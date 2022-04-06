別以為復健科只能治酸痛、拉脖子 能助COVID-19患者恢復心肺功能、回歸正常生活

本文摘自<常春月刊>469期

文/李政純

截至今日，侵襲人類已超過2年的新冠肺炎不斷變異，先是原始病毒株傳播全球並造成封城、鎖國，接著還有更可怕的Alpha 、Delta......，都造成大規模傳染且死亡率也不低。

去年底從南非傳出最新的Omicron變異株，也在短短時間內迅速傳播世界各地，雖感染Omicron多為輕症或無症狀，但根據這兩年來的研究統計，不論是哪一種類型的新冠肺炎病毒株感染，皆有4成患者在康復後仍產生「新冠長期症狀（Long COVID syndrome）」，如果沒有透過適當的協助，恐會嚴重影響患者的生活品質。

4成新冠患者有新冠長期症狀

台灣心肺復健醫學會理事長、佳里奇美醫院院長周偉倪指出，根據世界衛生組織WHO定義新冠長期症狀，是指發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常在染疫後3個月內出現，時間持續至少2個月，有些人甚至長達4、5個月之久。

根據統計，大約有4成比例的患者，在感染新冠肺炎後會有肌肉骨骼、心肺功能、神經、精神症狀等方面的併發症，包括疲勞、腦霧、呼吸急促、焦慮和其他等症狀，造成的功能平均下降約36%，生活品質下降更高達52%，以及減少工作產能等現象，常讓患者感嘆生不如死。

周偉倪表示，其實新冠長期症狀是可以被治癒的，只要掌握治療的黃金時間，復健必須越早介入越好，衰退的生理功能還是可以恢復得很理想。只是在罹患新冠肺炎急性初期時，多半是由胸腔科或感染科醫師接手治療，當他們努力將患者從鬼門關救回而康復之後，卻還有漫長的復健之路得走，才能讓患者全面恢復常態生活。

急性後期之照護，以身體功能恢復為目標

周偉倪進一步說明，解隔離只是康復的第一步，急性之後期的照護格外重要。急性後期照護最好是以跨專業團隊來提供協調性的服務，大致於患者病情穩定之後，在短期內達到個人化身體功能的恢復為目標；並且在有限的期間之內，以住院、日間照護、居家等不同模式，提供患者因疾病造成的各種功能障礙之專業服務，讓患者醫療的可近性提高，並避免長期後遺症的產生。

健保署目前根據急性後期照顧的精神，推出「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計劃」，以專任的胸腔科或感染科為主責科別，並結合其他專科例如復健康與專業人員，提供新冠肺炎康復者後遺症之整合照護，開辦之醫院必須設整合門診，以方便康復者接受會診並兼顧就醫隱私。

新冠肺炎康復者，心肺耐力多半會下降

台中榮民總醫院復健部主任程遠揚表示，新冠肺炎康復者多半會有心肺功能衰退的狀況，可能因肺部發炎引發後續的肺纖維化，因病毒侵犯心血管系統引發心臟功能受損，以及在住院期間因長期臥床而造成四肢肌力喪失和心肺耐力下降等症狀。而且，即便是輕症患者，也常因疾病導致倦怠無力，大幅減少日常活動，提升了失能的風險。

值得關住的是，這些不適症狀皆可透過復健科醫師制定的治療計畫來改善，針對新冠肺炎染疫康復後的復健，會依據疾病嚴重度給予合適的復健項目。以輕症患者來說，多半會以維持心肺耐力、避免失能為目標；而對於走路會喘及痰液很多的患者而言，就需要促進痰液的排除以及讓患者能有效的呼吸；對於比較嚴重的插管患者，則應在疾病早期即開始於床上活動，以避免後續臥床恐發生的併發症。

透過視訊APP，從住院期間就開始復健

臺北榮總復健醫學部主任周正亮就分享，在住院負壓隔離期間，復健團隊透過視訊復健APP，及早讓患者進行呼吸運動及肌力復健，以強化其心肺功能、避免長期住院造成活動力下降，而引起各種併發症。

患者能自主決定適合的運動時間，藉由AR正確聲音口令，以及手機鏡頭看到動作的正確性，直接達到視覺與聽覺的回饋；甚至在運動過程中，如有有任何疑問或不適狀況，也可利用通訊軟體回饋給醫師或治療師來進行調整，以便達到最理想的狀態。

出院回到家中，透過遠距門診復健

北醫附醫復健醫學部主治醫師林昀毅表示，他們醫院則是將COVID-19患者全程復健醫療分為5個階段，包括在ICU（加護病房）的重症復健、在專責隔離病房中的視訊復健，以及當患者解隔之後轉到普通病房時可執行的床邊復健、轉入復健病房後的住院復健，最後則是出院之後在家中，仍然可以透過遠距門診+門診復健來幫助恢復各項生理功能。

林昀毅就分享一位舞龍舞獅工作者的康復故事，患者在住院期間就開始透過復健計畫治療，從原先走沒幾步路就感覺喘、無力，因著醫師準確的診斷治療，加上患者努力執行復健，到出院後重拾舞龍舞獅教導者的工作，甚至能進行長時間的舞龍舞獅表演，這些都讓林昀毅相當感動。

最後周偉倪建議，對於新冠肺炎康復者早期介入追蹤，並給予高強度的復健，才能降低者的失能機率，避免進入長照階段，不但能夠節省醫療成本，更重要的是讓患者恢復生活常態。