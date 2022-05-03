國泰醫院心血管中心張釗監：心血管疾病威脅從未間斷

本文摘自《常春月刊》470期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

春寒料峭、氣溫劇烈變化是心血管疾病最易發生的季節，世界衛生組織指出，心血管疾病是造成全球死亡的頭號殺手，每年都有約1,790萬人死亡，是總死亡人數的31%。從國內資料來看也是如此，衛生福利部2018年的死亡統計顯示，心臟病是國人的第二號殺手，有21,569人因此死亡，如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病與腎臟病等血管性疾病，每年更有53,977人死亡，遠遠超過癌症的死亡人數。

近幾年，就有不少名人因為心臟血管疾病而突然驟逝令人不捨；尤其，在新冠疫情肆虐下，也加重了致命風險，實在輕忽不得。

心臟內科像是內科中的外科

心血管問題複雜，對各醫院而言也是資源匯集最多的科別，以一名心肌梗塞的病患為例，從急診到心導管室，再進入加護病房、普通病房直到出院，要歷經包括急診醫師、護理人員、導管室團隊、加護病房醫護人員、復健人員及營養師等超過十幾個單位，完全需要分工細、又高度合作下，才能成就的工作。

而心臟加護病房則是一個與死神拔河的地方，與心血管病患接觸最密切，也可能是最短暫或最長久的科別。國泰醫院心臟加護病房主任張釗監回想從醫之路的初心，認為「以病人為中心的治療，才是最好的策略。」

張釗監從小在雲林鄉下長大，高中隻身來台北念書，他說自己選讀醫科的原因很簡單，「因為家裡有人生病，成績又剛好能念到醫學系，所以就選擇從醫了。」外表斯文、個性溫和的他，自醫學院念書開始便積極參與醫療服務相關的社團，寒暑假也積極申請到偏鄉如南投信義鄉等山上部落，甚至是彰化大城鄉等沿海偏鄉進行醫療志工行列，「那幾趟服務過程，真的有點震撼！」

或許也是看過偏鄉需求，於台大醫院實習後，他毫無懸念地選擇了國泰醫院心臟內科。「當時正是心導管發展的時代，心臟內科又類似如『內科中的外科』，很符合我對醫生的想像。」張釗監認為，心臟內科可以瞬間解救患者的病況，而能立竿見影看到成效，是選擇心臟內科很重要的關鍵。

從醫初衷要以病人為中心

從醫25年，一路以來診治過數以百計、千計的心疾病患，對於生離死別也特別有感。「以病人為中心的治療模式，對病患才是最好的，簡單說，就是要有同理心。」張釗監說，隨著資訊日益發達，多數病患或家屬都有各自想法，已經不像過去一樣，單純希望醫師一定要救到底才行。「有些病患甚至會自己提出：『不想那麼艱難地活下去』的想法。所以，如果沒有以病人為中心，就等於違反他的意志，反而會成為不必要的醫療行為，造成病患與家屬，甚至社會資源不必要的支出。」

部分心臟疾患也像慢性病般，病患是跟著醫師門診二十多年不能間斷，幾乎是從中年直到老年。令張釗監印象深刻的是，曾有一名病患，年紀已經很大了，後期病況並不樂觀，從加護病房轉進安寧病房。在病患彌留的那幾天，家屬們都到場，患者也已經拔管；住院醫師當天預估可能一、兩個小時內就會離世，不過患者仍有生命跡象。「我那時上午有門診，想說中午休診時來看他一下，才剛巡房到患者病床前，回頭要跟家屬說明時，他就離開了。」冥冥之中，他感覺病患是在等著見他最後一面。

張釗監感嘆地說：「行醫到現在，跟病患的關係已經不再只是醫病關係了，更多像是朋友關係。」

心導管手術發展日新月異

氣溫驟降是心血管疾病最易發的時節，冷熱的溫差會讓血管收縮產生變化，張釗監指出，心血管的成因可能與高血壓、抽菸、糖尿病、飲食、缺乏運動等有關，過去是屬於老年性的疾病，但現在隨著飲食西化及精緻飲食的型態，臨床也可見不少年輕型患者，「我接觸過最年輕的病患是20多歲，有家族史、又會抽菸，再加上壓力而發病。」

所幸，如今醫療技術進步，若有心肌梗塞或腦中風病患，只要能及時送到醫院，都可以立即處理，「只是，還是有些心肌梗塞的患者是來門診掛號看診的。」這也表示民眾病識感仍不夠高。他提醒，若有胸悶、胸痛等症狀時，務必要及時送醫，撥打119或送急診是最快速的方式。

心導管手術是診斷並治療心臟疾病很重要的微創手術，早年是透過鼠蹊部的股動脈進入，完成後傷口必須以手工直接壓迫再止血，病患必須平躺8小時不能起身活動；「現在技術精進，已經可以從手腕處的橈動脈進入，以局部麻醉繞到心臟；不但術後傷口小，且術後兩小時就能活動自如。國外甚至有早上進行手術、下午就出院返家的。」

張釗監說，近年醫療器材的進步，讓心臟手術變得更安全，像是與心導管手術相關如微導管、塗藥支架等，可以減少血栓的形成；再加上藥物的進步也有幫助，「這二十年來確實是心臟疾病的黃金時代，雖然無法完全解決，但已經有很好的武器可以治療。」不過，要預防發生，仍要從前端的控制飲食、危險因子做起。

忙碌之餘仍要顧及健康

身為心臟內科專科醫師，張釗監又是如何預防與保養的？他笑說，當醫師都很操，每天一早就要上工、中午也只能吃便當果腹，若身兼行政職，晚上還有會議要開，沒疫情前，還能偶爾出國放鬆一下，「在飛機上最能放鬆了，因為不用開手機。」現在也只能在假日時，帶著家人孩子到戶外走走，但他一定會定期健康檢查控制三高危險因子，且一周至少會去健身房運動一次，當作保養。

「這麼多年來，看過太多周遭的人事物變遷，還是要把健康放在第一位，太勞累是不能持久的，健康仍然是最重要的。」他呼籲，要預防心血管疾病的發生，就必須控制三高、不抽菸、常運動，再者，壓力也是成因之一，「如何面對他、接受他、處理他、放下他，是一門藝術，也是最好的紓壓方式。」

國泰醫院心血管中心

5年前國泰醫院成立心血管中心，不僅整合心臟內外相關科別，也設置了完備的硬體設施，包括設有心導管室、複合式手術室、心血管檢查室及加護病房等，希望能以病人為中心，提供全方位、一站式的整合性醫療服務。

在空間規劃上，是將二樓規劃為一個完整區域，讓心導管室、手術室比鄰加護病房，來加速緊急救援的時間；同時在一樓及地下一樓設有專用電梯，讓心血管病患能從一樓直達位於地下一樓的門診及檢查室，不必與其他病患共用。

在儀器設備上，也添置了各種最新設備，包括新增一間複合式手術室，配有全國最頂尖、最新型的C型影像手臂，作為主動脈疾病治療之用；另設兩間專屬的手術室，並增添心導管室、加護病房等。於加護病房中還配有懸臂可整合監測重症病人系統如呼吸器、生理監視器等等。全新的心血管中心目前擁有一般病床75床、加護病房床數20床，以高規格的設備來滿足病患的醫療需求。

在醫療服務上，也整合了心臟醫學科、介入性心血管科、心臟電生理學科、心臟血管手術科等次專科，提供創新專業的醫療技術，包括如無縫線瓣膜微創手術、經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）、無導線心臟節律器、EKOS微導管震波溶栓等，可望提供病患最適切的醫療服務。