張金堅:Omicron可怕嗎？第三劑疫苗有效嗎？

本文摘自《常春月刊》467期

文／張金堅

截至今年元月二十四日止，桃園機場群聚感染延燒嚴重，桃園亞旭電腦廠群聚已累積100人確診，遠雄自貿港區全面停工。台北高雄亦有不明感染源之確診者，北市柯市長也建議民眾有類似感冒症狀先篩檢再看診，以免傳染給其他民眾，並因應醫療量能將成立第二個加強版專責防疫旅館，高雄亦加嚴防疫規定。

陳時中部長也擔心疫情升溫，呼籲全體國民儘快接種疫苗。全世界各國的疫情更是急劇擴散，美國單日確診創新高，超過一百萬人，英法等國亦超越先前單日確診紀錄，到目前全世界確診人數也超過三億一千多萬人，死亡人數亦超過550萬人。

世界衛生組織警告，Omicron的肆虐蔓延恐導致更新、更危險的變異株產生。究竟Omicron是什麼樣的病毒？感染後，會有哪些症狀？各國疫情如何？打第三劑疫苗有效嗎？防疫策略需要調整嗎？都是眾所關心的議題。

Omicron變異株的特性

到目前為止，一般認為2021年11月8日在南非發現首例Omicron變異病毒株，而後相繼在歐洲、美洲、亞洲及大洋洲亦有確診個案，世衛組織（WHO）將此變種病毒Omicron（B1.1.529）列入第5個高關注變異株。

根據南非學者對Omicron變異病毒株之基因分析，發現包括核鞘蛋白、膜蛋白及棘蛋白都有變異處，超過50個突變點，單就棘蛋白就有36個變異點，其變異點與α、β、γ及δ變異點多處相同（如圖一）。

其變異的特性如下：

❶使傳播力變強的D614G、P681H及N501Y

❷棘蛋白基因陰性（S gene target failures, SGTF）能使PCR快速偵測該變異點（與α株相同，Δ69-70消失）

❸使疫苗產生免疫識別逃脫，而降低抗體保護力的K417T、S477N、T478K及E484K。

此外，Omicron變異株更因有H655Y及N679K變異點，而更加強了傳播力。根據流行疾病專家James Weiland的估算，β變異株在病毒出現後100天，δ變異株在病毒出現後50天，才達50%病例，但Omicron僅花12天至25天便高達90%。由此可見，Omicron變異株之傳播比其他變異株來得更快速，約為α株的4倍、δ的2倍、原始株的5倍（圖二）。

Omicron感染後的症狀如何？

根據南非及英國《鏡報》，英國健康科學公司（ZOE COVID）的報導，Omicron之確診者大部分是40歲以下年輕人，症狀包括鼻塞、流鼻涕、頭痛、疲倦、喉嚨沙啞、喉嚨痛、打噴嚏等，症狀輕微且溫和，與一般感冒差不多。根據英國國家保健局（NHS, England）及南非醫學會的公告，也指出Omicron造成症狀較輕，不會喪失味覺、嗅覺（如表一）。

根據倫敦大學病毒教授Deenan Pillay的研究指出，Omicron之病毒比較容易感染上呼吸道（如鼻及喉嚨……等），可是不像其他變異株易傷害肺部，所以症狀較輕。此外，根據美國華盛頓大學Diamond等人之研究報告亦指出，利用倉鼠研究，感染Omicron之倉鼠其肺部病毒量比感染其他病毒株之病毒量低至少10倍。

還有根據英國劍橋大學Meng.B及Ravindra Gupta等人的發現指出，新冠病毒株如要進入肺部細胞，必須要與肺部細胞表面TMPRSS（transmembrane Protease Serine 2,跨膜絲胺酸蛋白酶2）之蛋白酶結合，而Omicron與TMPRSS2的結合效果較差，所以對肺部影響較小。

但Omicron易在鼻、咽喉及上呼吸道聚集，所以上呼吸道及鼻、咽喉症狀較多，而且病毒有時會因咳嗽或打噴嚏離開人體導致傳播力高。與δ株相比，根據英國、南非及蘇格蘭之相關研究指出， Omicron住院風險下降68%至88%，且進入ICU比率亦減少，造成死亡的人數很低，所以民眾不必驚慌。

但根據南非健康保險公司的資料，共收集47萬確診個案中，發現過去感染D614G或β變異株，面對Omicron變種再感染的風險是面對δ的2～3倍，可見其傳染力非常強，雖然不至於造成重症，但大家仍然要謹慎小心。

打了兩劑疫苗，為何仍會受到Omicron威脅？

根據多項研究指出，相較於先前的新冠病毒變異株，Omicron比較能夠避開接種疫苗者的免疫系統，也就是目前許多國家的第二劑疫苗覆蓋率很高，但Omicron感染率仍然飆升的原因。

根據英國衛生安全局的報告指出，針對581位完全接種二劑AZ或BNT疫苗的民眾，發現兩劑BNT疫苗接種25周後對δ保護力還有60%，但對Omicron只有40%。兩劑AZ疫苗接種25周後對δ保護力還有40%，但對Omicron只剩10%。所以施打兩劑疫苗後，造成Omicron突破性感染的比率，都比α、β、γ及δ病毒株來得高。

施打第三劑疫苗能對抗Omicron嗎？

根據英國的研究，不論是先前施打兩劑AZ疫苗或兩劑BNT疫苗後，間隔超過20周後，疫苗效益都會明顯下降，僅為44.1%與62.9%。因此英國自2021年11月28日起，開放18歲以上民眾，皆可加強施打第三劑，並縮短第二劑與第三劑之間隔時間至三個月，希望能藉此提升民眾的免疫保護力，降低重症與死亡的風險。

在以色列，BNT亦有第三劑疫苗效益的報告，通過比較接種及未接種第三劑者，無論是COVID-19感染、重症及死亡，其風險針對接種第三劑者皆比未接種者低很多，甚至能降低90%死亡風險。

另外在COV-BOOST試驗，針對COVID-19第三劑疫苗接種的隨機分派對照第II期試驗，通過此二期試驗，能讓我們了解不同COVID-19疫苗，作為兩劑AZ或BNT後第三劑疫苗的安全性及免疫原性，而試驗的第三劑疫苗種類包括：Novavax、AZ、BNT、Janssen及Moderna等。結果發現都可以增強抗體反應，而且不良反應極低，所以現在國內鼓勵打完第二劑12週後，可以施打第三劑（如圖三）。

第三劑疫苗對抗Omicron變種病毒的相關報告

據AZ、BNT及Moderna三家公司的最新報告，施打第三劑AZ疫苗可增加Omicron中和抗體約2.7倍，可與二劑AZ對抗δ病毒相當，AZ公司持續研發對抗Omicron病毒次世代疫苗AZD2816，目前即將進入生產階段，可望今年上市。

而Pfizer（BNT）公司指出，施打二劑BNT疫苗仍可有效避免Omicron重症，施打三劑BNT對抗Omicron可提升中和抗體濃度達25倍，該公司亦持續開發對抗Omicron病毒之新疫苗，預計今年3月即能產生。

至於Moderna公司之報告，指出第三劑施打半量Moderna疫苗，中和抗體濃度增加37倍，如打第三劑完整劑量則增加83倍，而且該公司亦持續研發新疫苗，即將進入臨床試驗並於今年秋季供應全球市場。三家公司第三劑疫苗，對Omicron均有效，丹麥及英國亦做上市後監測，結果證實有效（如圖四）。

從Omicron的突變點觀察，是否輕症流感化？

根據美國Venky Soundarajen 等人的研究發現，將Omicron突變位點與過去已知病毒株相比較，與α、β、γ、δ皆有重疊，另外更具有26個過去未出現的新突變。其中特別的是ins214EPE位點突變，是在214蛋白質位點由RNA重組模板轉移機制，插入EPE密碼子，而插入的片段經研究過後發現為普通感冒的HCoV 229E冠狀病毒，推斷可能是由於宿主同時感染普通感冒又感染新冠肺炎，進而在細胞進行病毒複製過程中相結合，因此Omicron變種除了原始的新冠肺炎病毒之外，也加入了一般感冒病毒遺傳片段。

此亦代表著新冠肺炎開始出現流感化的軌跡，加入這段片段之後，Omicron可能具有更強如一般感冒的傳染力，但同時也可能減弱了新冠肺炎的症狀，所以將來輕症流感化，與病毒共存的可能性極高。

二種抗新冠病毒口服藥，對確診者疫情改善有效

根據食藥署於元月12日晚間證實，已通過默沙東口服新藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的緊急使用授權，國內專家會議已同意將此口服藥列入治療指引，需於發病後5天內使用，適用者包括：60歲以上、慢性病、嚴重心臟病或癌症等患者。台灣已簽訂合約，預計採購1萬人份以內的藥物，最快農曆春節後有一批將抵台，至於輝瑞新研發口服藥（Paxlovid）於12月22日獲得美國FDA緊急使用授權（EUA），抗病毒力較佳，我國已於元月14日與輝瑞公司簽訂合約，採購2萬份用藥，將分批進來，首批最快3月前抵台。

此藥可讓12歲以上高風險族群的病人使用，將成為全美首款可在家使用的COVID-19藥物，在超過2200名病情可能惡化的高風險患者，於出現症狀的3天內服用此藥，可降低住院及死亡風險高達89%，若在5天內服用，亦可減少88%，而且此兩種藥對所有新冠病毒變異株均有效力。

結語

綜上所述，台灣在政府與民眾合作之下，如果能夠做到下面四項工作：

❶兩劑疫苗覆蓋率提升至90%，及未施打疫苗者加強密集檢測。

❷醫護人員、長照、年齡65歲以上及其他高危險族群，盡快施打第三劑疫苗達90%以上，及堅守NPI措施。（政府目前已縮短至12週）

❸強化邊境管制，不只人員嚴格控管，動線明確規劃，環境清消均要落實執行。

❹防疫旅館之軟硬體設備，嚴格而且定期稽查、清消作業、人員健康管理、動線安排均要確實掌握與執行。

那麼我們就能夠擋得住Omicron之社區流行，不用過度擔心。