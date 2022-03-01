隱形牙套必看懶人包 這3點別忽略

本文摘自《常春月刊》468期

文／畢翠絲

牙齒是門面，一口白皙漂亮的牙齒，給人舒服親切又自信的感覺，對於形象更是大加分，牙齒矯正儼然成為愛美風潮下的全民運動。從早期的傳統鋼牙妹，到現在討論度超高的隱形牙套矯正，兩種矯正方式各有優缺點。有些網路廣告宣稱不論成人或小孩，不需戴傳統矯正器，只要配戴隱形牙套，便能治療所有的咬合不正，而且不用拔牙、無副作用，還能有改變臉型等優點，事實的真相究竟如何？

長庚醫院台北院區顱顏齒顎矯正科主治醫師洪賢晴表示，相較於傳統矯正器，隱形牙套具有較舒適、可拆除、透明美觀、痠痛感降低、不會刮嘴巴、不需常回診等優點。但隱形矯正並非全能，適合簡單到中等難度的牙齒凌亂案例，隱形牙套較無法調整牙根的角度，對於阻生牙、嚴重暴牙或大範圍移動牙齒的矯正，傳統矯正器效果較佳。

洪賢晴指出，傳統矯正需要在牙齒上黏貼矯正器，並使用金屬線固定調整，容易刮傷口腔黏膜，造成進食與清潔不便；隱形牙套最大的優點則是美觀，清潔上也容易許多。

但廣告宣稱所有不正常的咬合都能用隱形牙套來矯正，並不正確。隱形牙套能逐步處理傳統矯正解決的問題，但還不到全部，最困難case還是傾向使用傳統矯正器。

隱形牙套不用拔牙？

洪賢晴分析，一個矯正的case需不需要拔牙，首先要看牙齒的空間夠不夠。舉個簡單的比喻，一張10人的餐桌要坐12人，一定有些人要側身，如果要讓所有人整齊舒適的用餐，必請2個人離座，要不就是把桌子變大，回到口腔裡，就要「拔牙」或「把牙弓變寬」。

有部分患者的牙齒並不擁擠，但嘴唇閉不起來或嘴巴突出去，一樣是屬於牙齒空間不足的問題。要把牙齒收進來可以達成的方法有把牙弓變寬、拔牙、打骨釘等方式。解決牙齒空間不足的問題，打骨釘是矯正治療中的其中一個方式，矯正骨釘很迷你，長度只有8～10mm左右，很像一顆小螺絲，鎖在牙床上，提供施力的錨點。對於需拔牙或矯正骨釘的患者，不論是隱形矯正或者傳統矯正都會發生，未必隱形矯正就不用拔牙。

傳統矯正牙套吃東西很容易塞牙，在矯正線下方以及矯正器周圍清潔不易，容易有死角，產生蛀牙、牙周病的情況；隱形矯正的優勢是能正常刷牙及使用牙線清潔，清潔完畢後再戴回牙套，較能維持口腔衛生。

矯正牙齒讓臉型變小？

有些藝人、明星做了矯正牙齒後臉型變小，讓粉絲嘖嘖稱奇，令許愛美女性躍躍欲試，但矯正牙齒真能使臉型變小嗎？醫師指出，做了牙齒矯正後咬東西不容易，導致食慾變差，有些患者是真的瘦了下來、臉型變小；再來是矯正中因為咀嚼被矯正帶來阻礙，咀嚼肌有點萎縮，加上暴牙內推，嘴唇後退，小臉會突然很明顯；事實上只要矯正器拆掉就回來了，臉的大小不會變化太多，臉型變小也不是矯正牙齒的主要目的。

傳統矯正器是將矯正器黏在牙齒表面，再以鋼線固定，價格較親民，療效也較準確，不過須按照進度頻繁回診，舒適感、美觀度較差。

隱形牙套美觀、方便，矯正力道較輕，降低不適感，通常一次給多副牙套，較能配合患者調整回診時間，像是到外地出差工作、路途遙遠等，有較多彈性、節省回診時間，採取1～2個星期更換一副牙套，有的人可延長到6～8週再回診。

使用隱形牙套矯正牙齒前，患者需要先做全面的口腔檢查，做牙齒印模或3D口內掃描，拍X光片，照口內外照片，確認口腔內的結構，收集到資料後，訂做 3D 療程計劃，預測矯正過程，再按照電腦內3D建模所呈現的畫面，將預計牙齒的移動內建進入牙套當中，得出數據送回原廠，整個治療過程分成多個步驟，用3D列印牙齒模型，製作出一副副隱形牙套。一名患者約需要製作30～60副不同牙套，按順序一到兩個星期左右更換一副。

隱形牙套剛戴上的前幾十秒，矯正力將牙齒推向新的位置，此時牙齒周圍組織受到的壓力最強，隨著牙周組織的重建矯正器的形變逐漸減小，牙齒移動到新的位置，隱形牙套需要一副副地更換，大約一到兩個星期換一次。由於隱形矯正一開始就透過3D影像預測矯正成果，治療的關鍵在於患者的配合度，要有高度自律，否則會延誤矯正療程，除了吃飯、刷牙時間以外，隨時配戴才能達到最好的效果。

戴隱形牙套，這3點別忽略

❶隱形矯正有戴才有效，牙齒才會照著計畫走，仰賴患者高度的自律，否則會影響成效。一天至少配戴20到22個小時，戴的時間越短，矯正效果越小。按照醫囑根據矯正器的序號配戴及更換，切記不能無順序地混亂配戴矯正器。

❷不要戴著吃東西，易造成材料破損，碰到熱湯會變形也會變色，效果就不佳；可以喝白開水，但不要喝含糖和碳酸飲料，喝含糖和碳酸飲料等於把牙齒泡在糖水裡，喝咖啡或茶會沉積色素，致使牙齒以及牙套染色，帶殼的、太硬的東西也儘量少吃。

❸隱形矯正設計了類似固定矯治器的托槽的裝置，牙齒上黏樹脂突起物，讓隱形牙套可以抓得動牙齒，牙齒上黏的樹脂塊，要避免吃東西時不小心剝落。摘牙套要正確，不要用力直接往下拽，避免發生剝落或牙套斷裂，一旦有剝落情形，控制牙齒力道就不足，要儘快找醫生重新黏結。

每位患者的牙齒狀況不一，為了整個牙齒牙弓的健康著想，有些人牙齒移動幅度較大，戴隱形牙套的過程中，則需要傳統矯正器的搭配，就是所謂的「混搭」矯正方式。

矯正完後，一定要戴維持器

洪賢晴提醒，不管採取哪種矯正方式，矯正器拆掉後不等於結束，需要配戴維持器來固定牙齒在新的位置上，如果不戴維持器，牙齒又會慢慢歪回去，一切的辛苦就白費了。

維持器有兩種：活動式及固定式，活動維持器能完全包覆牙齒，藉由金屬線圈和壓克力將牙齒固定在想要的位置上；固定式維持器於牙齒內側裝設固定鋼絲，維持效果佳，優點是不用拿上拿下較方便，牙齒不會移位跑掉，缺點是不容易清潔，容易堆積食物殘渣跟產生牙結石。活動維持器拿下後使用清潔錠浸泡清潔，即可達到清潔效果。

矯正完後前半年，牙齒還不穩定，除了吃飯、刷牙之外，需要全天配戴維持器；半年後，睡覺時戴即可；一年後回診，如果牙齒狀況穩定，可以改成一周戴三天。

洪賢晴提到，診間曾有一個小學六年級的女生，由於其他手足曾經戴過傳統矯正器，覺得很辛苦，父母讓她嘗試隱形矯正，不過畢竟年紀還小，刷牙不是很到位，爸媽工作忙碌無暇顧及她的狀況，小女生清潔狀況不佳、牙齒容易紅腫，每逢考試或外出遊玩時常忘了配戴，最後隱形牙套有照步驟戴完，效果卻不佳。評估小女生自律性不足，可能還要耗1～2年，不如快刀斬亂麻，最後半年，上了傳統矯正器收尾。

牙齒陪伴人一輩子，每個人的口腔狀況各自不同，不是所有人都適合做隱形矯正，究竟適合採用哪種方式，患者可以說出自己的期待，再交由專業醫師評估。