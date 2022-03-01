張金堅:新冠防疫清零？還是鬆綁解封？看相關醫學文獻報告怎麼說

截至2月24日，全球新冠肺炎的整體發生率已經趨緩，已有4.2億人確診，但死亡率仍居高不下，有591萬人死亡，美國的死亡人數迄今已將近100萬人，但北歐的瑞典、丹麥、捷克等國已陸續全面解封，到底台灣目前的防疫要像香港、大陸徹底執行清零政策呢？還是要逐步解封與病毒共存呢？這是眾所關心的議題，尤其此次的Omicron病毒引起症狀輕微，且以年輕人反而居多，目前疫苗施打只到12歲以上，至於小學生該不該打疫苗，亦是大家關注的焦點！本人謹就最近台灣疫情及世界各國之相關醫學文獻報告，綜合整理，列舉一二，與讀者分享：

一、目前以Omicron變種病毒居多

根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）之統計，截至2022年1月底，全球之病毒以Omicron居多，原先Omicron以BA.1型態出現，而後相繼有其姊妹亞型變種出現，包括BA.1.1、BA.2及BA.3（如圖一），

BA.1約占56.1%，BA.1.1占32.5%，BA.2占6.16%，BA.3約5.24%，其中最早BA.1有37個變異點，BA.1.1多一個變異點（S346K）共38個變異點，BA.2有31個變異點，BA.3有33個變異點，其中有21個是共同的變異點，BA.2沒有69-70之缺失（較難被早期檢測），BA.1及BA.1.1具有一般流行感冒病毒遺傳片段（ins214EPE），所以有輕症流感化的趨勢（如圖二）。

二、Omicron傳染期及潛伏期縮短

根據西班牙Javier等人之研究，針對622名Omicron確診者追蹤其相關密切接觸者，估計其可傳染期及潛伏期，結果發現Omicron之可傳染期多集中在症狀出現前1天到症狀出現後3天內，而其潛伏期也比Delta較短，集中於0～4天（如圖三）。

荷蘭Jantien之研究報告亦顯示Omicron之潛伏期較Delta短。（Omicron之中位數2.8天，Delta為4天）。另外，本研究追蹤其傳染個案，發現Omicron相較Delta，不論家戶內或家戶間出現症狀的間隔時間均較短，特別家戶內傳染更明顯有統計上的差異（如圖四、五）。

國內台大公衛學院陳秀熙教授之研究團隊亦有相同的發現，根據其統計分析，Omicron病毒株之潛伏期均較其他新冠病毒株短（如圖六）。

三、BA.2之亞變種比BA.1.1之亞變種傳播較快

在Omicron之變異株中，BA.2之亞變種比BA.1.1之亞變種傳播較快，帶有的病毒量也較多，如受感染者未曾接種疫苗的話，其病毒量更高，造成家戶感染的風險相對也較高，但如果施打第三劑疫苗能有效保護家人，可降低40%之傳播風險。到目前為止，美國及丹麥的研究證實，施打第三劑疫苗對Omicron BA.1及BA.2預防症狀的效益分別為63%及70%，相當有效，所以再次證實第三劑之疫苗施打非常重要。

四、確診者之平均年齡層下降

眾所皆知，Omicron肆虐期間，確診者之平均年齡層下降，在美國，每週約有100萬個18歲以下兒童確診，且其中約15%為4歲以下兒童，18歲以下兒童確診為Delta病毒盛行時期的3倍。在台灣，根據指揮中心的統計，從今年1月至2月18日以來，本土Omicron案例已累計802例，只有二例為中重症，其中一例死亡，是80多歲女性，有糖尿病、慢性腎衰竭並有長期洗腎病史，其餘皆為輕症或無症狀，平均年齡較低，以20至40多歲居多，小於9歲高達81人之多，10至19歲亦有41人，與國外的報告相同。

在兒童確診者當中，其症狀以發燒占63%最多，其次依序為咳嗽占46%、流鼻水及鼻塞24%，喉嚨相關症狀17%。與成人之症狀不同，其依序為喉嚨症狀、咳嗽、流鼻水及鼻塞，出現發燒反而不多。所以歐美國家開放4～12歲施打低劑量BNT疫苗，台灣也開放12歲以上青少年施打BNT疫苗，同時美國藥物食品檢驗署（FDA）要求輝瑞提供6個月至4歲兒童疫苗研究數據，未來BNT疫苗針對兒童開發的目標：

❶預定全球90多個國家進行二組（2～5歲及6個月至2歲兒童）評估1、2劑疫苗安全性。

❷亦在全球90多國進行5～12歲兒童，評估第3劑BNT疫苗的安全性。到目前，在台灣Omicron入侵校園的比率相當低，比起歐美只有1／100之比率（如圖七）。

可見台灣的防疫非常成功，難怪北市府於2月15日宣布微解封的鬆綁措施。

五、物流包裹傳染可能性很低

根據日本京都大學醫學院Hirose等人的研究，發現Omicron無論在環境中的物體表面（如塑膠）或在人體皮膚表面停留的時間稍長（如圖八），但在使用濃度35%或45%以上的酒精可在15秒後，使Omicron病毒在塑膠或人體表面完全失去活性，所以有人懷疑物流包裹可能傳染，其實其可能性很低，大家不必過份擔心。

結語

綜上所述，雖然Omicron之傳染力強，但其確診者造成之症狀較輕，甚至無症狀，誠如本人在本刊上期所述已經變成輕症流感化，加上國人二劑疫苗已達八成，如果第三劑覆蓋率在五成以上，可以適度的鬆綁，不必執著於「清零」政策，加上2年多的疫情，累積了很多經驗，在疫苗、藥物及檢疫方面，已有相當周全的因應措施，連最近的治療指引亦非常完整，此時政府對入境檢疫的策略應該有所調整，確實可以考慮縮短為10天，而且對入境商務人士亦可放寬許可條件，也許3月中旬可以上路。

台北市於2月15日宣布之微解封，包括國中以上學生可以校外教學，跨縣市畢業旅行，老人共餐亦可適度開放，一些社交場所亦取消人數限制，恢復電影廳、院可以內食。所以滾動式的調整，漸進式的解封，應是可行的方案，相信國人在仍然保有優質的防疫習慣下，政府持續整備醫療量能及嚴格監測國內外疫情，加上疫苗覆蓋率的提升，必然能夠適時鬆綁，與病毒和平共存，安全無憂的疫後新常態（New Normal）應可期待。