快訊

新北女國中生確診外出還發文稱放風 衛生局這樣說

國泰醫院心血管中心張釗監：心血管疾病威脅從未間斷

聯合新聞網 / 常春月刊

本文摘自《常春月刊》470期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

春寒料峭、氣溫劇烈變化是心血管疾病最易發生的季節，世界衛生組織指出，心血管疾病是造成全球死亡的頭號殺手，每年都有約1,790萬人死亡，是總死亡人數的31%。從國內資料來看也是如此，衛生福利部2018年的死亡統計顯示，心臟病是國人的第二號殺手，有21,569人因此死亡，如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病與腎臟病等血管性疾病，每年更有53,977人死亡，遠遠超過癌症的死亡人數。

近幾年，就有不少名人因為心臟血管疾病而突然驟逝令人不捨；尤其，在新冠疫情肆虐下，也加重了致命風險，實在輕忽不得。

心臟內科像是內科中的外科

心血管問題複雜，對各醫院而言也是資源匯集最多的科別，以一名心肌梗塞的病患為例，從急診到心導管室，再進入加護病房、普通病房直到出院，要歷經包括急診醫師、護理人員、導管室團隊、加護病房醫護人員、復健人員及營養師等超過十幾個單位，完全需要分工細、又高度合作下，才能成就的工作。

而心臟加護病房則是一個與死神拔河的地方，與心血管病患接觸最密切，也可能是最短暫或最長久的科別。國泰醫院心臟加護病房主任張釗監回想從醫之路的初心，認為「以病人為中心的治療，才是最好的策略。」

張釗監從小在雲林鄉下長大，高中隻身來台北念書，他說自己選讀醫科的原因很簡單，「因為家裡有人生病，成績又剛好能念到醫學系，所以就選擇從醫了。」外表斯文、個性溫和的他，自醫學院念書開始便積極參與醫療服務相關的社團，寒暑假也積極申請到偏鄉如南投信義鄉等山上部落，甚至是彰化大城鄉等沿海偏鄉進行醫療志工行列，「那幾趟服務過程，真的有點震撼！」

或許也是看過偏鄉需求，於台大醫院實習後，他毫無懸念地選擇了國泰醫院心臟內科。「當時正是心導管發展的時代，心臟內科又類似如『內科中的外科』，很符合我對醫生的想像。」張釗監認為，心臟內科可以瞬間解救患者的病況，而能立竿見影看到成效，是選擇心臟內科很重要的關鍵。

從醫初衷要以病人為中心

從醫25年，一路以來診治過數以百計、千計的心疾病患，對於生離死別也特別有感。「以病人為中心的治療模式，對病患才是最好的，簡單說，就是要有同理心。」張釗監說，隨著資訊日益發達，多數病患或家屬都有各自想法，已經不像過去一樣，單純希望醫師一定要救到底才行。「有些病患甚至會自己提出：『不想那麼艱難地活下去』的想法。所以，如果沒有以病人為中心，就等於違反他的意志，反而會成為不必要的醫療行為，造成病患與家屬，甚至社會資源不必要的支出。」

部分心臟疾患也像慢性病般，病患是跟著醫師門診二十多年不能間斷，幾乎是從中年直到老年。令張釗監印象深刻的是，曾有一名病患，年紀已經很大了，後期病況並不樂觀，從加護病房轉進安寧病房。在病患彌留的那幾天，家屬們都到場，患者也已經拔管；住院醫師當天預估可能一、兩個小時內就會離世，不過患者仍有生命跡象。「我那時上午有門診，想說中午休診時來看他一下，才剛巡房到患者病床前，回頭要跟家屬說明時，他就離開了。」冥冥之中，他感覺病患是在等著見他最後一面。

張釗監感嘆地說：「行醫到現在，跟病患的關係已經不再只是醫病關係了，更多像是朋友關係。」

心導管手術發展日新月異

氣溫驟降是心血管疾病最易發的時節，冷熱的溫差會讓血管收縮產生變化，張釗監指出，心血管的成因可能與高血壓、抽菸、糖尿病、飲食、缺乏運動等有關，過去是屬於老年性的疾病，但現在隨著飲食西化及精緻飲食的型態，臨床也可見不少年輕型患者，「我接觸過最年輕的病患是20多歲，有家族史、又會抽菸，再加上壓力而發病。」

所幸，如今醫療技術進步，若有心肌梗塞或腦中風病患，只要能及時送到醫院，都可以立即處理，「只是，還是有些心肌梗塞的患者是來門診掛號看診的。」這也表示民眾病識感仍不夠高。他提醒，若有胸悶、胸痛等症狀時，務必要及時送醫，撥打119或送急診是最快速的方式。

心導管手術是診斷並治療心臟疾病很重要的微創手術，早年是透過鼠蹊部的股動脈進入，完成後傷口必須以手工直接壓迫再止血，病患必須平躺8小時不能起身活動；「現在技術精進，已經可以從手腕處的橈動脈進入，以局部麻醉繞到心臟；不但術後傷口小，且術後兩小時就能活動自如。國外甚至有早上進行手術、下午就出院返家的。」

張釗監說，近年醫療器材的進步，讓心臟手術變得更安全，像是與心導管手術相關如微導管、塗藥支架等，可以減少血栓的形成；再加上藥物的進步也有幫助，「這二十年來確實是心臟疾病的黃金時代，雖然無法完全解決，但已經有很好的武器可以治療。」不過，要預防發生，仍要從前端的控制飲食、危險因子做起。

忙碌之餘仍要顧及健康

身為心臟內科專科醫師，張釗監又是如何預防與保養的？他笑說，當醫師都很操，每天一早就要上工、中午也只能吃便當果腹，若身兼行政職，晚上還有會議要開，沒疫情前，還能偶爾出國放鬆一下，「在飛機上最能放鬆了，因為不用開手機。」現在也只能在假日時，帶著家人孩子到戶外走走，但他一定會定期健康檢查控制三高危險因子，且一周至少會去健身房運動一次，當作保養。

「這麼多年來，看過太多周遭的人事物變遷，還是要把健康放在第一位，太勞累是不能持久的，健康仍然是最重要的。」他呼籲，要預防心血管疾病的發生，就必須控制三高、不抽菸、常運動，再者，壓力也是成因之一，「如何面對他、接受他、處理他、放下他，是一門藝術，也是最好的紓壓方式。」

國泰醫院心血管中心

5年前國泰醫院成立心血管中心，不僅整合心臟內外相關科別，也設置了完備的硬體設施，包括設有心導管室、複合式手術室、心血管檢查室及加護病房等，希望能以病人為中心，提供全方位、一站式的整合性醫療服務。

在空間規劃上，是將二樓規劃為一個完整區域，讓心導管室、手術室比鄰加護病房，來加速緊急救援的時間；同時在一樓及地下一樓設有專用電梯，讓心血管病患能從一樓直達位於地下一樓的門診及檢查室，不必與其他病患共用。

在儀器設備上，也添置了各種最新設備，包括新增一間複合式手術室，配有全國最頂尖、最新型的C型影像手臂，作為主動脈疾病治療之用；另設兩間專屬的手術室，並增添心導管室、加護病房等。於加護病房中還配有懸臂可整合監測重症病人系統如呼吸器、生理監視器等等。全新的心血管中心目前擁有一般病床75床、加護病房床數20床，以高規格的設備來滿足病患的醫療需求。

在醫療服務上，也整合了心臟醫學科、介入性心血管科、心臟電生理學科、心臟血管手術科等次專科，提供創新專業的醫療技術，包括如無縫線瓣膜微創手術、經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）、無導線心臟節律器、EKOS微導管震波溶栓等，可望提供病患最適切的醫療服務。

相關新聞

鬆綁最後一哩路 台灣如何與病毒共存？

新冠疫情未來勢必走向流感化，口服藥必然要普及化，未來可能會釋放權力給基層診所，由基層醫師進行快篩，判斷是否為高危險群，或在診所立刻給予抗病毒藥物，以舒緩醫學中心的量能。

張金堅：癌症新希望 談細胞治療扮演的角色

期待法規鬆綁從原本限定細胞來源，僅限制用「人」的細胞，可以擴充到「異種」及「基因細胞的衍生物」，使應用範圍更加廣泛，也使細胞治療走向異體化、自動化、量產化，營造產、研及醫療多贏的局面。

國泰醫院心血管中心張釗監：心血管疾病威脅從未間斷

心臟加護病房是一個與死神拔河的地方，與心血管病患接觸最密切，也可能是最短暫或最長久的科別。

生活中養成10好習慣 荷爾蒙源源不絕

在日常生活中養成一些好習慣，就可避免荷爾蒙不斷流失，並預防身體、甚至心理不適的狀況，跟著專家的建議做，讓體內的荷爾蒙不失調。

張金堅：從朱芯儀罹癌 談抗體藥物複合體（ADCs）在乳癌治療的角色

在「犀利人妻」戲劇裡奪下金鐘最佳女配角獎的朱芯儀小姐，在三月八日婦女節也是她生日當天，透過臉書公開自己罹患第二期或第三期乳癌，腋下淋巴結已有轉移，年紀僅36歲，個性非常勇敢堅強，目前已積極進行全身性的術前輔助治療，等完成全部療程後再接受手術，大家都對她的罹癌深感不捨。一時之間，對於乳癌的治療及最新進展，有很多熱烈的討論。

賴基銘 鑽研腫瘤治療的醫師科學家

「身為醫師，責無旁貸的任務就是救人！」台灣癌症基金會執行長、臺北市立萬芳醫院內科教授癌症中心主任賴基銘提及當初行醫的初衷時誠懇地說；或許，這也是讓他一腳踏進腫瘤科的主因，希望在過去被視為絕症的癌症領域中，能為無望的病患找回生機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。