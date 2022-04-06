居家收納一定要斷捨離？整理達人教你找到適合自己的整理術

本文摘自《常春月刊》469期

文／畢翠絲

日本可能是全世界最會收納的民族，每個收納整理家都有獨門招式與廣大追隨者！近年來更精進的收納術有「斷捨離」、「怦然心動的人生整理魔法」、「極簡主義」等等，甫一出書就受到廣大讀者迴響，「整理術」在全球各地也呈現愈加流行的趨勢。

整理，是一種養生之道。每一個行為都是與自己的內心對話，每一個整理，都只屬於當下的自己。著有《真正的整理，不是丟東西》、《好命整理》兩書的作者廖文君這麼說。

打造居家空間，收納法大解析

整理達人廖文君為讀者解析5種收納法，帶大家找回內在的自由，成為生活的主人。

❶「斷捨離」：堪稱現在最王道的整理術，斷：斷絕不需要的東西、捨：捨去多餘的廢物、離：脫離對物品的執著。「斷捨離」原為1976年沖正弘倡導的瑜伽理念，注重心靈層面的梳理，其弟子山下英子以這種概念為基礎，出版書籍以及開課推廣收納整理，實際應用在日常生活，斷捨離一詞也註冊了商標。

❷「怦然心動的人生整理魔法」：作者近藤麻理惠強調，用「心動」的標準來決定物品的去留，只留下令人怦然心動的東西，剩下的全部毅然決然地丟掉。

❸「極簡主義」：強調將個人物品數量減至最低，為了重要的事物而減少其他事物的行為。

❹「居家整理」：在上述三類出現之前，對於居家環境收納、美化的統稱，而現今也融合前三類的概念，不傾向哪一方。

❺「人生整理術課」：廖文君著重人與物品的關係，提倡永續生活的理念，「整理」不是一種方法或技巧，而是一門學問，是從「行為」上覺察到起心動念、人際關係、自我成長的生命之旅。透過整理，認識自己、關照自己、關愛他人；物品會告訴我們，這個世界發生的故事，以及裡面蘊含的智慧。

混亂與整齊沒有標準答案，重點在於你的感受

有別於「斷捨離」、「怦然心動」以斷掉物品為主，廖文君提醒，整理要用「關係」來討論，先考慮到是否有家人同住，以及與同住者的關係，再取捨物品；思考為什麼需要或不需要，可以保留自己喜歡、需要或有回憶的東西。

整理收納不必然和「斷捨離」、「極簡」畫上等號，重要的是認真對待物品，未必要把擁有的東西減到最少，而是好好思考擁有的東西，不用勉強自己過著跟別人一樣的生活，留下或擁有某些物品，不需要懷著罪惡感。

收納法百花齊放，有些人偏重收納技巧、有些人偏重居家美化、有些人偏重動線。「問題不在物品，而在於你自己」，什麼樣子對你而言是最舒服的，如果覺得有點凌亂也是舒服的方式，沒什麼不好。試著想想以下情境，你可以選擇居家保持一角落凌亂但可以多睡兩小時，或是選擇一定要熬夜兩小時把它整理好。

廖文君認為「物品就像一面明鏡，反映出使用者的狀態，整理與打掃是生活中的禪學，每個動作都在與內心對話。」

「出書後收到許多讀者的回饋，覺得自己被整理的霸凌解放了！」廖文君笑著說。整理不僅僅以居家空間的視覺感為主，而是內在自不自由、開不開心，居家空間的舒適感能夠支持自己，才是最重要的。

混雜的環境裡容易覺得受壓，透過「斷捨離」強調捨棄繁雜東西，不讓沒必要擁有的事物占據身心，讓居家更清爽、心情更舒暢是值得肯定的，也是居家空間壅塞時的救火方式。但不是居家空間明亮、寬敞，生活才變得更好！

覺察空間及物品，清理內心的明淨

「斷捨離」其實只是一個過程，但是有些人視為唯一整理法，導致陷入執著而變得冷酷。很多受到「斷捨離」啟發的讀者，喜歡幫別人或勸家人「斷捨離」，這就越界了。

每個人有自己的生活、空間、範圍，除非東西多到影響其他人的舒適度與權利。如果物品屬於自己，要丟要留自己決定，如果是共有的，就應該是大家決定。

每個人都可以定義東西的用途，例如一個杯子，可以當做馬克杯也可以當筆筒，只有使用者知道它的意義，如果放在那裡感到舒服，就代表有在用。「斷捨離」、「怦然心動」、「極簡主義」在台灣仍是顯學，但在其他國家的報導中發現，已經造成許多家庭糾紛或垃圾問題。日本雜誌曾報導一則新聞，一名女子因實行斷捨離，毫無懸念丟了家裡的洗衣機，導致衣物必須靠手洗，一起居住的男友在抗議無效後，決定跟女友分手，把她「斷捨離」了。而在美國及澳洲也報導過，因整理風潮產生大量的丟東西，讓二手商店及垃圾場爆滿的狀況。

「斷捨離」的概念就是斷，執行久了後，很容易把過錯推到東西身上，變成一種藉口、逃避，甚至依賴，處理不掉就斷掉。台灣有好幾萬人的臉書社團，崇尚整理、丟東西將成果拍照上傳、PO網炫耀，甚至很多人把家人或朋友斷捨離掉，變得無限上綱。整理真正需要的不是根據哪個派系、框架，而是根據每個人的個性與需求，某個方法對你有效就拿來用，但不是一味盲從。

大部分的整理收納追求的是視覺的舒適感。眼睛不是判斷物唯一的指標，真正的整理應該是眼、耳、鼻、身、心都覺得舒適；試著閉上眼睛，聞一下覺得舒不舒服，摸一下覺得舒不舒服，衣服的布料讓人胸悶或保暖，只著重在眼睛會失去其他感覺的回饋。

「斷捨離」是一個很好的概念，在混亂時能建立新秩序，就像煩悶、不安的情緒需要先紓發，「斷捨離」走的是情緒紓發的過程；接著要處理的是情緒是怎麼來的，探究真正的原因，才能接住自己的內在。

四步驟帶你規畫理想居家

坊間很多文章寫著，「家裡這六件物品可以馬上丟掉」這種方法就像標準答案，現代人講究速成，「斷捨離」能很快看到結果。整理不是急著丟東西，而是先讓資訊呈現在自己的面前。

❶釐清「整體房子的空間感」：寫下居住現況，坪數、房間及衛浴數量。自己住還是跟別人同住？同住者是誰？寵物也要寫出來。樓層及使用的戶外空間。

❷釐清「使用空間的連結」：將使用到的空間標示出來，譬如自己的房間、客廳、廁所、廚房等，並標上分數，以及屬於私人或是公用。

❸釐清「居住土地的狀況」：簡易手繪的方式標示周邊區域，若能把地籍圖拿出來看更好。

❹確認是否有其他物品留在老家。

這些規畫是協助你看清楚「家」的定義，一旦能正確的使用「家」，就可以協助你看清楚自己是誰。家就像是一張藏寶圖，裡面有非常多的線索，可以協助自己理解未曾發現的某個部分。

了解家裡有什麼物品，夠不夠？需不需要？

一般人執著的點在於，我擁有這個東西，所以要丟；我遇過一位讀者的衣櫥永遠處理不好，東西已經很少了、看起來已經很整齊，但似乎還是有什麼在困擾她？原來是無法放下跟媽媽的關係。「整理，從來不僅局限在物品，更多的是看不見的心念。」廖文君說。

生命會一直往前進，我們不用每一次都要做到最完美，你的所有選擇既是必然，也是當下最適合的發生。真正的整理，不是「斷捨離」，也不是「極簡主義」，而是一個面對自己的功課，一個看見自己的方法。藉由整理物品療癒內在、走進內心，讓整理校準真正想要的人生。