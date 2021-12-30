經顱磁刺激 助腦中風患者突破復健困境

本文摘自<常春月刊>466期

文／李政純

最近天氣寒冷、氣溫驟降，正是中風的好發季節，雖然身體的各個部位，都會因為缺血而引發中風，但還是以腦中風占多數。腦中風是一種急症，主要是因為腦部的血流受阻，無法供應腦部氧氣的需求，導致腦功能發生障礙。若沒有即時接受有效的治療，除了直接導致死亡外，約有75%的人會留下輕重程度不等的後遺症，其中以語言或表達困難以及半身癱瘓最為常見，嚴重的話，甚至需要旁人協助完成日常活動，因此，中風後的復健特別重要。

以腦中風或是腦外傷等腦部受損的病患來說，在經過急性期處理之後，必須面對漫漫的復健長路，復健過程不但辛苦，而且復健超過半年後，容易進入停滯期，甚至可能終身得面對癱瘓、失能的命運。

台北榮民總醫院復健部經顱磁刺激中心主任蔡泊意表示，近期一種高科技腦部治療技術──重覆性經顱磁刺激，在醫界蓬勃發展，這是一種不用開刀、非侵犯性且無痛的治療，安全性也很高，能夠幫助病患突破復健困境，達到另一個層次的進步，顛覆慢性期即無法再進步的舊有框架，在結合常規復健以及藥物治療下，多數患者可能恢復日常生活。

經顱磁刺激是一種神經調控技術

所謂的重覆性經顱磁刺激，是利用在頭顱外一個大約20公分的線圈產生的磁場脈衝，穿過頭顱部位，造成腦部微小電流，藉以活化受損附近的大腦區域，或者改變左右腦部之間的連結，以達到功能的進步，此為神經調控技術。

蔡泊意指出，大腦的可塑性是終身存在的，因此，特別利用這個特點，雕塑這個能發號施令的大腦；磁刺激的作用原理包括增加神經纖維的生長、增進神經傳導物質的分泌，甚至能夠改變基因。

然而大腦的網路連結非常複雜，並不是刺激越多就越好，因為過多的刺激，原本促進性的訊號會變成抑制性；但刺激的強度如果不夠，又會無效。因此，如何得到最佳的刺激參數以及治療位置，需要長久的研究基礎，並且依據每位患者的狀況量身訂作，才能得到最好的效果。

改善運動功能，增加肌力和動作控制

蔡泊意分享一位患者的經歷，林先生7年前因為腦幹出血，無法行走，幾乎只能透過輪椅代步，雖然這幾年來都有規律復健，但狀況一直沒有改善。正值壯年的他，原本是家庭的支柱，一時讓家中陷入經濟困境，太太只好經營早餐店維持生計。在經顱磁療法兩個療程之後，林先生的平衡力大幅改善，可以輕輕扶著拐杖走完整個運動場。

另一位60歲患者罹患家族性腦部動靜脈畸形，37歲時首次中風，54歲二度中風，因復原良好行走能力並無受到影響；幾年後，患者三度中風且幾乎成為植物人，經過腦部手術並放置引流管，雖搶回一命，但仍呈現四肢癱瘓、無法言語。透過經顱磁療法並結合藥物及復健治療，加上家屬積極配合鼓勵患者，終於恢復說話能力，上肢也可自行動作，如今已能站立並練習行走。

蔡泊意表示，經顱磁療法應用在運動功能方面的改善，可以增加肌肉力量和動作的控制，這顛覆了以往復健需主動持續練習，才能得到力量的觀念，此為唯一可以不用主動出力練習，就可以得到力量的方法。但她也強調，如果治療以後配合適度的復健，效果也會加倍。像是腦幹小腦中風、帕金森氏症、小腦萎縮症造成的平衡功能不良，經顱磁療法亦可改善。

對失智症認知功能也有改善

蔡泊意進一步說明，除了對中風後的功能恢復有幫助之外，經顱磁療法對認知功能也有改善效果。她的團隊的雙盲研究成果顯示，經顱磁療法可以改善失智症患者對環境錯亂、語言能力、執行能力、情緒、記憶力等方面。由於目前藥物治療對失智症效果相對有限，有時還得忍受伴隨藥物而來的副作用，利用此物理性的療法可望填補治療缺口，避免失智症患者逐年的功能退化。

蔡泊意的一位患者何女士，被診斷為阿茲海默症已有10年的時間，開始做顱磁治療時是坐在輪椅上，而且無法言語，對外界沒有反應，經過30次治療之後，她開始對外界有反應，也能開口與人溝通。

顱磁治療的效果因人而異

至於顱磁治療的成效如何呢？蔡泊意指出，顱磁治療的療效在患者之間存在差異性，以腦中風為例，一次的療程進步幅度為30％到70%之間，兩次的療程可更增加進步幅度。

經過多年的研究，蔡泊意利用神經影像學、理學檢查，並參考個人的病史，給予最佳的治療處方，目前成功率約7至8成。利用腦部近紅外光儀（fNIRS）功能性核磁共振重疊，統合神經電生理檢查，比傳統定位法能夠有更高的療效，此研究已發表在國際標竿醫學雜誌。更重要的是，患者一旦得到進步以後，並不會因為沒有繼續治療而退化。

腦中風後的肌肉痙攣如何解決？

腦中風後一段時間會出現惱人的肌肉痙攣，一般醫學上分為四級，第二級以上就需要處理，可使用藥物或者是施打肉毒桿菌素治療。第二級的定義為順著關節伸展的方向，施以較大的、快速的力氣，才能伸展關節，例如肩關節、手肘關節，以及指間關節，平常則為屈曲的狀態。

蔡泊意表示，攣縮的關節長久下來會造成疼痛、清潔不良，以及上肢或下肢的動作功能無法進步，因為攣縮的肌肉會讓本來復原的微小力量無法行使出來，因此，配合藥物或者施打肉毒桿菌素是很重要的。張力解決後，各種肢體動作較有可能會進步，施打的位置與劑量需要專業的評估，施打頻率為4個月1次，一般在接受注射數次後，張力皆可獲得緩解，另外，顱磁治療也可降低張力，效果則存在個體間的差異。

改善三高，避免成腦中風高風險群

所有的疾病都一樣，預防勝於治療，腦中風也不例外。根據國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以上國人的三高盛行率，26.76%的人有高血壓、25.6%的人有高血脂，11.05%的人有高血糖等狀況。另外，根據臺灣地區三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002～2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4～1.7倍。

國健署建議，可自行評估腦中風8大危險因子「血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史」，只要任何3項有異常的情形，即表示屬於「腦中風高危險群」，應立即尋求專業醫師的協助。此外，也要在日常生活中做好高血壓、高血糖、高血脂的控制，健康飲食、規律運動及定期健康檢查，才能避免腦中風上身。

蔡泊意強調，棘手的大腦疾病，不論是腦中風或者是退化性疾病如失智症，目前已經有良好的方式可以輔助復健，以達到更有效率的功能恢復；而且要越早期治療，恢復的效果越好，如果錯過了積極治療期，也請不要放棄，更需要把握時間並接受治療。