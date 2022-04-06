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小心高鹽陷阱！營養師揪10種隱藏版地雷食物

聯合新聞網 / 常春月刊

本文摘自《常春月刊》469期

文∕郭岳潭

根據世界衛生組織建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2000毫克，國內建議成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，也就是約6公克的鹽。

台北市營養師公會居家照護營養師、私人家庭營養師程涵宇指出，根據美國統計，高達70％的鈉攝取來自家庭外的加工食品及外食，日常食物有許多「隱藏高鹽食物」，例如：麵線、麵包、吐司、貝果、拉麵、黑輪、餅乾、零食等。

❶厚片吐司

一片厚片吐司有1.2公克的鹽，含鈉量約480毫克，吐司加鹽能夠加強麵團的筋度、讓麵筋吸水力更好，同時也能加強麵筋的強度和彈力，吃起來的口感也更有層次。

❷豚骨拉麵

一碗豚骨拉麵高達9公克的鹽，含鈉量達3600毫克，吃一碗每日鈉攝取量就超標，原因在於湯底就有6.9公克的鹽，叉燒肉也有1.4公克的鹽。

❸泡麵

泡麵是很多人喜愛的食品。營養師洪若樸指出，泡麵的調料包含鹽量相當驚人，以時下流行的拌麵類為例，每100克含鈉量有1600毫克，換算成鹽就是4公克，有的人吃拌麵還會配上醬菜、醬瓜，一餐下來鈉攝取量就5公克，建議依照個人口味需求，開始從1／3的調味包減少使用。

❹涼麵

根據衛福部調查顯示，坊間不少涼麵店家所用的油麵，為了增加Q度，幾乎添加磷酸鹽或小蘇打，含鈉量非常高。洪若樸指出，油麵加上麻醬、炸醬鈉含量也高，吃一碗涼麵等於攝取鈉量約1200至1265毫克，跟吃一碗泡麵差不多，醬汁最好減量攝取，酌量即可。

❺醬料

常見的調味醬料，如沙茶醬、肉燥、蘑菇醬等。洪若樸表示，一湯匙的醬料鈉含量不會超過100毫克，若是用來拌麵、拌飯，通常會挖上好幾匙，很容易攝取過多的鈉。

❻穀片

主打健康的穀片，宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖；但根據董氏基金會調查曾發現，半數市售早餐榖片，每100公克含鈉量達500毫克以上。

❼丸餃類

常見如貢丸、魚丸、魚餃等，丸餃類屬於加工食品，每100公克的鈉含量有700至800毫克。洪若樸說明，1顆貢丸約30公克重，約有200毫克的鈉，喝一碗貢丸湯，相當攝取了700至800毫克的鈉。

❽運動飲料

運動飲料含鈉量高，屬於高鈉飲料。洪若樸舉例，喝1罐容量600毫升的運動飲料，就有可能攝取了252毫克的鈉，因此，不建議喝運動飲料補充電解質，只要透過日常飲食攝取天然食物就足夠了，除非是長時間運動大量出汗者，才可能需要額外補充。

❾零食

例如：洋芋片、玉米脆片、餅乾、調味堅果。根據食藥署食品營養成份資料庫顯示，每100公克的洋芋片，鈉含量就有383毫克，蘇打餅乾也有388毫克，吃下一份相當於每日鈉攝取建議量的1／6。

❿低鈉鹽

不少家庭主婦會使用低鈉鹽，以為比食鹽更健康。洪若樸表示，低鈉鹽是以鉀取代鈉，但1茶匙、約5公克重的低鈉鹽，仍含有高達917毫克的鈉，不論食鹽、低鈉鹽，最好少用為妙，適量使用才是首要原則。

高鉀蔬果，排鈉、降血壓

根據《美國醫學會雜誌》研究推估，美國人罹患心血管疾病死因占45.4％，經探討分析與不健康的飲食習慣相關，其中以鈉攝取量過高即占9.5％，可見鈉攝取量超標，會增加心血管疾病的死亡風險。

洪若樸指出，蔬菜富含人體健康不可欠缺的維生素、礦物質、膳食纖維等營養素，基本上一天應攝取600公克的繽紛蔬果，尤其蔬菜含有豐富的鉀，例如：海藻、芹菜、菠菜、空心菜、川七、莧菜、茼蒿、山藥、韭菜、地瓜葉等，對高血壓病患而言，適量攝取鉀，能幫助多餘的鈉排出體外。

程涵宇說明，鉀與鈉共同維持身體的液體和電解質平衡，高鉀食物可以排出越多的鈉，鉀可以通過減弱鈉的作用來幫助控制血壓，還有助於放鬆血管壁，有助於降低血壓。

洪若樸表示，海藻在海底孕育成長，富含鉀、鈣、鎂等礦物質，能幫助加速代謝，可以排出鈉，有助於血壓的穩定，且含有葉綠素是絕佳的鹼性食物，可以促進重金屬污染排出體外。

程涵宇舉例，高鉀蔬菜如菠菜、草菇、金針菇。以菠菜為例，每100公克含鉀量有460毫克。馬鈴薯的鉀含量也很高，每100公克有386毫克，屬於高鉀主食，另外，各類水果中如芭蕉、釋迦，也是不錯的高鉀水果，每100公克都有超過320毫克。

洪若樸補充，香蕉除了是高鉀水果，可以幫助排鈉外，也含有豐富的水溶性纖維素、果膠，有助刺激腸胃蠕動、增強腸內有益細菌的活力，建議平常也可將香蕉，火龍果、鮮奶混和攪打成奶昔，幫助腸道蠕動排鈉。

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