意的是，缺牙太久會造成齒槽骨萎縮、破壞，植牙過程中，如果植入上排牙齒植體過深，可能會造成上顎鼻竇傷害，導致上顎鼻竇感染、鼻竇炎、口鼻竇相通等問題，尤其是有鼻竇炎病史者要特別留意；植入下排牙齒時，則要注意避免傷害下齒槽神經，以免造成半邊臉部、嘴唇及舌頭麻痺。

◎術前詳細評估避免併發症

一般來說，植體長度約10mm，齒槽骨高度至少需要12mm，植體與上顎鼻竇、下齒槽神經，需保持2mm以上的安全距離；若是齒槽骨高度不足夠，需根據患者狀況進行補骨重建齒槽骨，才能避免造成不必要的併發症。

謝旻杰表示，透過術前詳細評估及診斷，藉由全口3D電腦斷層檢查，可以清楚顯示患者的血管、神經分布，以及齒槽骨狀況，利用電腦斷層掃描合成3D高解析度影像，並於術前製作手術定位導引板，模擬植牙的角度及位置，預先規劃最佳治療計畫。

◎植牙後依照指示定期回診

植牙手術過程中，搭配影像定位系統監測，可以精確將植體準確植入適當位置及深度，不但能有效縮短手術時間，減少傷口範圍及癒合時間，也大幅提升手術安全性，有效降低併發症的發生。植牙後則要維持良好的口腔清潔習慣，就能避免植體周圍黏膜炎及植體周圍炎的發生。

謝旻杰提醒，植牙術後，傷口癒合時間大約1至2星期，應避免刺激傷口，48小時內可以冰敷幫助止血、止痛，盡量食用常溫的流質及軟性食物，以免傷口癒合不佳；清潔口腔時，應避免用力漱口，可以用棉花棒沾水清潔口腔內的食物殘渣，搭配漱口水加強清潔，並依照指示定期回診。