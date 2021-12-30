犬貓數量正式超越新生兒 養寵物陪伴老年生活

本文摘自<常春月刊>466期

文／畢翠絲

伴隨著單身化與高齡化的社會趨勢，你我周遭30多歲的朋友，很多人可能還是單身，或者就算結了婚，也不打算生小孩，但家裡可能養了好幾隻貓或狗。

現代人不婚比率愈來愈高，許多人傾向不結婚、不生育，愈來愈多人以養寵物取代結婚生子。台灣犬貓隻數也同步上升，狗狗貓貓成了人類最親密的夥伴，寵物在生活中取代了過往孩子和另一半的角色，將牠們視為家庭重要成員的「毛小孩」。

身心診所院長楊聰財表示，少子化問題嚴重，內政部統計，去年1到9月新生兒的登記數大約11萬2千多人，但全台貓、狗新增登記數量去年1到9月卻超過16萬隻，正式超越新生兒登記數量。

毛小孩比新生兒多，身分地位大幅提升

毛小孩比新生兒多，身分地位也大有轉變，飼主把毛小孩當成家人呵護，也越來越捨得花錢，連帶讓寵物產業商機蓬勃發展。根據統計，寵物一年商機突破兩百億元，不少業者搶食這塊大餅，相關的寵物職缺，5年來成長了37%。有些寵物商店，主打幫毛小孩安排安親班課程，比擬托嬰模式；也有寵物洗劑業者，開設高檔的寵物沙龍，貓、狗除了洗澡之外，還能做芳療按摩。

楊聰財指出，在物價高漲的時代，生活大不易，考量新生兒要生、要養、要教，方方面面，需要負擔的事情很多，在高生活成本與高教育成本的壓力下，養寵物相對而言在經濟上比較沒有負擔，又有陪伴的效果，確實比養小孩容易許多，所以許多人不願生小孩，但願意養寵物。

養寵物帶來的4大好處

❶陪伴

沒有人能24小時陪伴在旁，但是寵物可以。寵物是安撫心靈的良伴，可以提供一定程度社交互動，單身者與高齡者渴望減少孤單隔離感，寵物就成為伴侶與子女的替代品。

養寵物能減少孤獨感，根據美國老年醫學期刊《衰老雜誌》發表，養寵物的高齡者比沒有毛小孩的同齡人，感到孤獨的比率低了36％。寵物會隨時隨地聽主人傾訴，跟前跟後隨侍在旁，是孤獨者的最佳夥伴。

❷活化身體的快樂中樞

楊聰財說明，養寵物能緩解壓力，活化身體的快樂中樞，增加有益健康的分泌素，像多巴胺、血清素，甚至還有社交激素的分泌。多巴胺讓人有活力、有朝氣、令人興奮、有動力；血清素讓人心情愉悅、舒壓、容易入眠，比較能減少衝動失控與憤怒；社交激素能增加與人互動的意願與熱情、增加親密感與同理心。

❸培養孩子責任心

有些父母認為，養寵物可以培養孩子的愛心和責任心，激發孩子對動物的理解和同情，學會關心體諒他人，是很好的生命教育。

根據統計，近十年台灣生育子女的家庭中，超過一半僅生育一個孩子，獨生子女家中沒有手足，可以把寵物當作好夥伴，與寵物一起分享生活中的喜怒哀樂，在情感的接納與表達上可以更多元。

❹增加運動量

若是每天遛狗三十分鐘，將可達醫師建議每人每天適度運動量的最低標準，遛狗還能幫助飼主接受更多陽光，增加體內維生素Ｄ，強壯骨骼。帶寵物去散步、排便，能增加運動量，遛狗時也是在運動，而且運動的品質更好。

毛孩離世，帶來孤寂感和空虛感

藝人費玉清曾經養過一隻狗，也救濟了不少無家可歸的流浪狗，狗狗的陪伴，給他帶來了許多歡樂，當愛犬不幸過世時，對費玉清造成很大的打擊，成為心中無法磨滅的陰影，他不再養狗了，退休後選擇養雞陪伴自己。

沒養過寵物的人，可能沒辦法理解飼主的傷心，覺得寵物死了，可以再養其他寵物；對於不喜歡寵物的人，甚至會對飼主因為寵物離世爆發的難過感到莫名其妙。

事實上，毛孩子與飼主的情感如同家人般深厚，陪伴飼主一起經歷生活中的風風雨雨，牠不再只是寵物，而是生活中不可或缺的一部份，寵物的死亡會帶來創傷與空虛，彷彿是失去親人般痛心。

楊聰財指出，「避免讓自己陷入低潮，生活上要有一些態度。」養寵物時，要明白毛小孩壽命比人類短，總有一天比我們先離開，心態上要能面對它、接受它、處理它、放下它。如果有必要，或許可以為寵物舉行一個哀悼儀式，幫助飼主緩和失去寵物的傷痛。

國外有一名部落客，在愛犬去世後，用漫畫來悼念自己與愛犬的回憶，許多網友看完漫畫後，感同身深分享相似經驗。

楊聰財提醒，「飼主不用壓抑情感，想哭就哭出來吧！」留下寵物的照片，不要抹滅牠曾經陪伴的事實，甚至可以帶著毛小孩的照片去旅行，出去走一走，學習排遣心中的傷痛，作出適當的調節，讓自己和家人的生活都重回正軌。

與寵物情感依附愈強，悲慟程度愈明顯

國外研究發現，與寵物的情感依附愈強，飼主的悲慟程度愈明顯，時間也較長。楊聰財舉例，曾有一名30歲的未婚女性患者養了一隻土狗，從出生沒多久就開始照顧，由於平日沒什麼朋友，把寵物當閨蜜看待。狗狗後來因為腎臟衰竭過世，飼主不停哭泣，憂傷、愧疚、情緒低落、孤單、罪惡感、心思全被寵物回憶佔據、不願與外界接觸，甚至有想去找狗狗的念頭，情況持續1個月沒有改善，在家人陪同下就醫，診斷為憂鬱症。

首先，開立藥物幫助患者改善情緒、幫助睡眠；其次，安排心理師做認知行為治療，減少不合理的想法，幫助她度過否認、憤怒、討價還價、憂鬱各階段，面對毛小孩已經離世的事實，同時評估是不是還要養新的毛小孩；加上親友的陪伴支持，飼主差不多兩個月後情況有改善，半年左右走出來，後來選擇重新養寵物。

楊聰財叮嚀，當生病老化的毛小孩面對病痛的折磨，應坦然接受專業意見。如果毛小孩處於慢性病的末期，有時醫生會建議安樂死，免得牠一直痛苦，飼主面臨的難題是「什麼時候」結束牠的生命，醫師會協助預估剩下的時間，叮囑作好後事的預備，但當毛小孩被執行了安樂死，依舊會讓飼主產生罪惡感。

動物臨終計畫服務

在美國出現「動物臨終計畫」的新興服務，在寵物逐漸死亡的過程中，不用忍受激烈漫長的痛苦，也不需要選擇安樂死，而能夠幫助寵物在相對較小的痛苦中死亡。

有一天我們都會離開這個世界，人和動物終有一死，只要把握每次的相處時間，便已足夠。