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新北女國中生確診外出還發文稱放風 衛生局這樣說

鬆綁最後一哩路 台灣如何與病毒共存？

聯合新聞網 / 常春月刊

本文摘自《常春月刊》470期

文／畢翠絲

新冠疫情席捲全球兩年多，台灣清明節假期剛過，確診人數持續增加，指揮中心指揮官陳時中鬆口坦承：「清零已經不可能」，現在變異株大量傳播，我們要有心理準備與病毒共存，未來目標在於「不要讓病毒爆發指數型成長」。

小兒科專科醫師林智葳表示，與病毒共存不代表放棄防疫，除非有特殊考量或禁忌，呼籲民眾要盡快施打第三劑新冠疫苗。

感染Omicron變異株，以無症狀、輕症者居多

但與病毒共存，並不代表放棄防疫，舉例來說，蚊蟲也會夾帶部份嚴重病毒，比方說日本腦炎、登革熱等，但現實上我們也不可能讓所有蚊子消失在地球上，不過，也不代表我們不會在夏天時不注意髒水、不使用蚊帳或其他防蚊產品，以及放棄施打日本腦炎疫苗。

與病毒共存４面向

❶疫苗注射率

台灣疫苗接種率第一劑達八成三、第二劑七成七，第三劑疫苗破五成，與病毒共存的策略最重要是防治重症，兩劑疫苗算完整了，民眾無論施打AZ、莫德納或BNT疫苗，重症的保護率都有85％以上或者是更高。

林智葳呼籲，最該注意高風險長者遲遲猶豫不打疫苗，目前約120萬人擔心害怕血栓、心肌炎、不舒服等副作用，或宗教等其他因素而未施打任何疫苗。數據指出，90歲以上長者未打疫苗致死率達25%、80歲以上也有4.5％，若第三劑疫苗的覆蓋率能達60％～70％，更能獲得完整的保護力。

❷自然感染人數

疫情爆發以來，台灣「防疫如同作戰」的觀念早已深植民心，防疫成果在國際上非常地亮眼，加上得天獨厚的海島地形，有利於邊境防守，感染人數相對偏少。另外，一個國家若自然感染數達到6～7成，就能達到群體免疫，台灣走的路線在疫苗覆蓋率和自然感染數間逐漸提升，達到類群體免疫的狀態，再逐漸開放國門。

❸非藥物性介入

家中有老人或小孩的脆弱族群，本身已打2～3劑疫苗，白天出門工作，與人群密切接觸，不擔心自己染疫，但擔心小孩或極高齡慢性病長者，即使已打完2劑疫苗，免疫力仍差，抗體生成沒那麼好，染病風險較高。

單身族群本身已打2～3劑疫苗，比較不擔心染疫，或即使染疫也是輕疫，怕的是被隔離這件事，較常見的是「汙名化」，被隔離的當事人擔心鄰居對他有忌憚，心理的因素比較大。

建議親朋好友可透過網路、通訊軟體，給正在隔離的匡列者多點支持，對他們伸出友誼之手，破除汙名。此外，公共衛生的措施例如實聯制、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，配合政府措施，將重症人數降到零。

❹口服抗病毒藥物

林智葳表示，新冠病毒演化到現在，民眾對於病毒的認識和措施越來越多、越來越優化，在下一批新世代疫苗、口服抗病毒藥物和各項公衛措施下，一定要逐漸走回疫情前那個全球交流的社會，在減少最多死亡或後遺症的前提下盡可能開放，真正的與病毒共存。

已採購Paxlovid口服藥，是有利的新武器

指揮中已採購Paxlovid（帕克斯洛維德）口服藥，是一項有利的新武器，服用藥物能降低8成住院和重症機率，發病5天內服用效果最好，超過5天仍然可以服用，但效果略差。雖然尚未經過完整三期臨床試驗，各國政府因應疫情緊急授權。不過，並非每個人都需要口服抗病毒藥物，目前開放12歲以上心臟病患者、洗腎患者、免疫生成不全患者或癌症患者等高危險族群給予藥物。

林智葳提醒民眾，遵守防疫規定，才能避免產生破口阻絕病毒，但在被病毒感染後以無症狀或輕症收場，從而得到更高的抗體，才是保護大家的根本之道，最好的方式就是完整的疫苗接種，特別是高風險的老年族群。

目前PCR或口服抗病毒藥物是由大醫院或醫學中心提供，恐怕會排擠其他的醫療量能。新冠疫情未來勢必會走向流感化，口服藥必然要普及化，未來可能會釋放權力給基層診所，由基層醫師進行快篩，判斷是否為高危險群，或在診所立刻給予抗病毒藥物，以舒緩醫學中心的量能。

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