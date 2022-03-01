陳天雄奠定台灣關節重建基礎 多項技術倍受國際矚目

本文摘自《常春月刊》468期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

臺北榮民總醫院前副院長、國立陽明大學部定教授陳天雄，自幼就喜歡跟著父親動手做玩具，小時候住在鄉下，會經常與鄰居小朋友一起在田裡搭爐焢土窯，或者接觸大自然的動植物，製作竹蜻蜓與風箏等等。也因為父親本身屬於動手型的，在其薰陶下，他有時也會好奇地把壞的東西嘗試修理看看，尤其喜歡那種動手後把物品矯正回來的成就感，也許是因為從小對雙手的訓練，奠定日後成為外科醫師的基礎。

赴美學習關節重建，返國造福骨腫瘤病患

在父親的鼓勵下，陳天雄自高中畢業即報考國防醫學院，如願當上醫師。並進入北榮外科受訓，至於為何選擇骨科？「無論是骨折或關節問題，開了刀，立刻可以看到效果，這種成就感是無可比擬的。」

或許也是因為受到孩童時期環境的影響，陳天雄在骨科行醫路上也愛好專研與骨科相關的疾病治療，發表了相當多的重要研究與報告，包括髖部固定釘、短柄人工關節、自體骨的應用，以及加入抗生素所做的骨水泥當作臨時骨水泥關節等等，在人工關節的臨床應用上獲得專利與研發貢獻。

過去病人一旦罹患骨腫瘤（骨癌）別無選擇，只能截肢。他回憶剛做臨床時， 就曾遇過一名北一女學生，膝蓋關節上長了一顆如西瓜大小般的腫瘤，卻仍在病床上K書準備考試，「我那時想，這小女生命都快沒了，還那麼認真念書，可見求生意識有多高。」那畫面給了他很大的衝擊，心想著要如何讓有骨腫瘤的病患仍能過著正常人的生活。

「當時台灣醫療在腫瘤關節重建上，幾乎是不毛之地，沒有人在做肢體保留這 塊。」於是陳天雄赴美學習關節腫瘤開刀技術，與世界上關節重建技術數一數二的Dr. SIM學習；在美國學習的那段時間，他將肢體保留手術技術學習得相當透徹，因為他很清楚返國之後，就必須完全靠自己的判斷完成手術。

他回憶自美返國後，經常對著病人的X光片盯上至少半小時以上，思索並琢磨手術進行的方式，「畢竟美國與台灣的環境、設備都不一樣，事前審慎評估才能做到最好。」

就是這樣篳路藍縷一路走來，讓他在骨骼軟組織腫瘤切除及肢體保留術領域成為專門，更是國內首先使用自體骨體外輻射照射及低溫冰凍重建肢體的醫師。

喜好動手自創研發，多項研究受國內外肯定

自體骨體外輻射照射及低溫冷凍重建肢體技術，是陳天雄自創的技術，至今仍然是北榮骨科臨床的應用方式，好處是可取自病人自己本身的骨頭，不用擔心骨頭大小形狀不同，也不用擔心疾病的傳染；病人也不用受到兩次開刀的折磨，「病人自己的關節要切掉十幾公分，必須要等待一個訂製的關節，很難立即重建，於是要開兩次刀；一次切掉，等兩、三個月後再裝上訂製的關節，這對病人是種折磨。」他心想，如果能用自己的骨頭就方便多了。

但用自己的骨頭又怕復發，因此他不斷試了又試，從原本需要輻射照射三萬單位，慢慢測試縮小到如今只需要一萬單位就能執行。「這過程確實艱辛，但從我執刀開始至今，沒有一位病患因此復發。」這樣的結果讓他大感欣慰。

這項術式可說是亞洲第一，之後韓國、澳洲都跟隨使用這樣的技術；對病人來說，既可使用自己的骨頭，又不用付出昂貴的人工關節費用，頗受患者肯定。

另外在人工關節術式的研發上，陳天雄也多所著墨，更因為置換經驗豐富，而悟出許多心得；行醫30餘年來，已經累積超過萬例髖與膝人工關節置換個案，技術純熟，尤其擅長翻修或者曾經做過手術卻失敗的病患，都會特別來找他進行重建。

行醫核心價值，傳承技術與經驗

猶記得剛從美國返台之際，因為國內重建風氣尚未成熟，僅能靠自己摸索，「當時心裡確實會慌，尤其看到骨癌病患只能截肢，即使想幫，也幫不上忙，會相當挫折。」

陳天雄說，現在看診心境相當沉穩，甚至在看到病人的X光片，就能立即預測手術後的成果會很好，他謙虛地說：「這不是一個人的功勞，而是整合性治療團隊，包括有化學治療、X光、病理科、物理治療師等等，是一個團隊的努力成果。」

即便在教職任務上已屆退休，但他仍很願意將技術傳承給後輩，「以前教書時，我很少會刁難學生，教導需要有耐性，當學生有問題時，一定會給予解答，並說明清楚手術的緣由、過程。」他認為，外科是師徒制，如果不將經驗傳承，自己留著也沒用；因此為了社會、病人，甚至北榮，就一定要做好傳承。

把手術當作藝術品，但並非每個病人都需開關節

運動風氣盛行，膝關節疼痛似乎相當普遍，更非老人的專利，但大部分人對於膝蓋的保養觀念好像並不足夠，有些甚至以為置換人工關節是必經之路，其實不然。

陳天雄說，骨科也有輕重之別，並不是每個關節疼痛的病人都需要開刀，雖然在他所執刀的病人中，最老的甚至有104歲，但他秉持「好的醫師必須要做選擇，如果已經不走路了，就不用採取激烈的手術，否則若全部都開刀，就只是個『匠』了。」

他始終認為外科醫師開刀就像雕琢藝術品，要如何雕琢，端視醫師的技術與病人的狀況，是需要調整的。「我開刀絕對不趕時間，有些醫師喜歡病例多、開刀台數多，才表示經驗豐富；但講求台數，又怎麼會有好的藝術品？珍惜愛護病人身體，才是重點。」也就是說，動手術或置換人工關節，都應該是不得已的最後一步。

保養膝蓋關節，補充鈣片才最有效

已經年逾70歲的陳天雄，至今仍然滿頭黑髮，詢問其如何養生？他謙虛地說沒 有什麼特別的秘方，只是遵循一般的飲食禁忌，少吃太油、太鹹的食物，而且他很少補充額外的營養品。

很多病人都想詢問骨科醫師，市面上十分流行的葡萄糖胺類補品，到底該不該吃？對此他強調，目前仍沒有實證證實吃了這類補充品，會真的在身體裡組成軟 骨，因此他都建議參考就好，日常姿勢與運動保養最重要，若膝蓋疼痛嚴重影響行動，務必讓骨科醫師進一步檢查。

不過他也強調，「鈣片一定要吃，尤其是更年期後的女性，缺乏荷爾蒙的保護，必須靠鈣片與維生素D3來強化骨質，當然，運動也不可少。」

現在還有少數門診，也仍然執刀，但心情更輕鬆坦然，陳天雄笑說：「現在只有有緣人才能在醫院內看到我。」在沒有門診的時間，如今已如閒雲野鶴般四處走走、散步，或偶爾打打高爾夫球、泡泡溫泉等。

在卸下北榮副座後，壓力也少許多了：他提醒後輩，當醫師一定有壓力，而最好的紓壓方式是讓心情維持健康，「經驗必須累積，且要做到很熟練，壓力就會減少很多。此外，也要知道自己的極限，告訴自己已經盡了力，下次再磨練做得更好，才能不斷精進。」