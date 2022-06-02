別吃到假貨 蜂蜜7大健康效果 一天可以吃多少？

本文摘自《常春月刊》471期

文∕陳大樂

蜂蜜中的酵素具有抗菌、殺菌作用，能治癒傷口，還能改善胃潰瘍；類黃酮素則可抗氧化，預防高血壓、糖尿病等各種生活習慣病，還有回復青春的作用。但因為氣候變遷的關係，蜂蜜的產量縮減，供不應求的結果，出現了許多假蜂蜜，因此，如何買到真蜂蜜很重要。

蜂蜜7大健康效果

根據《本草綱目》的記載，蜂蜜有清熱、解毒、潤腸、通便、止痛，能調和百藥；中東以及歐洲各地，更視蜂蜜為「上帝賜給人類的禮物」。蜂蜜對健康的好處有哪些？哪些人適合吃？哪些人不適合吃？

人類食用蜂蜜已經有相當長的歷史，遠從古埃及時期、美索不達米亞文明象形文字等，都曾出現養蜂等關於蜂蜜的記載。東方人熟知的《本草綱目》，也明確指出蜂蜜具有清熱、解毒、潤腸、通便、止痛等好處。現代科學則證實，蜂蜜除了美味外，還有抗氧化、抗發炎、抗菌等效果，就連其他蜂產品，如花粉、蜂王乳、蜂膠等，也都具有特定的保健作用。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，若以現代營養學的角度分析蜂蜜，我們可以發現蜂蜜絕大多數為碳水化合物組成，主要成分為單醣類的葡萄糖和果糖，這類單醣因為極易被人體吸收，能立即轉換成為能量，可以增進體力和消除疲勞，但也因極易吸收，本身有血糖不穩、肥胖問題的人，不建議多吃。

其中，賦予蜂蜜療效的是微量的維生素、巨量礦物質、微量元素、蛋白質、以及抗氧化物質及酵素。特別是蜂蜜獨特的酵素，如澱粉酶、轉化酶、過氧化氫酶、磷酸脂酶、葡萄糖氧化酶、酯酶等，可以幫助消化、促進新陳代謝，而蜂蜜含有微量的抗氧化物質，如類黃酮類等，則有助對抗自由基的形成。

7大健康效果

❶改善便秘

便秘是許多現代人的煩惱，根據調查顯示，台灣30至49歲的上班族中，有近一半的人受便秘所苦，尤其是職業性質需要久坐、久站、工作壓力大、三餐不定時的人，更是經常便秘。陳詩婷說，便秘的人不妨可在開水裡加點蜂蜜，早晨空腹喝，因為蜂蜜具有助潤滑腸道的作用，能柔軟乾硬的糞便。

不過別忘了，要緩解便秘最關鍵的手段，仍是每天補充充足的水分（體重X30c.c.）、蔬菜水果吃足、養成運動習慣、進食時間固定，尤其是每日一定要喝足夠的水，幫助腸道潤滑，才能有效幫助排便。

❷舒緩喉嚨痛與咳嗽

中醫認為，蜂蜜因為有殺菌及潤肺止咳的作用，譬如夜晚時容易乾咳，或是平時覺得喉嚨乾癢，想咳嗽時，適量喝點蜂蜜水，有助滋潤呼吸道。

不過，這好像與一般認為甜食容易生痰的認知有矛盾，因為蜂蜜也是甜食的一種。

陳詩婷解釋，蜂蜜止咳的功效，是針對沒有痰的乾咳，也就是喉頭因為乾燥、缺乏滋潤所造成的咽喉刺激、乾癢所導致的咳嗽。此時質地溫潤的蜂蜜，就可以發揮止咳潤肺的作用；但假使是有痰的咳嗽，就不適合吃蜂蜜了。

❸促進睡眠

蜂蜜因為含有多種維生素B群、鈣質、鎂、鉀、磷等，這些微量營養物質具有安定神經、幫助消除肌肉疲勞的作用，適量喝一點蜂蜜，的確能幫助放鬆身心，達到舒眠的作用。

不過，陳詩婷建議不要在睡前喝，因為蜂蜜本身的葡萄糖及果糖含量高，糖本身就比較利尿，特別是容易頻尿、夜尿，或可能有攝護腺肥大的人，睡前喝了一杯蜂蜜水，也許會加重夜尿的頻率。

此外，有睡眠障礙問題的人，平時飲食應該避免酒精、含咖啡因食物、奶油、辛辣類等食物。

❹養顏美容

蜂蜜本身具有滋潤的作用，拿取新鮮蜂蜜直接塗抹在皮膚上，可以讓皮膚更加保水、富有彈性等好處，尤其是秋冬皮膚容易乾癢的人，可以用少許蜂蜜調和水後塗於皮膚，防止乾裂；另外，若想要皮膚白皙，可用蜂蜜水加牛奶或奶粉一起調和，敷在肌膚上。

❺提高免疫力作用

蜂蜜含有寡糖，寡糖本身就可促進腸道益生菌的繁殖，因此被認為有整腸、提高免疫力（7成以上的免疫細胞都住在腸道）的好處。此外，蜂蜜因為含有抗氧化物質，如類黃酮素、黃酮醇與黃烷醇等營養素，可以中和體內的自由基，並且抑制自由基活性，整體而言，具有提高免疫力的作用。

❻抗菌、促進傷口癒合

研究顯示，將蜂蜜塗抹在傷口上，有助刺激組織重新生長及減少水腫、疤痕形成的能力。這是因為蜜蜂會製造特定蛋白質「防禦素-1」（defensin-1），在採集蜂蜜過程中，會連同唾液一起進入蜂蜜裡，防禦素-1本身具有抗菌消毒作用，再加上蜂蜜本身有高滲透壓、低pH值、低水活性的特性，有助抑制細菌的生長。

❼快速補充體力

蜂蜜含有豐富的單醣類，因為分子很小，容易讓人體吸收，特別是幼兒患有腸胃炎、腹瀉等狀況時（1歲以下嬰兒避免食用蜂蜜），可代替市售的電解質葡萄糖溶液，幫助他們免於脫水。

另外，長時間劇烈運動下來，容易有肌肉損傷的問題，導致運動表現下降。此時適當補充蜂蜜水，因為很容易被身體吸收，再加上富含維生素B群，有助快速消除疲勞、恢復體力。

蜂蜜雖好，但6族群不適合食用

❶1歲以內的嬰幼兒

蜂蜜的含水量低於百分之20，因此可在密封狀態下儲存很久，這樣的狀況下，有可能受到肉毒桿菌孢子的污染，1歲以內的寶寶免疫功能尚未健全，很有可能會引發中毒的問題。

❷免疫功能不全的人

本身免疫功能低下或是化放療後虛弱的人，因為身體白血球過低，也不建議食用蜂蜜，原因同樣是擔心肉毒桿菌中毒。

❸血糖控制不穩的人

蜂蜜絕大多數的營養成分為果糖及葡萄糖，這類糖是一種極快吸收的單醣，容易影響血糖的變化，故不建議血糖控制不好的人過量食用。

❹對蜂蜜製品過敏的人

蜂蜜對大多數人來說，是非常安全的天然食物，但本身若曾對花粉與蜜蜂相關製品（如蜂王乳、蜂膠）過敏者請避免使用，可能誘發過敏；常見過敏反應有：刺痛感、呼吸急促、皮膚紅腫、聲音改變、哮喘……等。

❺肥胖、高血脂的人

蜂蜜含有豐富的果糖，果糖很容易被人體吸收，並代謝成脂肪，因此本身有體重過重、肥胖，以及高血脂毛病的人，也建議避免食用蜂蜜。

❻胃酸分泌過多的人

蜂蜜本身屬於甜食，甜食本身就會增加胃酸分泌，進而損害胃黏膜。本身有胃食道逆流、胃酸分泌過多，或有胃潰瘍、十二指腸潰瘍的人，也不建議食用。

一天可以吃多少蜂蜜？

蜂蜜終究是糖，按照世界衛生組織（WHO）所建議的每日精製糖攝取量，應小於總熱量的5%。若男性以每天攝取總熱量2000大卡為例，精緻糖的攝取量不應超過100大卡，約為1～1.5湯匙的蜂蜜；女性則以每天攝取總熱量1500大卡為例，精緻糖的攝取量不應超過75大卡，約為1湯匙蜂蜜。